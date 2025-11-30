Khi pin bị ảnh hưởng, hàng loạt rắc rối có thể xảy ra như thời gian sạc kéo dài, thiết bị phản hồi chậm và mức pin hiển thị không còn chính xác. Đây là lý do nhiều người phải thay pin sớm dù máy chưa quá cũ.

Điều đáng nói, phần lớn người dùng thường vô tình lặp lại những thói quen gây hại này mà không nhận ra. Một vài thay đổi nhỏ trong cách sử dụng có thể giúp kéo dài tuổi thọ pin đáng kể.

Video dưới đây sẽ chỉ ra các sai lầm phổ biến nhất và gợi ý cách hạn chế để điện thoại hoạt động ổn định hơn theo thời gian.

Những sai lầm khiến pin điện thoại nhanh hỏng (Video: Đoàn Thủy - Khánh Vi).

Video: Đoàn Thủy, Khánh Vi