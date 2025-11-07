Giá Galaxy Z Fold7 giảm gần chục triệu đồng sau 4 tháng lên kệ

Đến nay, Galaxy Z Fold7 được một số đại lý chào bán với mức giá 38 triệu đồng cho phiên bản 256GB và 42 triệu đồng cho bản 512GB. Giá bán hiện tại thấp hơn 9 triệu đồng so với giá niêm yết từ hãng.

Giá Galaxy Z Fold7 giảm gần chục triệu đồng so với giai đoạn đầu mở bán (Ảnh chụp màn hình).

"Việc điều chỉnh giảm giá không hoàn toàn phản ánh nhu cầu thấp đối với sản phẩm, mà được xem là động thái kích cầu trong giai đoạn cuối năm. Mức giảm này giúp doanh số cải thiện rõ rệt, đồng thời mở rộng tệp khách hàng tiềm năng", bà Đặng Linh Phương, Giám đốc ngành hàng Samsung tại Di Động Việt, cho biết.

Khi giá bán sản phẩm giảm sâu, khách hàng có thể tiếp cận thiết bị dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chiến lược này cũng gây ra không ít ý kiến trái chiều khi việc giảm giá bán sẽ ảnh hưởng đến những khách hàng mua máy sớm.

Thiết bị mất giá gần chục triệu đồng chỉ sau vài tháng lên kệ. Trong trường hợp muốn bán lại sản phẩm trên thị trường thứ cấp, nhóm khách hàng này cũng sẽ chịu thiệt nhiều hơn.

Chưa dừng lại ở đó, chiến lược giảm giá sâu còn gây ảnh hưởng đến định vị thương hiệu. Định kiến "mất giá" sẽ thay đổi hành vi mua sắm của người dùng. Khách hàng sẽ có tâm lý chờ đợi sản phẩm giảm giá thì mới mua, thay vì sở hữu sớm thiết bị ngay trong thời gian đầu.

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, doanh số của dòng sản phẩm Galaxy Z Fold7 đến nay đã ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể so với phiên bản Galaxy Z Fold6 tiền nhiệm.

Galaxy Z Fold7 hiện là chiếc smartphone màn hình gập có thiết kế mỏng nhẹ nhất của Samsung (Ảnh: Thế Anh).

"So với cùng kỳ năm ngoái, Galaxy Z Fold7 ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ. Thành công này đến từ thiết kế mỏng hơn, hiệu năng mạnh mẽ và trải nghiệm gập được cải thiện. Sản phẩm tiếp tục thu hút nhóm người dùng yêu công nghệ, giới doanh nhân và nhóm khách hàng yêu thích dòng Galaxy Z", đại diện Minh Tuấn Mobile chia sẻ.

Galaxy Z Fold7 hiện là chiếc smartphone màn hình gập có thiết kế mỏng nhẹ nhất của Samsung. Thiết bị mỏng 8,9mm khi gập và 4,2mm khi mở rộng, cùng trọng lượng 215g.

Màn hình cũng được mở rộng đáng kể với màn hình ngoài 6,5 inch và màn hình trong 8 inch. Máy được trang bị chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, cho hiệu suất mạnh hơn 38%, xử lý đồ họa nhanh hơn 26% và tác vụ AI mạnh hơn 41%.