Tưởng nhiều người chê, iPhone cam vũ trụ "cháy hàng" trong ngày đầu mở bán

Chiếc iPhone đời mới nhất là món quà sinh nhật mẹ sành điệu ở tuổi 60 (Video: Đoàn Thuỷ - Thương Huyền).

Đúng 8h, hàng loạt cửa hàng mở cửa, chào đón những chủ nhân đầu tiên của dòng điện thoại mới nhất của Apple.

“Mẹ từng tặng tôi chiếc iPhone 11 Pro mà đến giờ tôi vẫn dùng. Năm nay, tôi quyết định chọn chiếc iPhone đời cao nhất mà tặng bà nhân dịp sinh nhật”, anh Bùi Quang Mạnh (phường Ba Đình, Hà Nội) vui vẻ nói.

Anh Mạnh ngắm nghía chiếc điện thoại vừa “đập hộp” ngay tại cửa hàng (Ảnh: Đoàn Thuỷ).

Cầm trên tay chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ (theo cách đặt tên của Apple), anh tươi cười: “Mẹ tôi vẫn rất sành điệu. Tôi chọn mua máy này vì thấy chụp ảnh đẹp, cầm cảm giác nhẹ, mỏng hơn mà vẫn cứng cáp”.

Để được sở hữu chiếc iPhone 17 Pro Max cam vũ trụ, anh Trần Thanh Tuấn (áo trắng) phải đi từ Lạc Long Quân sang Xã Đàn, thậm chí anh còn xin đi làm muộn sáng nay.

“Tôi có mặt cùng bạn từ 6h sáng. Tôi đi xa như vậy cũng chỉ vì các cửa hàng khác đã hết hàng đặt trước, chỉ còn cửa hàng này ở Xã Đàn là còn hàng”, anh Tuấn kể chuyện.

Từ khi có những hình ảnh ra mắt đầu tiên, không ít người cho rằng màu cam trên chiếc iPhone 17 Pro Max sẽ kén người mua. Tuy nhiên, vì sự độc lạ, màu cam vũ trụ là lựa chọn hàng đầu của nhiều tín đồ iFan năm nay.

Anh Nguyễn Việt Hải - Quản lý TopZone chi nhánh Xã Đàn chia sẻ: “Tại cửa hàng của chúng tôi, hiện tại iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ được nhiều khách hàng đặt mua nhất".

Anh Trịnh Văn Đức (phường Nhân Chính, Hà Nội) cũng là một trong những người sở hữu chiếc điện thoại mới nhất của Apple. Màu sắc được anh Đức lựa chọn là sage (xanh lá xô thơm). Với anh Đức, màu xanh này còn đẹp hơn màu cam vũ trụ đang rất “hot”.

“Tôi lựa chọn mua iPhone 17. Cá nhân tôi không cần một chiếc máy có những tính năng cao cấp nhất hay camera chuyên nghiệp. Tôi rất kỳ vọng chiếc iPhone mới sẽ có thời lượng pin tốt và màn hình mượt mà hơn”, anh Đức nói, “Màn hình 120Hz là đã đủ để đáp ứng với nhu cầu của tôi”.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dù số lượng người mua đạt kỷ lục nhưng không có tình trạng ùn ứ. iPhone 17 được mở bán trên toàn hệ thống các cửa hàng nên khách hàng có thể lựa chọn đại lý gần nhất.

Sự kiện mở bán chính thức thu hút được nhiều người quan tâm, kể cả những người chưa có ý định đổi điện thoại mới.

Bên trong cửa hàng Viettel Store trên đường Xã Đàn, không khí tấp nập người ra vào trải nghiệm iPhone 17. Tuy nhiên, một số người không đặt trước đành ngậm ngùi ra về vì đã “cháy hàng”.

Ông Nguyễn Minh Khuê - đại diện hệ thống Viettel Store cho biết: “Hôm nay chúng tôi sẽ trả hàng cho các khách hàng đã đặt trước - tính từ 19h ngày 12/9 và hàng sẽ trả tuỳ vào thứ tự đặt hàng”.

Là một nhà sáng tạo nội dung, chị Trần Huyền Trang (phường Từ Liêm, Hà Nội) lựa chọn phiên bản iPhone 17 Pro Max 512GB màu trắng.

“Tôi rất thích camera trước năm nay. Mỗi khi selfie tôi hay phải để ngang máy, nhưng với chiếc iPhone mới năm nay, khi cầm dọc tôi vẫn có thể chụp được ảnh ngang. Điều này khiến tôi cảm thấy rất thú vị”, chị Trang hớn hở nói.

Ảnh: Đoàn Thủy