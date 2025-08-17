Đánh giá Garmin Forerunner 970: Đắt có xắt ra miếng?

Đây là phiên bản cao cấp được Garmin trang bị nhiều cải tiến lớn cả về phần cứng lẫn phần mềm, đồng thời thừa hưởng nhiều tính năng nổi bật từ dòng Fenix 8 danh tiếng.

Sản phẩm được định vị hướng tới những người chạy bộ và các vận động viên ba môn phối hợp chuyên nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở một chiếc đồng hồ thể thao, Forerunner 970 còn đóng vai trò như một “trợ lý thông minh”, hỗ trợ tối ưu hóa hiệu suất tập luyện và theo dõi sức khỏe toàn diện.

Phóng viên báo Dân trí đã có gần một tháng trải nghiệm thực tế để kiểm chứng hiệu quả hoạt động của sản phẩm.

Câu hỏi đặt ra là: thời lượng pin có bị ảnh hưởng bởi loạt nâng cấp mới hay không, và quan trọng hơn, Forerunner 970 có thực sự xứng đáng với mức giá gần 20 triệu đồng mà Garmin đưa ra?

Ưu điểm:

- Màn hình sáng: Cho phép hiển thị rõ nét trong mọi điều kiện ánh sáng.

- Độ chính xác cao: Cảm biến GPS và nhịp tim hoạt động xuất sắc trên cạn.

- Hệ sinh thái đa dạng: Tích hợp đầy đủ các tính năng thông minh như Garmin Pay, lưu trữ nhạc ngoại tuyến, loa/micro...

Hạn chế:

- Giá thành cao: Mức giá gần 20 triệu đồng khiến nó trở thành một lựa chọn đắt đỏ.

- Pin hao nhanh: Khi sử dụng màn hình ở chế độ "Luôn bật" với độ sáng cao, pin tiêu hao rất nhanh.

- Lỗi phần mềm nhỏ: Tính năng tự động định tuyến lại trên lộ trình khứ hồi vẫn chưa hoạt động ổn định.

Đánh giá Garmin Forerunner 970: Liệu đắt có xắt ra miếng?

Thiết kế và màn hình

Forerunner 970 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế sang trọng và bền bỉ của dòng Forerunner với khung vỏ Titanium siêu nhẹ và chắc chắn, kết hợp với màn hình cảm ứng AMOLED 1,4 inch mang lại cảm giác hiện đại.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất là lớp phủ màn hình đã được tăng cường lên Sapphire Crystal, thay vì Corning Gorilla Glass 3 DX của phiên bản 965, giúp chống trầy xước tốt hơn, đặc biệt hữu ích trong các hoạt động ngoài trời.

Màn hình của Forerunner 970 cũng có độ sáng cao hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Garmin không chia sẻ thông số độ sáng cụ thể của sản phẩm này, tuy nhiên theo một số nguồn tin, độ sáng có thể đạt 1.500 - 2.000 nit, vượt trội hơn hẳn so với mức 1.000 nit của Forerunner 965.

Cảm nhận của phóng viên với chiếc Forerunner 970 dưới ánh nắng mặt trời gay gắt vẫn hiển thị rõ ràng.

Theo mặc định, độ sáng được đặt ở mức 2/3 tối đa, nhưng người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc sử dụng chế độ "Luôn bật" (Always On) với độ sáng cao sẽ làm tiêu hao pin rất nhanh.

Cụ thể, khi thử nghiệm với chế độ này, đồng hồ chỉ "trụ" được khoảng 2,5 ngày - một con số khá khiêm tốn.

Ngoài ra, Forerunner 970 được trang bị 5 nút bấm vật lý cùng với màn hình cảm ứng, cho phép sử dụng linh hoạt cả hai cách để điều khiển đồng hồ. Người dùng cũng có thể tắt hoàn toàn tính năng cảm ứng hoặc chỉ sử dụng nó trong những trường hợp cụ thể.

Tính năng và hiệu năng

Forerunner 970 không chỉ là một chiếc đồng hồ chạy bộ mà còn có vai trò là thiết bị theo dõi sức khỏe và thể thao toàn diện, được tích hợp nhiều tính năng thông minh.

Forerunner 970 sẽ tự động theo dõi giấc ngủ của bạn bao gồm thời gian ngủ, thức dậy và các giai đoạn ngủ khác nhau.

Cảm biến nhịp tim quang học Garmin Elevate Gen5 trên Forerunner 970 cùng loại với Fenix 8 (Ảnh: Bảo Khánh).

