Giá iPhone 16e giảm xuống mức thấp nhất từ khi ra mắt

Trong bối cảnh giá bán các mẫu iPhone đời cũ liên tục tăng, giá iPhone 16e lại được nhiều hệ thống điều chỉnh giảm. Sau hơn nửa năm lên kệ, iPhone 16e hiện được các đại lý ủy quyền của Apple chào bán với mức giá 14,9 triệu đồng cho phiên bản 128GB.

iPhone 16e không nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng tại Việt Nam (Ảnh: PhoneArena).

Mức giá này đã được điều chỉnh giảm 500.000 đồng so với giai đoạn cuối quý III và thấp hơn 2,1 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây cũng là mức giá thấp nhất của iPhone 16e kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam. Bất chấp điều đó, doanh số của dòng sản phẩm này vẫn không đạt được kỳ vọng.

"Dù có nhiều đợt điều chỉnh giá, iPhone 16e vẫn chưa nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường. Trong cùng phân khúc, người dùng vẫn ưu tiên lựa chọn iPhone 15 nhờ vào thiết kế, hiệu năng ổn định và giá trị nhận diện tốt hơn", đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile cho biết.

Ngoại hình tổng thể của iPhone 16e gần như tương đồng với iPhone 14. Máy có thiết kế vuông vức với các cạnh phẳng và bo cong ở bốn góc. Khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở mặt lưng khi iPhone 16e chỉ được trang bị một camera.

iPhone 16e được trang bị chip A18, cho phép máy có thể xử lý các tính năng trong bộ công cụ Apple Intelligence. Hiện tại, đây cũng là chiếc iPhone rẻ nhất có thể xử lý AI của Apple.

Phần lớn người dùng có xu hướng chọn mua iPhone 15 thay vì iPhone 16e (Ảnh: GSMArena).

Máy sở hữu một camera chính ở mặt lưng với độ phân giải 48MP, trong khi đó camera selfie có độ phân giải 12MP. iPhone 16e cũng được trang bị phím bấm Action, cổng sạc USB-C cùng khả năng chống nước đạt chuẩn IP68.

Xét trong cùng phân khúc, iPhone 16e hiện cạnh tranh với chính "gà nhà" là mẫu iPhone 15. Đáng nói, lượng người dùng quan tâm iPhone 15 vẫn vượt trội hơn dù sản phẩm này liên tục tăng giá trong những tháng gần đây.

"iPhone 16e là mẫu máy có giá bán thấp nhất trong dòng sản phẩm iPhone 16. Tuy vậy, không phải cứ “giá rẻ” là chắc chắn sẽ tạo sức hút tại thị trường Việt Nam. Phần lớn khách hàng có xu hướng lựa chọn iPhone 15", bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, chia sẻ.