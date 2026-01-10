Báo Indonesia cảnh báo kịch bản xấu nhất với U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đã khởi đầu tốt ở giải U23 châu Á 2026 khi giành chiến thắng trong hai trận đấu với U23 Jordan (2-0) và U23 Kyrgyzstan (2-1). Với kết quả này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik đứng đầu bảng A với 6 điểm, hơn U23 Saudi Arabia và U23 Jordan 3 điểm.

U23 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại dù giành 6 điểm sau hai lượt trận (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn có nguy cơ bị loại ở giải đấu châu Á. Tờ CNN Indonesia đã nói về tình thế của U23 Việt Nam với bài viết: “Kịch bản xấu nhất. U23 Việt Nam không thể vào tứ kết giải U23 châu Á dù thắng hai trận”.

Tờ báo của Indonesia bình luận: “U23 Việt Nam hiện dẫn đầu bảng A giải U23 châu Á 2026 với 6 điểm sau hai chiến thắng. Tuy nhiên, điều bất ngờ là họ vẫn chưa an toàn. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vẫn có nguy cơ bị loại khỏi giải đấu.

Trận thắng của U23 Jordan trước U23 Saudi Arabia đã đẩy U23 Việt Nam vào tình thế không mong muốn. Nếu thua đậm U23 Saudi Arabia với cách biệt từ 4 bàn trở lên và U23 Jordan cũng đánh bại U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam sẽ bị loại khi thua kém hiệu số đối đầu so với U23 Saudi Arabia và U23 Jordan.

U23 Việt Nam cần tập trung tối đa trước trận gặp U23 Saudi Arabia (Ảnh: VFF).

Tất nhiên, cánh cửa đi tiếp của U23 Việt Nam vẫn rất lớn khi vẫn có thể đi tiếp nếu thất bại từ 3 bàn trở xuống (hoặc thua với cách biệt 3 bàn và ghi bàn) trước U23 Saudi Arabia.

Thất bại của U20 Việt Nam (với nhiều thành viên trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại) ở giải U20 châu Á năm 2023 có thể là lời nhắc nhở với toàn đội ở thời điểm này. Ở giải đấu đó, U20 Việt Nam đã thắng hai trận đầu tiên trước U20 Australia (1-0) và U20 Qatar (2-1) nhưng vẫn bị loại sau khi thua 1-3 trước U20 Iran ở lượt cuối. U20 Việt Nam có cùng 6 điểm như U20 Iran và U20 Australia nhưng kém hiệu số đối đầu.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia diễn ra vào lúc 23h30 ngày 12/1.