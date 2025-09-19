Người Việt hào hứng khoe những chiếc iPhone 17 đầu tiên trên thế giới

Theo kế hoạch, dòng sản phẩm iPhone 17 và iPhone Air sẽ chính thức được giao đến tay người dùng Việt Nam từ 8h sáng 19/9. Đây cũng là năm đầu tiên thị trường Việt Nam được đưa vào nhóm trọng điểm mở bán iPhone mới.

iPhone 17 Pro Max hiện đã cháy hàng tại thị trường Việt Nam (Ảnh: CNN).

Bên cạnh Việt Nam, trong ngày 19/9, Apple còn mở bán iPhone 17 tại hơn 63 quốc gia và khu vực, bao gồm Mỹ, Canada, Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Anh,...

Việc giao máy thường sẽ được thực hiện từ lúc 8h (theo giờ địa phương). Khách hàng tại các quốc gia có múi giờ sớm như New Zealand (GMT+12) hay Nhật Bản (GMT+9) sẽ nhận hàng sớm hơn so với thị trường Việt Nam. Trong khi đó, khách hàng tại Mỹ, Canada sẽ nhận hàng muộn hơn.

Trước đó, từ tối 12/9, Apple và các đại lý ủy quyền của hãng tại Việt Nam đã mở cổng nhận đặt hàng dòng sản phẩm iPhone 17 và iPhone Air. Thậm chí, tại thời điểm mở cổng đặt hàng, trang web của nhiều hệ thống bán lẻ còn gặp tình trạng chập chờn, không thể truy cập.

Đến nay, hầu hết các phiên bản iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều đã rơi vào tình trạng cháy hàng. Trên cửa hàng trực tuyến của Apple, người dùng đặt mua iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều phải chờ 3-4 tuần để có thể nhận được máy.

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, iPhone 17 Pro Max tiếp tục là phiên bản được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam. Trong đó, phần lớn khách hàng quan tâm đến phiên bản màu cam vũ trụ.

Năm nay, mặt bằng giá bán của iPhone 17 đã tăng 3-4 triệu đồng so với các thế hệ tiền nhiệm. Điều này đã gây ra không ít tranh cãi trong cộng đồng người tiêu dùng.

Mức giá tăng cao của iPhone 17 đã gây ra không ít tranh cãi (Ảnh: TechRadar).

iPhone 17 có giá bán khởi điểm từ 25 triệu đồng cho phiên bản 256GB, cao hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. iPhone Air có giá từ 32 triệu đồng, trong khi iPhone 17 Pro Max bản 2TB đạt tới 64 triệu đồng - mức giá kỷ lục cho một chiếc iPhone.

Nhiều ý kiến cho rằng Apple đang “thử sức chịu đựng” của thị trường, bởi với cùng số tiền này, người dùng có thể cân nhắc những lựa chọn khác từ Samsung, Google hay thậm chí là laptop cao cấp.

Việc tăng giá liên tục qua các thế hệ cũng có thể khiến một bộ phận khách hàng trung thành phải cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Ngoài ra, thiết kế và trải nghiệm không có nhiều khác biệt lớn so với iPhone 16 cũng bị một số chuyên gia công nghệ nhận xét là “không đủ mới mẻ để biện minh cho mức giá cao ngất ngưởng”.