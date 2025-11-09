Facebook bị tố kiếm được hàng chục tỷ USD từ quảng cáo lừa đảo

Hãng tin CNBC, dẫn nội dung từ các nguồn tài liệu nội bộ của Meta, cho biết công ty này dự báo rằng 10% tổng doanh thu của mình trong năm 2024, tương đương 16 tỷ USD, đến từ những nội dung quảng cáo sai phạm như lừa đảo trực tuyến, lừa đảo đầu tư, sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp, bán các sản phẩm y tế bị cấm…

Báo cáo của CNBC cho biết dường như Meta nắm rõ các nội dung quảng cáo này, thậm chí còn tìm cách đo lường mức độ phổ biến của chúng trên ứng dụng Facebook và Instagram.

Các nội dung quảng cáo lừa đảo, khiêu dâm… xuất hiện tràn lan trên Facebook tại Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Báo cáo của CNBC trích dẫn một tài liệu nội bộ từ tháng 12/2024, cho thấy Meta mỗi năm đã kiếm được doanh thu khoảng 7 tỷ USD từ các quảng cáo lừa đảo, mà công ty gọi là “rủi ro cao”, tức là công ty nắm rõ đây là những quảng cáo mang tính chất lừa dối.

CNBC trích dẫn một tài liệu nội bộ khác cho biết mỗi ngày, Meta hiển thị ước tính 15 tỷ nội dung quảng cáo “rủi ro cao” này đến người dùng 2 nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram của hãng.

Mặc dù tài liệu nội bộ cho thấy Meta đang tìm cách giảm lượng quảng cáo lừa đảo trên các nền tảng mạng xã hội của mình, nhưng Meta cũng lo ngại rằng nếu loại bỏ hoàn toàn các nội dung quảng cáo này sẽ làm giảm đột ngột báo cáo kinh doanh của công ty.

Trước thông tin do CNBC đăng tải, một phát ngôn viên của Meta cho biết công ty đang tích cực xử lý các nội dung quảng cáo lừa đảo và gian lận trên những nền tảng mạng xã hội của mình.

Người này cũng cho biết dự báo 10% doanh thu trong năm 2024 đến từ các nội dung quảng cáo lừa đảo chỉ là một dự đoán mang tính bao quát, chưa phải là con số thực tế.

“Thật không may các tài liệu bị rò rỉ đã đưa ra một góc nhìn méo mó về cách tiếp cận của Meta đối với các nội dung quảng cáo lừa đảo, gian lận; chứ không phải toàn bộ nỗ lực mà chúng tôi đang thực hiện để giải quyết vấn đề”, phát ngôn viên của Meta chia sẻ.

Meta đạt doanh thu 164,5 tỷ USD trong năm 2024, trong đó phần lớn đến từ quảng cáo trên Facebook và Instagram. Tuần trước, công ty cho biết doanh thu trong quý III/2025 đã tăng thêm 26% so với cùng kỳ năm trước, đạt 51,24 tỷ USD.

Bất chấp những tuyên bố của Meta về việc cố gắng dẹp bỏ các nội dung quảng cáo lừa đảo, sai sự thật hay đánh bạc… trên thực tế người dùng tại Việt Nam nói riêng và trên toàn cầu nói chung vẫn thường xuyên bắt gặp các nội dung quảng cáo đánh bạc, lừa đảo đầu tư, thậm chí cả những nội dung khiêu dâm trong khi sử dụng mạng xã hội Facebook và Instagram.