Kênh YouTube Việt đạt hơn 58 triệu lượt theo dõi ngập cảnh bạo lực

Kênh YouTube nhiều lượt đăng ký nhất Việt Nam: Tràn ngập nội dung nhảm nhí

Theo thống kê mới nhất của YouTube cho thấy tại Việt Nam đến nay, có một kênh duy nhất đạt nút ruby là ToRung với lượng theo dõi trên 58 triệu lượt.

Trong hệ thống Giải thưởng Nhà sáng tạo của YouTube, nút Ruby là một phần thưởng đặc biệt, được dành cho các kênh đạt cột mốc 50 triệu người đăng ký.

Tuy nhiên, không giống như các Nút Bạc, Vàng hay Kim Cương, Nút Ruby không còn là một giải thưởng chính thức được liệt kê trong các quy định của YouTube.

ToRung lập kênh vào tháng 10/2017, đăng tải nội dung từ 5 năm trước.

Tràn ngập hình ảnh có nội dung phản cảm, nhảm nhí trong kênh YouTube có lượng theo dõi cao nhất Việt Nam (Ảnh cắt từ clip).

Dù có lượng theo dõi "khủng", tuy nhiên nội dung của kênh hướng tới gây nhiều tranh cãi. Các video mang hình ảnh khó xem, phản cảm.

Nhân vật trong video được xây dựng hình tượng người khuyết tật tí hon ngồi trong thùng giấy, hóa trang lố lăng như ở trần, nhuộm da, biểu cảm cường điệu hoặc chơi khăm lẫn nhau.

Bên cạnh đó, nhiều video có nội dung hướng tới cảnh bạo lực như đánh nhau, dùng vũ khí tự chế hoặc tự làm đau bản thân. Không ít người xem nhăn mặt khi chỉ lướt qua vài video, không hiểu nội dung truyền tải của kênh muốn hướng tới là gì.

Cụ thể, trong một video đăng tải vào tháng 12/2019 với lời tựa "comedy" (tạm dịch: hài kịch), nội dung của clip kéo dài hơn 10 phút ghi cảnh một nhóm trộm cầm dao muốn vào một nhà dân để cướp tài sản.

"Nhóm trộm" bố trí người, phối hợp để cướp đồ nhưng chưa thành thì chủ nhà trở về. Sau đó "nhóm trộm" đã khống chế được gia chủ để cướp đồ. Video tràn ngập cảnh quay bạo lực, không phản ánh bất cứ thông điệp tích cực nào, nhưng tới thời điểm hiện tại hút hơn 53 triệu lượt xem, khiến không ít người hoang mang.

Khoảng 2 năm trở lại, kênh này mới chuyển hẳn sang những dạng video ngắn. Tuy nhiên, video vẫn xoay quanh nội dung nhảm nhí, không mang tới giá trị thực sự, vẫn đạt từ vài triệu lượt xem trở lên.

Một số video trên kênh ToRung nhận cảnh báo từ YouTube về nội dung đề cập đến những chủ đề tiêu cực (Ảnh chụp từ màn hình).

Thậm chí, một số video khi người xem ấn vào còn nhận được cảnh báo từ YouTube vì nội dung đề cập tới chủ đề tiêu cực. Mặc dù vậy, kênh vẫn sở hữu hàng loạt video có lượng tương tác rất lớn, hút hàng triệu lượt xem.

Những con số về lượt xem khổng lồ không chỉ phản ánh thị hiếu từ một bộ phận khán giả, còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong việc kiểm soát nội dung, chất lượng video.

Trong đó, không ít bậc phụ huynh tỏ ra lo ngại, nếu trẻ nhỏ tiếp cận và xem những video dạng này thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng ra sao?

Tiếp xúc nội dung độc hại trên mạng, trẻ em có nguy cơ lệch lạc nhận thức và hành vi

Khi phóng viên Dân trí đặt câu hỏi về việc mối nguy hại ra sao nếu trẻ em thường xuyên phải tiếp cận với nội dung sai lệch, phản cảm đặc biệt có tính bạo lực hoặc kích động, chuyên gia tâm lý lâm sàng và trẻ em Vũ Thị Oanh thuộc Viện Tâm lý Giáo dục Braincare nhận định, điều này sẽ ảnh hưởng nặng tới nhận thức và hành vi của trẻ.

