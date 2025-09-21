Giá iPhone 17 Pro Max liên tục tăng cao vì cháy hàng

Ngày 19/9, dòng sản phẩm iPhone 17 và iPhone Air đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam. Tuy vậy, từ trước khi mở bán, phiên bản iPhone 17 Pro Max đã rơi vào tình trạng cháy hàng.

iPhone 17 Pro Max cháy hàng khiến cho giá bán tăng cao tại thị trường thứ cấp (Ảnh: Thế Anh).

Đây là năm đầu tiên Apple mở bán sớm iPhone tại thị trường Việt Nam. Điều này đã khiến cho nhu cầu mua sắm của khách hàng trong nước tăng cao.

Trong khi đó, nhiều đại lý ủy quyền của Apple (AAR) cho biết nguồn cung iPhone 17 Pro Max hiện không đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tình trạng khan hàng đã khiến giá iPhone 17 Pro Max bị đẩy lên cao tại thị trường thứ cấp.

Tìm hiểu trên các hội nhóm mua bán iPhone, người dùng không khó để bắt gặp các bài đăng chào bán iPhone 17 Pro Max với mức giá 43-45 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Thậm chí, phiên bản 2TB còn bị đẩy lên mức giá 75 triệu đồng, cao hơn 11 triệu đồng so với giá niêm yết.

Dù Apple đã mở bán iPhone tại Việt Nam sớm hơn mọi năm, nguồn cung thiết bị vẫn không được cải thiện. Giá iPhone 17 chính hãng tiếp tục bị "thổi" lên vài triệu đồng trước khi đến được tay người dùng cuối.

Trên thực tế, vấn nạn "hét giá" iPhone trên thị trường chợ đen đã diễn ra trong nhiều năm. Nhiều hệ thống đã yêu cầu khách hàng kích hoạt bảo hành thiết bị ngay khi mua máy để hạn chế tình trạng "sang tay". Tuy vậy, giải pháp này có vẻ như không mang lại nhiều hiệu quả.

Dù Apple đã mở bán iPhone tại Việt Nam sớm hơn mọi năm, nguồn cung thiết bị vẫn không được cải thiện (Ảnh: Thế Anh).

Tính đến ngày 19/9, thống kê chưa đầy đủ từ các hệ thống bán lẻ đã có hơn 200.000 đơn đặt mua iPhone 17. Giá bán các phiên bản iPhone 17 dao động 25-64 triệu đồng. Có thể thấy, số tiền mà người tiêu dùng Việt sẵn sàng chi trả để mua iPhone 17 lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Năm nay, mặt bằng giá bán của iPhone 17 đã tăng 3-4 triệu đồng so với các thế hệ tiền nhiệm. iPhone 17 có giá bán khởi điểm từ 25 triệu đồng cho phiên bản 256GB. iPhone Air có giá từ 32 triệu đồng, trong khi iPhone 17 Pro Max bản 2TB đạt tới 64 triệu đồng - mức giá kỷ lục cho một chiếc iPhone.