Sản phẩm được trang bị cảm biến nhịp tim quang học Garmin Elevate Gen5, đây là cảm biến đã được Garmin giới thiệu từ 2023, và hiện vẫn được hãng sử dụng trên các mẫu cao cấp nhất (như Fenix 8). Cảm biến này cung cấp các dữ liệu chính xác và được đánh giá cao.

Đối với tính năng điện tâm đồ (ECG) và nhiệt độ da, cảm biến Gen5 giúp sản phẩm có khả năng thực hiện ECG đạt chuẩn y tế để phát hiện rung nhĩ (AFIB). Mặc dù vậy, tất cả những tính năng này chỉ có giá trị tham khảo, không thay thế được thiết bị y tế.

Người dùng cũng có thể nắm bắt tổng quan về chất lượng giấc ngủ, tình trạng hồi phục và gợi ý các bài tập hàng ngày. Đặc biệt, chiếc đồng hồ còn có thể theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ người dùng.

Kết nối

Forerunner 970 được trang bị cả loa và micro, cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi, sử dụng trợ lý giọng nói (Siri, Google Assistant, Bixby) và phát nhạc trực tiếp từ đồng hồ khi được kết nối với điện thoại.

Trải nghiệm cho thấy, chất lượng âm thanh của loa được đánh giá là tốt hơn so với các mẫu Garmin trước đây; trong khi với trợ lý giọng nói ngoại tuyến, bạn hoàn toàn có thể để yêu cầu bật các tính năng như chạy bộ, bộ đếm giờ hay đặt báo thức chỉ với câu lệnh đơn giản.

Đồng hồ cũng hỗ trợ bộ nhớ trong để lưu trữ nhạc ngoại tuyến từ các dịch vụ như Spotify, Amazon Music, giúp bạn thoải mái nghe nhạc mà không cần mang theo điện thoại.

Mặt đồng hồ 47mm, phù hợp với người có cổ tay từ vừa tới lớn (Ảnh: Bảo Khánh).

Tính năng thanh toán không tiếp xúc (NFC) qua Garmin Pay cũng được tích hợp, giúp việc thanh toán trở nên tiện lợi hơn.

Forerunner 970 đã bổ sung thêm 15 hồ sơ thể thao mới, không chỉ bao gồm các môn chạy bộ, đạp xe, bơi lội truyền thống mà còn mở rộng ra các môn thể thao mạo hiểm như cuộc đua mạo hiểm, thám hiểm, đua vượt chướng ngại vật hay các môn thể thao khác như rucking, câu cá, săn bắn, cưỡi ngựa...

Điều này giúp người dùng dễ dàng phân loại và theo dõi các hoạt động của mình một cách chính xác.

Pin và sạc

Thời lượng pin luôn là một yếu tố quan trọng của đồng hồ thể thao và trải nghiệm thời lượng pin trên Forerunner 970 khá thú vị.

Mặc dù thời gian sử dụng sản phẩm ở chế độ đồng hồ thông minh và chế độ chỉ GPS giảm so với Forerunner 965 (từ 23 ngày xuống 15 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh và từ 31 giờ xuống 26 giờ ở chế độ chỉ GPS), nhưng ở các chế độ khác, thời lượng pin lại được cải thiện.

Đối với chế độ định vị vệ tinh (GNSS) tất cả các hệ thống cùng với đa băng tần: Forerunner 970 có thể hoạt động lên đến 21 giờ (so với 19 giờ trên Forerunner 965). Và ở chế độ GNSS chỉ GPS có nhạc là 14 giờ (so với 10,5 giờ trên Forerunner 965).

Thử nghiệm thực tế cho thấy, với chế độ màn hình "Luôn bật" và độ sáng mặc định, pin hao hụt rất nhanh (khoảng 2,5 ngày). Tuy nhiên, khi giảm độ sáng xuống mức thấp nhất, thời gian sử dụng lại tăng lên đáng kể, gần tương đương với Forerunner 965.

Với các bài tập GPS phổ biến, Forerunner 970 vẫn vượt trội hơn 965, ví dụ như trong một chuyến đi bộ đường dài 4 giờ, đồng hồ vẫn còn hơn 30 giờ sử dụng.

Tính năng chạy bộ mới

Chạy bộ là một trong những điểm nhấn lớn nhất của các dòng đồng hồ Garmin, Forerunner 970 không ngoại lệ. Garmin đã giới thiệu một loạt các tính năng phần mềm mới, hướng tới việc tối ưu hóa hiệu suất chạy bộ và giảm thiểu chấn thương.

Hệ số tải trọng tác động (Impact Load): Đây là một thước đo mới nhằm tính toán "chi phí thực" cho việc chạy bộ của bạn, điều chỉnh khoảng cách thực tế dựa trên địa hình, cường độ và tư thế chạy.

