Điểm tuần: Game “Tiệm phở của anh Hai” gây sốt, iPhone 16e giảm giá

Game “Tiệm phở của anh Hai” gây sốt toàn cầu

Tuần qua, “Tiệm phở của anh Hai” đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cộng đồng game thủ nói riêng tại Việt Nam và trên toàn cầu nói chung. Đây là tựa game được thiết kế bởi một sinh viên người Việt Nam, chỉ biết đến với biệt danh marisa0704.

Người chơi sẽ vào vai một ông chủ bán phở để phục vụ theo nhu cầu của khách (Ảnh chụp màn hình).

Trong game, người chơi sẽ vào vai Anh Hai, chủ một quán phở mới mở tại địa chỉ hư cấu số 10 Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Ban đầu, game chỉ như một trò chơi bán phở, nơi người chơi sẽ phải nấu và phục vụ phở cho các vị khách, ghi nhớ thói quen của khách, thu tiền, thối tiền sao cho chuẩn xác… người chơi cũng cần phải để mắt và chăm sóc chú chó cưng của mình để tránh bị bắt trộm.

Tuy nhiên, càng chơi game, những bí mật về ngôi làng có tiệm phở của anh Hai dần được hé lộ, tạo nên những bất ngờ và kịch tính.

Giá iPhone 16e giảm sâu

Trong bối cảnh giá bán các mẫu iPhone đời cũ liên tục tăng, giá iPhone 16e lại được nhiều hệ thống điều chỉnh giảm. Sau hơn nửa năm lên kệ, iPhone 16e hiện được các đại lý ủy quyền của Apple chào bán với mức giá 14,9 triệu đồng cho phiên bản 128GB.

iPhone 16e không nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng tại Việt Nam (Ảnh: PhoneArena).

Mức giá này đã được điều chỉnh giảm 500.000 đồng so với giai đoạn cuối quý III và thấp hơn 2,1 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây cũng là mức giá thấp nhất của iPhone 16e kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam. Bất chấp điều đó, doanh số của dòng sản phẩm này vẫn không đạt được kỳ vọng.

iPhone 16e được trang bị chip A18, cho phép máy có thể xử lý các tính năng trong bộ công cụ Apple Intelligence. Hiện tại, đây cũng là chiếc iPhone rẻ nhất có thể xử lý AI của Apple.

Galaxy S26 lộ ngày ra mắt

Theo tờ Money Today của Hàn Quốc, dòng sản phẩm Samsung Galaxy S26 sẽ được công bố vào ngày 25/2/2026. Khoảng thời gian này muộn hơn một tháng so với thế hệ Galaxy S25.

Dòng sản phẩm Samsung Galaxy S26 sẽ được công bố vào ngày 25/2/2026 (Ảnh: Thế Anh)

Một số báo cáo trước đây tiết lộ Samsung sẽ thay thế dòng sản phẩm Galaxy S26 Plus bằng phiên bản Galaxy S26 Edge (phiên bản kế nhiệm của Galaxy S25 Edge).

Tuy nhiên, công ty được cho là đã thay đổi quyết định vào phút chót do dòng điện thoại siêu mỏng không nhận được nhiều sự quan tâm từ thị trường. Đây cũng được xem là nguyên nhân vì sao thế hệ Galaxy S26 ra mắt muộn hơn.

iOS 26.1 hỗ trợ Apple Intelligence tiếng Việt

Rạng sáng 4/11 (giờ Việt Nam), Apple đã phát hành bản cập nhật iOS 26.1. Đây là một trong những bản nâng cấp quan trọng được nhiều người dùng iPhone tại Việt Nam chờ đợi khi hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt cho bộ công cụ Apple Intelligence.

Trên iOS 26.1, người dùng đã có thể sử dụng Apple Intelligence tiếng Việt (Ảnh: CNN).

Bên cạnh tiếng Việt, bản cập nhật này còn hỗ trợ hàng loạt ngôn ngữ khác, bao gồm tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Na Uy, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Trung Quốc.

Cùng với Apple Intelligence, tính năng AirPods Live Translation (dịch thuật trực tiếp) cũng hỗ trợ thêm một số ngôn ngữ mới, bao gồm tiếng Trung Quốc, tiếng Italy, tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc.

Tai nghe Open Ear dành cho người chạy bộ

Soundcore Aerofit 2 sở hữu thiết kế vành tai có thể xoay, giúp điều chỉnh dễ dàng để phù hợp với nhiều kích cỡ tai khác nhau. Thiết kế hyperboloid (dual-curved) ôm sát theo đường cong tự nhiên của tai người, trong khi phần kết nối siêu mỏng đảm bảo sự thoải mái ngay cả khi người dùng đeo kính.

Soundcore Aerofit 2 có thời lượng pin lên đến 10 giờ (Ảnh: TrustReview).

Tai nghe được trang bị kiến trúc âm học BassTurbo với màng loa racetrack kích thước lớn cho âm bass mạnh mẽ. Thiết bị còn đạt chứng nhận Hi-Res Wireless Audio với codec LDAC. Sản phẩm hỗ trợ sạc không dây và chuẩn kháng nước, bụi IP55, phù hợp với các hoạt động thể thao ngoài trời.

Giá Bitcoin lao dốc

Dữ liệu từ CoinMarketCap cho biết giá Bitcoin đã giảm xuống mức 98.000 USD trong tuần qua. Tính đến tối 8/11, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới được giao dịch quanh mức 101.900 USD.

Chỉ số Fear and Greed (sợ hãi và tham lam) đã giảm về mức thấp nhất trong nửa năm qua (Ảnh: Freepik).

Theo công cụ theo dõi tâm lý thị trường tiền điện tử của Alternative, chỉ số Fear and Greed (sợ hãi và tham lam) đã giảm về mức 21 điểm vào ngày 4/11. Trước đó một ngày, chỉ số này vẫn được duy trì ở mức 42 điểm.

Đây cũng là chỉ số thấp nhất mà công cụ này ghi nhận trong khoảng thời gian nửa năm qua. Điều đó phản ánh tâm lý các nhà đầu tư Bitcoin và tiền điện tử đang trở nên hoang mang và sợ hãi hơn bao giờ hết.

iPhone 18 Pro Max sẽ có màu sắc mới

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Weibo, nguồn tin Instant Digital tiết lộ bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có ít nhất một trong các màu nâu cà phê, tím hoặc đỏ tía.

iPhone 18 Pro sẽ có ít nhất một trong các tùy chọn màu sau, bao gồm nâu cà phê, tím hoặc đỏ tía (Ảnh: Instant Digital).

Màu tím từng xuất hiện trên một số dòng sản phẩm của hãng trước đây như iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14 và iPhone 14 Pro. Tuy vậy, chưa có chiếc iPhone nào sở hữu màu nâu cà phê hoặc màu đỏ tía.

Trang MacRumors nhận định một chiếc iPhone 18 Pro màu nâu cà phê có thể trở thành sản phẩm kế thừa hoàn hảo cho iPhone XS màu vàng hoặc iPhone 16 Pro màu titan sa mạc.