Loạt iPhone 18 sẽ có cải tiến mới

Trang bị này hứa hẹn sẽ mang lại chất lượng ảnh chụp selfie sắc nét và chi tiết hơn. Điều này góp phần gia tăng hiệu quả cho tính năng Center Stage mà Apple tích hợp trên các sản phẩm của hãng.

Bản dựng iPhone 18 Pro Max (Ảnh: PhoneArena).

Theo ETNews, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ sở hữu cải tiến lớn về hệ thống camera. Đây sẽ là những mẫu iPhone đầu tiên được Apple trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ, mang đến sự linh hoạt cao hơn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.

Ngược lại, khi chụp ngoài trời nắng gắt, khẩu độ sẽ thu hẹp lại, tránh hiện tượng cháy sáng và giúp tái tạo màu sắc chân thực hơn.

Bên cạnh đó, việc thay đổi khẩu độ cũng giúp camera có thể kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh, từ đó nâng cấp chất lượng ảnh chụp chân dung khi chủ thể được làm nổi bật hơn so với hậu cảnh.

Trong khi đó, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được cải tiến với dung lượng RAM 12GB, tương tự các phiên bản Pro. Nâng cấp này giúp máy có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu xử lý những tác vụ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).