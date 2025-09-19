Tranh cãi ngày mở bán iPhone 17, người dùng hụt hẫng “bình mới rượu cũ"

Chị Nguyễn Phương ấn tượng với mẫu iPhone Air vì quá mỏng. Dù vậy, chị vẫn chọn iPhone 17 Pro Max do yêu thích màu cam (Ảnh: PV).

Sáng 19/9, những chiếc iPhone 17 đầu tiên đã chính thức đến tay người dùng Việt Nam.

Nhiều người thất vọng về thiết kế

Điểm chung trong nhiều đánh giá ban đầu chính là sự hụt hẫng về ngoại hình của dòng iPhone 17. Anh Mạnh Hùng (Hà Nội), một người dùng nâng cấp từ mẫu máy đã cũ, cho biết dù ấn tượng với chất lượng camera và màu cam vũ trụ lạ mắt, anh vẫn không khỏi thất vọng.

"Thiết kế khiến tôi hụt hẫng, đặc biệt là cụm camera sau kéo ngang cả mặt lưng, tạo cảm giác chiếc điện thoại bị phân tầng kỳ lạ", anh chia sẻ.

Đồng quan điểm, người dùng Anh Quân thẳng thắn nhận xét sau khi đã quen với vật liệu thép và titan trên các đời trước: "Cầm con này hơi “nhôm nhựa”, nhẹ quá, không mang lại cảm giác sang trọng, cứng cáp. Màu cam cũng không tươi như hình quảng cáo mà hơi tối khi cầm trên tay".

Anh Quân còn chỉ ra hàng loạt điểm trừ khác trong thiết kế: "Toàn bộ phần camera lồi lên hẳn khiến máy bị cập kênh khi đặt úp. Mặt lưng cũng có nhiều góc cạnh, gây cấn khi nhét túi quần. Lớp mạ trên viền nhôm cũng dễ gây lo ngại về việc trầy xước, làm tôi nhớ đến những phiên bản iPhone thường như XR trước đây".

Người dùng nhận iPhone 17 đã đặt trước vào sáng 19/9 (Ảnh: Huỳnh Anh).

Tuy nhiên, giữa những lời chê, vẫn có những điểm sáng được ghi nhận. Anh Quân ghi nhận về camera của máy có độ thu sáng và chi tiết tốt hơn.

Trong khi đó, đối với nhiều người dùng nữ, sức hút từ thương hiệu Apple và những cải tiến nhỏ vẫn đủ để thuyết phục.

Chị Nguyễn Phương cho biết: "Tôi rất ấn tượng với mẫu iPhone Air vì nó quá mỏng. Dù vậy, tôi vẫn chọn iPhone 17 Pro Max do yêu thích màu cam. Thiết kế ban đầu có thể hơi lạ, nhưng tôi hài lòng với những gì Apple đã mang lại".

Bên cạnh thiết kế, các tính năng được Apple quảng bá là "mới" cũng không làm hài lòng những người dùng khó tính.

Màu cam được người dùng đánh giá không giống như quảng cáo (Ảnh: Trần Vi).

"Tính năng quay video bằng cả camera trước và sau cùng lúc đã có trên nhiều máy Android từ rất lâu rồi. Thêm vào đó, camera chỉ zoom quang được 4x chứ không phải 8x như kỳ vọng, khá buồn", anh Thanh Phong bày tỏ.

Chờ màn hình gập

Sự thiếu vắng những đột phá thực sự trên iPhone 17 đã khiến không ít người quyết định "quay xe" ngay tại buổi trải nghiệm. Thay vì xuống tiền đặt cọc, họ chọn tiếp tục chờ đợi một phiên bản mang tính cách mạng hơn, đặc biệt là chiếc iPhone màn hình gập đã được đồn đoán từ lâu.

Anh Nguyễn Thịnh, đang dùng iPhone 15 Pro Max, chia sẻ: "Tôi đã muốn nâng cấp, nhưng sau khi trải nghiệm thực tế iPhone 17, tôi không hài lòng vì không có quá nhiều điểm mới nổi bật. Hy vọng năm sau Apple sẽ ra mắt màn hình gập, và đó sẽ là lúc tôi quyết định mua".

Có thể thấy, iPhone 17 series dù vẫn có sức hút nhất định nhưng đã không thể tạo ra một cơn sốt bùng nổ như các thế hệ trước. Giờ đây, sự kỳ vọng của người dùng đang đổ dồn về một tương lai xa hơn, nơi Apple được mong đợi sẽ mang đến một cú đột phá thực sự thay vì chỉ là những nâng cấp nhỏ giọt.