Ví dụ, một bài chạy 10km trên núi sẽ có hệ số tải trọng tác động cao hơn nhiều so với một bài chạy 10km trên đường bằng phẳng, vì nó gây ra tải trọng cơ bắp lớn hơn.

Tính năng này rất hữu ích trong việc giải thích lý do tại sao cơ thể bạn cảm thấy mệt mỏi sau những bài tập khắc nghiệt. Trong các thử nghiệm của phóng viên, Impact Load dường như phản ánh chính xác cảm giác thực tế của cơ thể.

Dung sai chạy (Running Tolerance): Tính năng này sử dụng dữ liệu về tải trọng tác động gần đây của bạn để xác định ngưỡng an toàn cho việc chạy bộ, nhằm giúp bạn tránh chấn thương.

Mặc dù về mặt lý thuyết đây là một ý tưởng hay, nhưng trong thực tế trải nghiệm, nó không phù hợp với những người có khối lượng luyện tập đa dạng.

Tính năng này không chỉ xem xét quãng đường chạy mà còn đánh giá tải trọng cơ sinh học, bao gồm áp lực lên cơ, khớp và gân, dựa trên nhiều yếu tố như tốc độ, cường độ, độ dốc, nhịp chân, và thời gian tiếp đất... Mặc dù vậy thực tế trải nghiệm của phóng viên, tính năng này không quá hữu ích.

Tuy nhiên, đây vẫn là một công cụ tốt cho người mới bắt đầu hoặc những người muốn theo dõi cẩn thận quá trình tăng khối lượng luyện tập của mình.

Ngoài ra còn có tính năng tiết kiệm chạy (Running Economy) và giảm tốc độ bước chân (Step Speed Loss); hai tính năng này yêu cầu người dùng sử dụng dây đeo đo nhịp tim ngoài ngực HRM-600 của Garmin.

Mặc dù thú vị, nhưng chúng lại yêu cầu thiết bị phụ kiện và dường như chỉ hiệu quả với các bài chạy dễ dàng, ổn định.

Garmin Forerunner 970 và Fenix 8 (Ảnh: Bảo Khánh).

Điều này có thể khiến người dùng cảm thấy hạn chế khi luyện tập các bài chạy cường độ cao hoặc chạy trên địa hình phức tạp, vì những bài tập này không được tính vào chỉ số.

Đồng hồ còn có một số tính năng khác như tự động chạy theo cổng thời gian, đề xuất vạch đích, dự đoán thời gian đua...

Độ chính xác của GPS và nhịp tim

Forerunner 970 được trang bị cả cảm biến HR quang học mới (Gen5) và chipset GPS mới, mang lại độ chính xác cao.

Forerunner 970 đã bổ sung thêm 15 hồ sơ thể thao mới (Ảnh: Bảo Khánh).

Trong các bài tập, cảm biến nhịp tim quang học Elevate Gen5 trên Forerunner 970 hoạt động cung cấp dữ liệu ổn định và chính xác, không có sai lệch khi so với đồng hồ tham chiếu là Fenix 8.

Forerunner 970 cũng được tích hợp bản đồ ngoại tuyến chi tiết bao gồm cả đường bộ, đường mòn và các điểm tham quan. Nó cũng thừa hưởng giao diện người dùng bản đồ của Fenix 8, mang lại trải nghiệm trực quan hơn.

Tổng kết

So với Garmin Forerunner 965 thì Garmin Forerunner 970 là một bản nâng cấp đáng giá, nhưng không mang tính cách mạng.

Từ màn hình AMOLED sáng hơn, khung vỏ Titanium, cảm biến Gen5 với tính năng ECG, đến đèn pin LED, tất cả đều là những cải tiến đáng giá.

Tuy nhiên, với mức giá lên tới 19,63 triệu đồng, gần bằng với dòng Fenix cao cấp, Forerunner 970 có thể kén người dùng.

Đây không phải là một chiếc đồng hồ dành cho số đông, mà là một sản phẩm phục vụ những vận động viên chuyên nghiệp hoặc những người yêu công nghệ, sẵn sàng chi trả để trải nghiệm những gì tốt nhất.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ toàn diện với đầy đủ các tính năng thông minh và chuyên sâu nhất dành cho chạy bộ và ba môn phối hợp, Garmin Forerunner 970 có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Tuy nhiên, nếu bạn không cần đến tất cả các tính năng cao cấp này, các phiên bản trước đó hoặc các đối thủ khác từ Coros, Huawei, Xiaomi... có thể sẽ là sự lựa chọn hợp lý hơn về mặt chi phí.