Mẫu iPhone 17 Pro Max duy nhất còn sẵn hàng nhưng kén khách mua ở Việt Nam

Tối 12/9, Apple và các đại lý ủy quyền của hãng tại Việt Nam đã mở cổng nhận đặt hàng dòng sản phẩm iPhone 17 và iPhone Air. Đến nay, hầu hết các phiên bản iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều đã rơi vào tình trạng cháy hàng.

iPhone 17 Pro Max dung lượng lưu trữ 2TB màu xanh đậm vẫn còn sẵn hàng để giao ngay trong ngày 19/9 (Ảnh chụp màn hình).

Trên cửa hàng trực tuyến của Apple, người dùng đặt mua iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max phiên bản màu cam vũ trụ và màu bạc hiện đều phải chờ 3-4 tuần để có thể nhận được máy.

Trong khi đó, phiên bản màu xanh đen ít nhận được sự quan tâm từ khách hàng. Điều tương tự cũng được ghi nhận tại các đại lý ủy quyền của hãng khi tỷ trọng đặt trước phiên bản màu xanh đen là thấp nhất.

Trên Apple Store Online, iPhone 17 Pro Max dung lượng lưu trữ 2TB màu xanh đậm là phiên bản duy nhất còn sẵn hàng để giao ngay trong ngày 19/9.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nhiều hệ thống bán lẻ cho biết các mẫu iPhone có dung lượng lưu trữ lớn như 1-2TB thường ít nhận được sự quan tâm của người dùng Việt. Nguyên nhân chính đến từ giá bán cao hơn đáng kể, trong khi người dùng phổ thông không có nhu cầu lưu trữ quá nhiều.

"Những phiên bản có bộ nhớ lưu trữ lớn như 1-2TB sẽ phù hợp với nhóm người dùng làm các công việc sáng tạo, thường xuyên chụp hình hoặc quay video chất lượng cao. Do đó, thiết bị sẽ không dành cho số đông người dùng cơ bản", ông Nguyễn Văn Giàu, đại diện hệ thống Di Động Mỹ, nhận định.

Đây là năm đầu tiên Apple trang bị dung lượng bộ nhớ 2TB cho phiên bản iPhone 17 Pro Max. Thiết bị này có mức giá lên đến 64 triệu đồng, cao hơn 26 triệu đồng so với phiên bản tiêu chuẩn 256GB. Đây cũng là chiếc iPhone được Apple định giá cao nhất từ trước đến nay.

Phiên bản dung lượng lưu trữ lớn ít được người dùng Việt lựa chọn do mức giá cao (Ảnh: PCMag).

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông CellphoneS, cho biết đến hết ngày 14/9, hệ thống này ghi nhận gần 20.000 đơn hàng khách đã đặt cọc. Đối với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, phần lớn khách hàng trong đợt đặt cọc đầu tiên quan tâm đến phiên bản màu cam vũ trụ.

Xu hướng mua sắm trên tương đồng với các năm trước. Người dùng Việt Nam vẫn ưu tiên lựa chọn những phiên bản iPhone cao cấp nhất và màu sắc mới để trải nghiệm công nghệ và thiết kế.

"Lượng khách hàng đăng ký thông tin và đặt trước thế hệ iPhone 17 và iPhone Air tăng rất mạnh so với cùng kỳ mở bán năm ngoái. Các đợt hàng sẽ được phân bổ liên tục, đảm bảo khách hàng có thể nhận máy trong thời gian hợp lý nhất", đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile chia sẻ.