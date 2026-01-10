Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo kêu gọi nhà đầu tư cùng kiến tạo tương lai tại Đà Nẵng

Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo các bộ, ngành, cùng hơn 500 nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Đà Nẵng đã trao quyết định và giấy chứng nhận đầu tư cho 36 doanh nghiệp (Ảnh: BTC).

Tại hội nghị, Đà Nẵng đã công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 136/2024/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo và đại diện các cơ quan chức năng của Đà Nẵng đã giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội hợp tác và đầu tư tại thành phố đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, cơ hội đầu tư tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam - thành phố Đà Nẵng…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Sovico Group, Anh hùng Lao động - Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - cho biết Nghị quyết 259 là bước tiếp sức kịp thời cho tầm nhìn dài hạn và cơ chế đồng bộ, mở ra hành trình bứt phá mới, để Đà Nẵng không chỉ vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm hội tụ của tài chính, công nghệ, sáng tạo, khu thương mại tự do và kinh tế tri thức.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ, Đà Nẵng là một phần ký ức và hành trình đồng hành phát triển của bà khi trở về từ nước ngoài gần hai mươi năm trước.

Với kinh nghiệm đầu tư đa ngành, năng lực tài chính vững mạnh và mạng lưới đối tác toàn cầu, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cùng Sovico Group sẵn sàng triển khai các dự án trọng điểm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, hàng không, công nghệ số, hạ tầng và đô thị thông minh, logistic, góp phần tạo động lực tăng trưởng bền vững, minh bạch cho thành phố Đà Nẵng.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo tin tưởng và kêu gọi các nhà đầu tư toàn cầu cùng đến, cùng tin và cùng kiến tạo tương lai thịnh vượng tại Đà Nẵng.

Ngay tại hội nghị, Đà Nẵng đã trao quyết định và giấy chứng nhận đầu tư cho 36 doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 43.000 tỷ đồng, đồng thời trao Giấy chứng nhận thành viên Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng cho các doanh nghiệp như Bybit, Makara Capital Vietnam Holdings, tập đoàn Sovico, HDBank, AAA Private Aircraft Management Limited, Swift 24/7, Galaxy Pay…

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng khai trương ngày 9/1 (Ảnh: BTC).

Cùng ngày, lễ khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đã được tổ chức với sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong nỗ lực cụ thể hóa định hướng phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của thành phố và quốc gia trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Sovico Group, Anh hùng Lao động - Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ từ kinh nghiệm làm việc tại các trung tâm tài chính như London, Dublin, Hong Kong (Trung Quốc), Dubai…

Bà cho rằng yếu tố cốt lõi của trung tâm tài chính không chỉ nằm ở quy mô vốn mà ở niềm tin vào thể chế pháp lý, hạ tầng tài chính - công nghệ hiện đại, con người, văn hoá kinh doanh minh bạch, liêm chính. Khi niềm tin được xây dựng một cách nhất quán, các dòng vốn sẽ ở lại lâu dài và đồng hành cùng nền kinh tế.

Sovico là tập đoàn đa ngành có kinh nghiệm trên thị trường tài chính quốc tế London, New York, Dubai, Hong Kong (Trung Quốc)… với khoảng 50.000 cán bộ nhân viên, đa văn hóa, đến từ trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, có 2 doanh nghiệp niêm yết là Vietjet và HDB, tổng vốn hóa 10 tỷ USD, phát triển bền vững và năm nay có kế hoạch niêm yết thêm 1-2 công ty. Tập đoàn thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia các chương trình, dự án trong những năm qua.

Với khát vọng phát triển đất nước, với sự dẫn dắt của Chính phủ và sự đồng hành của cộng đồng quốc tế, Tập đoàn Sovico cam kết tiếp tục kết nối dòng vốn, thu hút đầu tư quốc tế vào Việt Nam; tham gia triển khai các mô hình tài chính, mô hình kinh doanh thí điểm; đầu tư vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm, logistics; và đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực tài chính - công nghệ chất lượng cao.

Lãnh đạo Chính phủ, Đà Nẵng, doanh nghiệp, nhà đầu tư mở bảng tên cho Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng (Ảnh: BTC).

Các khách mời tham gia Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng (Ảnh: BTC).

Với truyền thống năng động, sáng tạo, khát vọng vươn mình mạnh mẽ, sự cộng hưởng giữa quyết tâm chính trị Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, cùng với trí tuệ và tiềm năng của các nhà đầu tư, sự đồng hành của bạn bè quốc tế, góp phần đưa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực.