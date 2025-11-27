Black Friday: Điện thoại, laptop giảm giá cả triệu đồng, đại lý tặng iPhone

Dịp Black Friday năm nay ghi nhận mức giảm lớn ở nhiều ngành hàng công nghệ (Ảnh: Thu Uyên).

Điện thoại giảm giá cả triệu đồng, laptop về mức “chạm sàn”

Bước vào tuần lễ cao điểm của dịp Black Friday, không khí mua sắm tại các hệ thống bán lẻ công nghệ đang nóng hơn bao giờ hết.

Ghi nhận từ phóng viên Dân trí tại một số hệ thống bán lẻ cho thấy, dải sản phẩm khuyến mãi năm nay được mở rộng phủ kín nhu cầu từ làm việc, giải trí đến smarthome (nhà thông minh).

Tâm điểm vẫn là nhóm điện thoại thông minh với nhiều mẫu giảm giá sâu. Đặc biệt, các dòng Galaxy S và Z series (màn hình gập) của Samsung đang có mức chiết khấu hấp dẫn, đi kèm gói quà tặng hệ sinh thái.

Điển hình như, điện thoại Samsung Galaxy Z Fold7 5G giảm 6 triệu đồng, Galaxy Z Flip 7 5G giảm 3 triệu đồng.

Dòng sản phẩm iPhone thế hệ mới (iPhone 17 series) ghi nhận mức giảm không đáng kể.

Trong khi đó, các thương hiệu như Xiaomi, Poco hay Tecno với phân khúc điện thoại tầm trung và giá rẻ đang nhận mức giảm lên tới hàng triệu đồng, phù hợp với túi tiền của học sinh, sinh viên dịp cuối năm.

Đáng chú ý, mảng laptop năm nay trỗi dậy mạnh mẽ. Nắm bắt nhu cầu nâng cấp máy tính cuối năm, các dòng laptop Gaming đến từ thương hiệu Asus, Acer hay dòng văn phòng mỏng nhẹ từ HP, Dell đều được điều chỉnh về mức giá "chạm sàn".

Dòng sản phẩm iPhone 17 ghi nhận mức giảm nhẹ (Ảnh: Thu Uyên).

"Khách hàng mua laptop dịp này không chỉ được giảm giá trực tiếp mà còn được hưởng ưu đãi kép dành riêng cho học sinh - sinh viên, giúp tiết kiệm thêm đáng kể chi phí", bà Hoàng Minh Tâm, đại diện hệ thống Hoàng Hà Mobile chia sẻ.

Ở ngành hàng thiết bị đeo và âm thanh, các mẫu đồng hồ thông minh đến từ các thương hiệu Apple, Samsung, Garmin đến các vòng đeo tay giá rẻ của Xiaomi đều lọt top bán chạy nhờ mức giá dễ tiếp cận.

Đặc biệt, nhóm phụ kiện âm thanh như tai nghe chống ồn, loa Bluetooth từ Sony, JBL, Marshall cũng ghi nhận mức giảm giá lớn, nhiều mã sản phẩm giảm tới 50% hoặc bán đồng giá các phụ kiện nhỏ (cáp, sạc, ốp lưng) chỉ từ vài ngàn đồng.

Tặng iPhone 17 Pro Max để kích cầu

Trong bối cảnh người dùng thắt chặt chi tiêu, giảm giá đơn thuần dường như chưa đủ để kích cầu. Các nhà bán lẻ đã tung ra những khuyến mãi độc lạ, đánh vào tâm lý thích "săn quà khủng".

Một số cửa hàng đưa ra chương trình minigame trên livestream với giải thưởng là chiếc iPhone 17 Pro Max - mẫu điện thoại đang được khao khát nhất thị trường, cùng 6.666 voucher giảm giá tới 66% cho khách hàng.

Bên cạnh đó, khách hàng đến tham quan không cần mua hàng cũng có cơ hội nhận hàng ngàn quà tặng miễn phí và tham gia bốc thăm trúng 3 chỉ vàng.

Đại diện một chuỗi phân phối nhấn mạnh: "Mùa Black Friday năm nay, ngoài các mặt hàng chủ lực, chúng tôi kỳ vọng sự tăng trưởng đột phá 200 - 300% từ các sản phẩm độc quyền như Poco, Redmagic, Oscal,… và các sản phẩm thuộc ngành hàng điện máy, phụ kiện công nghệ”.

Tuy nhiên, sức mua chung dịp Black Friday năm nay có thể có chiều hướng yếu hơn hoặc chỉ đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân có thể do nhu cầu của khách hàng ít và ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ trên nhiều tỉnh thành trong thời gian gần đây”.

Đại diện một hệ thống phân phối nhìn nhận, với những người dùng có nhu cầu thực sự, đây là "thời điểm vàng" hiếm hoi trong năm để sở hữu các món đồ công nghệ đắt tiền với mức chi phí tối ưu, trước khi thị trường bước vào đợt điều chỉnh giá dịp cận Tết Nguyên đán.