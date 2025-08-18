Đánh giá JBL Bar 500MK2: Thiết kế gọn, kết nối đa dạng nhưng còn hạn chế

Trải nghiệm soundbar JBL Bar 500MK2: Phù hợp với ai? (Video: Media Dân trí).

+ Ưu điểm:

- Thiết kế tiện dụng, dễ lắp đặt.

- Chất âm sôi động, bass chắc.

- Hỗ trợ đa dạng kết nối.

+ Hạn chế:

- Âm thanh vòm chưa thể so sánh với các hệ thống có loa vệ tinh.

- Cổng USB-A không hỗ trợ phát nhạc.

- Ứng dụng điều khiển JBL One chưa hỗ trợ tiếng Việt.

+ Lời khuyên từ Biên tập viên:

Thiết kế và cổng kết nối

Cùng với sự phát triển của thị trường TV, những chiếc loa thanh (soundbar) cũng ngày càng trở nên phổ biến và dần trở thành thiết bị không thể thiếu khi người dùng muốn nâng cấp trải nghiệm âm thanh trong hệ thống giải trí tại gia.

JBL Bar 500MK2 thừa hưởng nhiều đường nét thiết kế của phiên bản Bar 500 ra mắt vào năm 2023. Thiết bị có chất lượng gia công tỉ mỉ, hoàn thiện tốt với phần khung cứng cáp, không có chi tiết thừa trong thiết kế.

Hệ thống loa JBL Bar 500MK2 bao gồm một loa dạng thanh và một loa siêu trầm. Loa thanh và loa siêu trầm được kết nối không dây với nhau, giúp cho việc bố trí thiết bị trở nên thuận tiện và gọn gàng hơn.

Loa thanh có kích thước 940mm x 50,5mm x 104mm (Rộng x Cao x Sâu). Chiều dài của thiết bị sẽ phù hợp cho các mẫu TV có kích thước 50 inch trở lên. Chiều cao vừa phải không gây ra tình trạng che khuất màn hình khi đặt lên kệ cùng TV. Ngoài ra, người dùng cũng có thể treo tường nếu muốn nhờ các móc treo có sẵn trong hộp.

Mặt trước có một màn hình LED, cung cấp các thông tin cơ bản như âm lượng, đầu vào hay chế độ âm thanh. Màn hình được ẩn dưới lớp lưới của loa và có hiệu ứng hiển thị dạng pixel. Kích thước màn hình vừa đủ để người dùng quan sát trong khoảng cách 2-3m. Ở mặt trên, JBL bố trí các phím cảm ứng cơ bản để tăng giảm âm lượng và chọn nguồn phát.

Các cổng kết nối và cổng nguồn được bố trí gọn gàng ở mặt sau. Thiết bị cũng tích hợp sẵn một cổng USB-A. Tuy vậy, tại thị trường Việt Nam, cổng USB-A này bị giới hạn tính năng và chỉ được sử dụng cho mục đích nâng cấp phần mềm, không hỗ trợ phát nhạc qua USB.

Bên cạnh các kết nối có dây, JBL Bar 500MK2 còn hỗ trợ kết nối không dây Bluetooth 5.3, WiFi, AirPlay và Chromecast. Người dùng có thể kết nối và phát nhạc từ smartphone, tablet, laptop mà không phải phụ thuộc vào TV.

Phần loa siêu trầm có kích thước 325mm x 400mm x 325mm (Rộng x Cao x Sâu). Trọng lượng tương đối nặng lên đến 8,1kg. Tuy vậy, người dùng sẽ rất ít khi cần di chuyển thiết bị nên đây không phải là vấn đề lớn.

Hiện tại, phần lớn soundbar trên thị trường chỉ có duy nhất một lựa chọn màu đen. Trong khi đó, JBL Bar 500MK2 cung cấp 2 tùy chọn màu sắc đen và trắng. Điều này giúp cho người dùng có thể dễ dàng lựa chọn phiên bản màu sắc phù hợp với không gian nội thất trong gia đình.

