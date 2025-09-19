Người dùng mua iPhone 17 Pro Max tặng mẹ trong ngày đầu iPhone 17 lên kệ

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại một số cửa hàng ở Hà Nội và TPHCM, đông đảo khách hàng háo hức chờ đợi iPhone 17 chính thức mở bán để trải nghiệm và mua sắm.

Anh Lê Đan Trường xã Đại Thanh (huyện Thanh Trì cũ) có mặt tại một đại lý trên đường Xã Đàn ngay trước khi buổi mở bán các sản phẩm iPhone mới bắt đầu.

Anh Trường chia sẻ, chưa có ý định đổi điện thoại mới, tuy nhiên buổi ra mắt là dịp để anh xem các sản phẩm iPhone 17 có đặc điểm gì nổi trội để cân nhắc mua (Ảnh: Thu Thủy).

Tại một cửa hàng phố Thái Hà, anh Bùi Quang Vinh (số thứ tự 01) đã có mặt từ sáng sớm để mua cho bản thân chiếc iPhone 17 Pro.

Là một Reviewer, anh Vinh có một kênh Youtube chuyên về công nghệ là Vinh Cua, chiếc điện thoại mới nhất của Apple vừa giúp anh sáng tạo nội dung, đồng thời, phục vụ cho công việc hằng ngày.

"Thời điểm này năm trước, tôi đã đến Singapore để mua iPhone, năm nay rất vui vì tại Việt Nam mở bán cùng lúc với các quốc gia khác", Reviewer Quang Vinh chia sẻ (Ảnh: Thanh Bình).

Nhiều người trẻ tại TP.HCM đã xếp hàng từ đêm ngày 18/9 tại điểm bán lẻ Topzone để chờ đón sản phẩm mới (Ảnh: Đoàn Văn Hiểu Em).

Dù 8h đại lý mới mở bán nhưng anh Trần Thanh Tuấn đã có mặt từ 6h sáng tại một cửa hàng trên phố Xã Đàn để xếp hàng mua iPhone 17 Pro Max 256GB.

Anh Tuấn cho biết, anh đã phải đi từ Lạc Long Quân đến vì các cửa hàng gần nhà hết suất đặt trước, đồng thời lựa chọn màu cam vì “muốn đổi điện thoại mới và rất thích phiên bản này”.

Trước giờ mở bán, một đại lý của chuỗi FPT Shop tại phố Chùa Bộc đã tổ chức chương trình nghe nhạc sống để khách hàng thư giãn trong lúc chờ đợi.

Theo ghi nhận, nhiều đại lý lớn tại Hà Nội đã chuẩn bị các hoạt động khuyến mại, tặng quà cho khách đặt mua sớm.

Ngay khi mở bán, một cửa hàng tại TP. HCM đã đón một lượng lớn khách hàng đến trải nghiệm và mua sản phẩm (Ảnh: Anh Trần).

Một trong số những người sở hữu iPhone 17 đầu tiên là cặp đôi Phạm Trọng Thắng và chị Phạm Thị Loan (Hà Nội). Hai người dùng đã mua một cặp iPhone 17 Pro Max.

Cả hai tỏ ra rất háo hức khi cầm trên tay chiếc điện thoại mới, cho biết đã chờ đợi từ lâu và quyết định mua ngay khi sản phẩm vừa mở bán.

Anh Thắng cho biết, chiếc iPhone mới không chỉ hỗ trợ tốt cho công việc hằng ngày mà còn mang lại cảm giác trải nghiệm mới mẻ nhờ thiết kế khác biệt so với các dòng trước (Ảnh: Thanh Bình).

Anh Bùi Quang Mạnh (phường Ba Đình) quyết định mua chiếc iPhone 17 Pro Max 256GB cam vũ trụ làm quà sinh nhật cho người mẹ 60 tuổi của mình.

"Tôi cảm thấy iPhone 17 Pro Max có cảm giác cầm cứng cáp, đồng thời cụm camera rất đẹp. Tôi hy vọng mẹ sẽ thích món quà tôi đã chuẩn bị", anh Mạnh vui vẻ nói (Ảnh: Đoàn Thủy).

Ghi nhận tại một số cửa hàng, khách hàng đặc biệt quan tâm đến sản phẩm iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ.

"Hiện tại iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ chính là lựa chọn đang được yêu thích nhất", anh Nguyễn Việt Hải - Quản lý Topzone chi nhánh Xã Đàn thông tin (Ảnh: Đoàn Thủy, Khánh Vi).

Nhiều khách hàng trực tiếp “đập hộp” tại cửa hàng tỏ ra bất ngờ với những tùy chọn màu sắc mới trên iPhone 17.

Không ít người cho biết gam màu này tạo cảm giác trẻ trung, hiện đại và khác biệt so với các phiên bản trước, khiến họ cảm thấy hào hứng và thỏa mãn khi là những người đầu tiên được trải nghiệm (Ảnh: Anh Trần).

Thông tin tại một số cửa hàng cho biết, các đại lý nhận được đơn hàng mua bán cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, Giám đốc tại hệ thống Minh Tuấn Mobile chia sẻ, đơn vị này đã nhận được 18.000 đơn đặt hàng iPhone 17.

Thống kê cho thấy, phiên bản iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ nhận được sự quan tâm nhiều nhất.

Tại Topzone Xã Đàn, quản lý chi nhánh tại cửa hàng này cho biết, đã nhận được số lượng đặt cọc cả online và offline là 1.200 đơn.

Tại FPT Shop phố Chùa Bộc, quản lý tại đây dự tính sẽ trả cho gần 100 khách hàng đã đặt cọc từ trước (Ảnh: Thanh Bình).

Dàn KOL có mặt từ sớm để trải nghiệm và sở hữu iPhone 17, trong đó nhiều người đánh giá cao phiên bản màu sắc mới.

Anh Phạm Ngọc Tân (1993, Hà Nội) chọn iPhone 17 Pro Max màu vàng, ban đầu lo ngại màu hơi “nhòe” nhưng thực tế lại thấy khá ấm và sang.

Là người làm nội dung số, anh Tân đặc biệt ấn tượng với tính năng zoom xa tới 8x của camera, tiện lợi cho việc ghi hình tại các sự kiện.

Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn nhận xét giá thành vẫn còn cao và thiết kế khung nhôm chưa thực sự làm anh hài lòng. “Tôi nghĩ Apple có thể tạo ra sự đột phá hơn nữa trong vài năm tới để hoàn thiện dòng sản phẩm này”, anh nói (Ảnh: Khánh Vi).

Ảnh: Thanh Bình, Khánh Vi, Đoàn Thủy