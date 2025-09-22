iPhone 17 bất ngờ giảm giá

Dòng sản phẩm iPhone 17 và iPhone Air đã lên kệ tại thị trường Việt Nam từ sáng 19/9. Chỉ sau 3 ngày, một số đại lý ủy quyền của Apple đã bất ngờ điều chỉnh giá bán của mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn.

Một số đại lý bất ngờ điều chỉnh giảm giá iPhone 17 (Ảnh: GSMArena).

Cụ thể, iPhone 17 phiên bản 512GB đang được chào bán với mức giá 31,19 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với giá niêm yết từ Apple. Trong khi đó, phiên bản 256GB có mức giá không đổi.

Theo chia sẻ từ các đại lý, doanh số của iPhone 17 tiêu chuẩn có sự tăng trưởng đáng kể so với iPhone 16 vào cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, sức mua của sản phẩm này chưa thể so sánh được với bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Đây được xem là xu hướng mua sắm quen thuộc của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam. Khi chọn mua iPhone mới, nhiều khách hàng Việt có thói quen lựa chọn phiên bản Pro cao cấp nhất để trải nghiệm những tính năng và công nghệ mới.

Báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cho biết iPhone 16 là chiếc điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới trong giai đoạn quý II. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max xếp ở vị trí thứ hai.

Điều này hoàn toàn trái ngược tại thị trường Việt Nam. Trong suốt một năm qua, iPhone 16 Pro Max luôn là phiên bản dẫn đầu về doanh số ngành hàng iPhone tại các đại lý.

Phiên bản iPhone Pro và Pro Max luôn nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng Việt. Thậm chí, iPhone 17 Pro Max đã rơi vào tình trạng cháy hàng từ trước khi mở bán.

iPhone 17 Pro Max cháy hàng từ trước khi mở bán tại Việt Nam (Ảnh: Thế Anh).

Đây là năm đầu tiên Apple mở bán sớm iPhone tại thị trường Việt Nam. Điều này đã khiến cho nhu cầu mua sắm của khách hàng trong nước tăng cao.

Trong khi đó, nhiều đại lý ủy quyền của Apple (AAR) cho biết nguồn cung iPhone 17 Pro Max hiện không đủ để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tình trạng khan hàng đã khiến giá iPhone 17 Pro Max bị đẩy lên cao tại thị trường thứ cấp.

Tìm hiểu trên các hội nhóm mua bán iPhone, người dùng không khó để bắt gặp các bài đăng chào bán iPhone 17 Pro Max với mức giá 43-45 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Thậm chí, phiên bản 2TB còn bị đẩy lên mức giá 75 triệu đồng, cao hơn 11 triệu đồng so với giá niêm yết.

Trên thực tế, vấn nạn "hét giá" iPhone trên thị trường chợ đen đã diễn ra trong nhiều năm. Nhiều hệ thống đã yêu cầu khách hàng kích hoạt bảo hành thiết bị ngay khi mua máy để hạn chế tình trạng "sang tay". Tuy vậy, giải pháp này có vẻ như không mang lại nhiều hiệu quả.