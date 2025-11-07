Người dùng ám ảnh vì những cuộc gọi “tra tấn” mời chào chứng khoán

Không ít người dùng đau đầu vì các cuộc gọi rác (Ảnh minh hoạ: Thế Anh).

Dù không có nhu cầu, nhiều người dùng vẫn bị "tra tấn" điện thoại bất kể giờ giấc. Câu hỏi lớn nhất là: Vì sao thông tin cá nhân của họ lại dễ dàng bị lộ lọt như vậy?

Chị Thuỳ Tiên (Hà Nội, tên nhân vật đã được thay đổi) là một nạn nhân của vấn nạn này, kể: “Tôi chỉ đăng ký mở tài khoản ở một công ty, nhưng ngay sau khi phát sinh giao dịch, tôi bắt đầu nhận được cuộc gọi từ hàng loạt công ty khác mời gọi tham gia".

Điều đáng nói là, dù đã 3 năm nay chị Tiên không còn giao dịch gì, những cuộc gọi mời chào vẫn không buông tha.

"Điều khiến tôi lo lắng hơn là họ biết rõ tên tuổi tôi, thậm chí biết cả lịch sử giao dịch”, chị Tiên bức xúc.

Cùng cảnh ngộ, anh Trọng Hưng (tên nhân vật đã được thay đổi) không giấu nổi sự bực bội: "Tôi chỉ tham gia đúng một hội thảo có sự tham gia của các công ty chứng khoán. Tôi không hiểu sao từ đó, thông tin cá nhân và số điện thoại của tôi liên tục bị “dội bom” bởi các cuộc gọi mời chào".

Anh Hưng cho biết, sự phiền nhiễu không dừng lại ở đó: "Họ gọi không kể giờ giấc, ngay giờ nghỉ trưa, thậm chí tối muộn. Tôi thực sự rất mệt mỏi về vấn đề này".

Phóng viên đã liên hệ với một nhân viên tư vấn của một công ty chứng khoán. Người đàn ông này thẳng thắn tiết lộ: “Việc tôi có số điện thoại, tên tuổi, email của người dùng để mời chào là do công ty cung cấp. Có những danh sách (data) lên đến cả nghìn liên hệ".

Khi được hỏi về nguồn gốc của các dữ liệu này, nhân viên trên thừa nhận: "Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ gọi điện tư vấn, mời chào. Còn dữ liệu này ở đâu ra, tôi không thể biết được”.

Lời chia sẻ của nhân viên này đã phần nào hé lộ một "thị trường ngầm" mua bán dữ liệu cá nhân của các nhà đầu tư, nơi thông tin của người dùng bị chuyền tay mà chính họ cũng không hay biết.

Cả anh Hưng và chị Tiên đều bày tỏ mong muốn Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân, với những chế tài nghiêm khắc, sẽ sớm được thực thi mạnh mẽ để "chặn đứng" vấn nạn lộ lọt thông tin và trả lại sự yên ổn cho người dùng.

Theo Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân (có hiệu lực từ 1/1/2026); hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác; chiếm đoạt, cố ý làm lộ, làm mất dữ liệu cá nhân là vi phạm pháp luật.

Nếu vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Điều 8 quy định tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân là 10 lần khoản thu có được từ hành vi vi phạm.

Mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có hành vi vi phạm quy định chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới là 5% doanh thu của năm trước liền kề của tổ chức đó.

Trong khi đó, mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân là 3 tỷ đồng.