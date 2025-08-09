Bỏ 1 chỉ vàng học vẽ, người trông xe ở TPHCM không ngờ gây sốt sau 30 năm

“Họa sĩ trông xe” bất ngờ nổi tiếng

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh ông Dũng mặc đồng phục bảo vệ, ngồi bên vỉa hè cặm cụi với khung canvas, bảng màu và vài cây cọ. Bức ảnh được chụp vội nhưng lại chạm đến trái tim của nhiều người.

Phía dưới bài đăng, hàng trăm bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ. Có người viết: “Sống được với đam mê mới là hạnh phúc thật sự”. Có người lại nể phục sự kiên trì theo đuổi nghệ thuật ở độ tuổi không còn trẻ của ông. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng vẽ trong giờ làm việc có thể khiến ông không tập trung trọn vẹn cho nhiệm vụ bảo vệ.

Phóng viên Dân trí tìm đến hiệu spa trên đường 52-TML, phường Cát Lái (trước đây là thành phố Thủ Đức, TPHCM), nơi ông Dũng làm bảo vệ hơn 3 năm nay.

Góc vẽ tranh của ông nằm ngay bên cạnh lối vào của hầm giữ xe, với hai chiếc giá vẽ bằng gỗ, bảng màu sơn dầu và một bộ cọ. Thỉnh thoảng, ông đứng dậy mở cửa hoặc hướng dẫn khách, rồi lại trở về với những nét cọ.

Lúc rảnh rỗi, ông Dũng dành thời gian cho đam mê hội họa (Ảnh: Cẩm Tiên).

Ông Dũng kể, ông thích vẽ từ nhỏ nhưng không qua trường lớp cụ thể. Đến đầu thập niên 90, khi vừa rời Quảng Ngãi vào TPHCM, ông dùng một chỉ vàng để theo học vẽ áo dài trong khóa ngắn hạn sau gợi ý của một người qua đường.

“Tôi học 7 ngày thôi đã vẽ thạo. Xem thành phẩm của tôi, chủ tiệm vải cũng khen. Nhưng do không có chỗ vẽ ổn định, nhà tôi thuê lại quá nhỏ, nhiều tiệm ngại cho tôi làm, thế là tôi đành bỏ nghề”, ông nhớ lại.

Sau đó, ông chuyển sang vẽ chép tranh cho một phòng tranh ở TPHCM. Khi phòng tranh đóng cửa, ông bất ngờ tìm thấy cơ hội ở nghề trang trí hồ cá.

“Ngày xưa, người ta chỉ tô nền một màu rồi đặt tiểu cảnh phía sau hồ cá. Tôi thử vẽ thêm cảnh núi non để tạo chiều sâu, khách rất thích. Chủ tiệm hồ cá còn muốn tôi làm độc quyền cho tiệm”, ông kể.

Từ hồ cá, ông bén duyên với việc làm hang đá. Những mảnh xốp bỏ đi ngoài bãi rác được ông tận dụng, dựng thành tiểu cảnh bán cho một hiệu sách trong nhà thờ. Ông kể: “Cao điểm mùa Giáng sinh, tôi có thể làm 30 hang đá mỗi ngày”.

Nhưng rồi dòng đời đưa đẩy, ông mở quầy bán báo, bận rộn mưu sinh và ít còn thời gian cầm cọ...

Vẫn hoàn thành tốt công việc bảo vệ

Hơn 20 năm, khi ông Dũng chuyển sang làm bảo vệ cho tiệm spa, niềm đam mê hội họa bất ngờ được khơi lại khi con trai gợi ý ông thử vẽ tranh trên đĩa đá để bán. Ban đầu, ông chỉ mua một hộp màu nhỏ, vài cây cọ và xin lại những tấm bìa formex bỏ đi để tập vẽ. Ông bày đồ ngay trước cửa tiệm, vừa vẽ vừa trông xe.

Từ chỗ chỉ định vẽ thử, ông dần nhận được những món quà từ những người qua đường, mến mộ tài năng của ông, khi thì hộp sơn dầu, miếng vải toan, khi thì vài bộ cọ. Ông chuyển hẳn sang vẽ tranh sơn dầu.

“Tôi vẽ theo cảm hứng, lúc rảnh thì cầm cọ, có khách tới thì dừng lại làm việc. Nhiều du khách nước ngoài đi ngang, thấy tôi vẽ liền ngỏ ý mua lại đĩa đá hoặc tranh tôi đang vẽ.

Tôi không nói được tiếng nước ngoài, nhưng qua hình ảnh họ chia sẻ mới biết họ cũng là họa sĩ và yêu thích tranh của tôi. Vài ngày sau, họ còn gửi tặng quà, toàn là dụng cụ vẽ”, ông Dũng kể.

Ông Dũng vẫn đảm bảo hoàn thành công việc chính (Ảnh: Cẩm Tiên).

Ông Dũng cho biết bức ảnh giúp ông nổi tiếng do một người uống cà phê trong một tòa nhà gần đó “chụp lén” khi thấy ông đang say sưa vẽ tranh.

Sau khi bất ngờ được nhiều người biết đến trên mạng xã hội, ông Dũng mới hay tin từ chính các nhân viên spa. “Các bạn nói với tôi: "Có quá trời người quan tâm chú trên mạng đó". Tôi đâu có biết gì, sau đó mới thấy nhiều người tìm đến hỏi chuyện, ghi hình, chụp ảnh”, ông kể.

Chị Kim Cương (SN 1995, quản lý spa nơi ông Dũng làm việc) cho biết, ông đã gắn bó với công việc bảo vệ ở đây được 3 năm, từ những ngày đầu cơ sở bắt đầu hoạt động.

"Công ty luôn tạo điều kiện để chú vừa làm vừa vẽ vì chú cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiệt tình trông xe, mở cửa, hướng dẫn khách. Suốt 3 năm qua, chú chưa từng để xảy ra sự cố nào", chị chia sẻ thêm.

Bức vẽ Đức Mẹ Maria ông đang hoàn thành (Ảnh: Cẩm Tiên).

Ông Dũng làm bảo vệ từ 9h đến 21h. Mỗi ngày, ông vừa dắt xe, mở cửa, vừa tranh thủ những khoảng thời gian rảnh để hòa mình vào màu sắc. “Tôi vẽ tranh nhưng vẫn luôn để ý người ra vào, không để chểnh mảng công việc. Cũng may là sếp thương nên cho tôi vừa làm vừa vẽ”, ông nói.

Gần 40 năm sống ở TPHCM, trải qua đủ nghề - từ đạp xích lô, chép tranh đến làm hang đá, giao báo - ông Dũng bảo hội họa vẫn là điều giúp ông cảm thấy an yên nhất.

“Giờ tôi không mong sống bằng nghệ thuật, chỉ muốn được vẽ khi thích. Có bức bán được, tôi vui vì tác phẩm của mình tìm được người trân trọng”, ông bộc bạch.