“Trẻ chưa đủ khả năng phân biệt đúng - sai, và khi những hình ảnh lệch chuẩn này được lặp đi lặp lại, trẻ rất dễ xem đó là điều bình thường, từ đó hình thành tư duy lệch lạc và nhân cách bị ảnh hưởng”, chuyên gia nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở nhận thức, trẻ còn dễ dàng bắt chước những hành vi phản cảm mà chúng thấy trên mạng, từ la hét, đánh nhau, chửi bới cho đến cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Lâu dần, những hành vi này có thể trở thành thói quen, ảnh hưởng tiêu cực đến cách trẻ ứng xử trong học đường, gia đình và ngoài xã hội.

Chuyên gia cảnh báo, để trẻ nhỏ tiếp xúc nhiều với nội dung bạo lực, nhảm nhí trên mạng xã hội sẽ gây rất nhiều nguy hại (Ảnh cắt từ clip).

Một trong những hậu quả thường gặp đó là trẻ dễ trở nên cáu giận, căng thẳng, mất kiểm soát cảm xúc. Trẻ cũng dần mất đi khả năng đồng cảm – yếu tố quan trọng để hình thành nhân cách và hành vi xã hội tích cực.

“Trẻ không thể đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu hay chia sẻ cảm xúc. Khi không được giáo dục đúng đắn và chỉ tiếp xúc với những nội dung lệch lạc, trẻ sẽ chỉ biết nghĩ cho bản thân, thiếu đi sự quan tâm tới cộng đồng hay cảm xúc của người khác”, bà Oanh cảnh báo.

Ngoài ra, khi trẻ em tiếp xúc nhiều với nội dung độc hại còn có nguy cơ rối loạn cảm xúc, bao gồm: lo âu, trầm cảm, rối loạn hành vi, hoặc nghiện thiết bị điện tử. Một số em còn gặp phải ác mộng kéo dài, mất ngủ, đổ mồ hôi khi ngủ, giật mình giữa đêm và không muốn đến trường.

Không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, việc “nghiện” nội dung số còn khiến trẻ thu hẹp khả năng kết nối với xã hội thực. Nhiều em chọn sống trong thế giới ảo – nơi mọi thứ dễ dàng và ít bị phán xét. Hệ quả là trẻ mất hứng thú với học tập, thiếu giao tiếp và rút lui khỏi các hoạt động tập thể.

“Thế giới ảo khiến trẻ cảm thấy được giải trí theo cách rất lệch lạc. Trẻ không hiểu đâu là sự hài hước lành mạnh, đâu là nội dung độc hại. Điều đáng lo là trẻ dần mất đi cơ hội phát triển toàn diện, cả về trí tuệ, cảm xúc lẫn kỹ năng xã hội", chuyên gia Vũ Thị Oanh phân tích.

Trước thực trạng trên, chuyên gia tâm lý nhấn mạnh vai trò then chốt của phụ huynh trong việc kiểm soát nội dung trên các nền tảng mạng xã hội có thể khiến trẻ nhỏ dễ tiếp cận.

Bà Oanh cho rằng, vào dịp hè, khi trẻ ở nhà nhiều hơn, cha mẹ bận rộn công việc dễ nảy sinh tình huống phó mặc con nhỏ cho các thiết bị công nghệ nhưng thiếu kiểm soát nội dung, hậu quả rất nghiêm trọng và khó can thiệp nếu đã muộn.

Bởi vậy, các bậc phụ huynh nên thiết lập giờ sử dụng thiết bị điện tử rõ ràng, giám sát nội dung trẻ tiếp cận không chỉ qua ứng dụng lọc, mà còn bằng đối thoại thường xuyên, tăng cường hoạt động ngoài trời, thể thao, sáng tạo để trẻ phát triển toàn diện.

Cùng với đó, trẻ nhỏ nên được học về lòng biết ơn, sự thấu cảm, tình yêu thương trong gia đình và trách nhiệm.

"Nếu bố mẹ không kết nối được với con, thì con sẽ kết nối với chiếc điện thoại. Và khi đó, chính thế giới ảo sẽ là nơi giáo dục con thay vì cha mẹ”, chuyên gia kết luận.