Điều khiển của JBL Bar 500MK2 có kích thước nhỏ gọn với các nút bấm đơn giản, dễ làm quen. Thông qua điều khiển, người dùng có thể tinh chỉnh mọi chức năng trên loa từ thay đổi âm bass, bật tắt hiệu ứng Dolby Atmos, cân chỉnh âm thanh,...

Các chế độ âm thanh và Tính năng thông minh

Hệ thống JBL Bar 500MK2 có tổng công suất 750W, bao gồm loa thanh 450W và loa siêu trầm 300W. Loa thanh có cấu trúc tổng cộng 9 loa, trong đó bao gồm 5 loa racetrack driver toàn dải và 4 loa tweeter đặt ở 2 đầu. Trong khi đó, loa siêu trầm có thiết kế lớn giúp hệ thống tăng cường âm trầm hiệu quả.

Khi xem phim, âm thanh được trải rộng và lan tỏa ra khắp căn phòng. Công nghệ PureVoice 2.0 và SmartDetail sẽ tự động tối ưu hóa giọng nói dựa trên âm thanh môi trường và âm lượng của soundbar, giúp tái tạo tốt chi tiết các đoạn hội thoại.

Về khả năng nghe nhạc, JBL Bar 500MK2 phù hợp với thể loại EDM, Dance hay Rap, Hip Hop đang thịnh hành hiện nay với tiếng bass chắc khỏe, có lực, tạo được nhịp điệu dồn dập.

Thiết bị cho phép tinh chỉnh âm trầm với 5 mức thông qua điều khiển hay ứng dụng trên smartphone. Đây là một điểm cộng lớn giúp tạo ra không gian âm thanh đa dụng, phù hợp cho nhiều thể loại âm nhạc đến phim ảnh.

JBL Bar 500MK2 cũng hỗ trợ công nghệ MultiBeam 3.0 và Dolby Atmos, hỗ trợ giả lập âm thanh vòm. Tùy thuộc vào không gian căn phòng và diện tích sử dụng, hiệu quả của hiệu ứng âm thanh vòm có thể sẽ khác nhau.

Trên thực tế, trải nghiệm này tốt hơn đáng kể so với các loa soundbar thông thường chỉ có loa hướng thẳng phía trước, nhưng vẫn chưa thể so sánh được với những hệ thống có loa vệ tinh rời. Nếu yêu cầu khắt khe hơn về hiệu ứng âm thanh vòm, người dùng có thể cân nhắc nâng cấp lên những phiên bản cao cấp như JBL Bar 800MK2 hoặc Bar 1000MK2.

Người dùng còn có thể điều khiển loa thông qua ứng dụng JBL One trên smartphone. Phần mềm còn cung cấp khả năng tinh chỉnh EQ, độ trễ âm thanh,... Tuy vậy, một điểm khá đáng tiếc là ứng dụng điều khiển này hiện chưa hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt.

Tổng kết

JBL Bar 500MK2 được bán ra tại thị trường Việt Nam với mức giá 17,9 triệu đồng. Thiết bị cạnh tranh với một số sản phẩm như Soundbar Klipsch Cinema 800, Denon Home Soundbar 550.

JBL Bar 500MK2 sẽ phù hợp với những người dùng yêu thích trải nghiệm âm thanh cao cấp tại gia nhưng không muốn sự phức tạp của hệ thống loa đa kênh. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai thích chất âm sôi động, nhiều bass để xem phim hành động, chơi game và nghe nhạc trẻ.

Tuy vậy, do các giới hạn về vật lý, khả năng giả lập âm thanh vòm của thiết bị chưa thể so sánh được với các hệ thống soundbar sở hữu loa vệ tinh tách rời. Nếu có yêu cầu khắt khe về tính năng này, người dùng nên nâng cấp lên các phiên bản cao cấp hơn. Ngoài ra, một hạn chế nhỏ là ứng dụng điều khiển JBL One hiện chưa hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt.