iPhone 17 Pro Max xách tay đắt hơn chục triệu đồng so với máy chính hãng

Năm nay, Apple lần đầu mở bán sớm iPhone tại Việt Nam, cùng ngày với các thị trường trọng điểm khác của hãng như Mỹ, Singapore hay Thái Lan. Điều này đã tác động mạnh mẽ lên phân khúc iPhone xách tay.

Giá iPhone xách tay cao hơn chục triệu đồng so với máy chính hãng (Ảnh: Thế Anh).

Vào những năm trước, iPhone xách tay thường sẽ được đưa về thị trường Việt Nam ngay trong ngày đầu thiết bị được mở bán. Tuy vậy, điều đó đã không còn xảy ra trong năm nay. Máy xách tay được đưa về thị trường một cách âm thầm, nhỏ giọt và muộn hơn.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, iPhone 17 Pro Max xách tay được một số dân buôn chào bán với mức giá 40 triệu đồng cho phiên bản 256GB màu xanh đậm. Các phiên bản màu bạc và cam vũ trụ có giá 46-48 triệu đồng.

Mức giá của iPhone 17 Pro Max xách tay cao hơn chục triệu đồng so với giá niêm yết từ Apple. Thậm chí, giá bán này còn cao hơn cả mức giá của iPhone 17 Pro Max chính hãng trên thị trường "chợ đen".

Có thể thấy, iPhone xách tay đến nay đã không còn những lợi thế để thu hút người dùng. Trước đây, một bộ phận người Việt sẵn sàng bỏ ra khoản tiền chênh lệch hàng chục triệu đồng để có thể sở hữu iPhone ngay trong ngày đầu tiên thiết bị mở bán trên toàn cầu.

Đến nay, lợi thế trên cũng đã không còn. Nguồn cung hạn chế đi kèm với giá bán cao được xem là nguyên nhân khiến nhiều cửa hàng ngừng kinh doanh mặt hàng này.

"Năm nay, tôi chưa có kế hoạch nhập máy xách tay để bán. Việc nhập hàng tương đối khó khăn, trong khi mức giá lại cao hơn cả máy chính hãng", ông Tuấn Thanh, chủ một cửa hàng kinh doanh iPhone xách tay lâu năm tại TPHCM, cho biết.

Nhiều dân buôn từ bỏ việc xách tay iPhone 17 (Ảnh: Thế Anh).

Trong những năm gần đây, quy mô của thị trường iPhone xách tay tại Việt Nam liên tục thu hẹp. Apple đã thực hiện nhiều giải pháp khác nhau nhằm "làm sạch" thị trường.

Với hàng loạt động thái của Apple như siết chặt chính sách bảo hành và điều chỉnh giá bán, iPhone chính hãng đã khiến thị trường iPhone xách tay dần mất chỗ đứng. Việc Apple quyết định nâng hạng thị trường Việt Nam và mở bán sớm iPhone 17 được xem là dấu chấm hết cho thị trường iPhone xách tay.