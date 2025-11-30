Làm việc thời AI: Xong việc "trong phút mốt" nhưng không hiểu kết quả

Ngày 29/11, hội thảo “Rỗng não AI: Hiện tượng - Hệ lụy - Giải pháp 3T” diễn ra tại Hà Nội.

Chia sẻ tại sự kiện, TS Rakhee Das, Đại học Amity cho biết, AI đang bước vào giai đoạn bùng nổ chưa từng có. Chỉ trong vòng một năm, số lượng ứng dụng AI tăng hơn 400%, trung bình mỗi tháng có khoảng 1.000 công cụ mới ra đời.

Dự kiến đến năm 2025, tổng mức đầu tư của các tập đoàn quốc tế dành cho AI có thể vượt 200 tỉ USD.

AI đang đi sâu vào mọi chu trình công việc (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, theo TS Rakhee Das, hai thách thức lớn nhất hiện nay là tình trạng “rỗng não AI” và cuộc đua xây dựng các mô hình AI khổng lồ.

Việc chạy đua với những mô hình như ChatGPT hay Claude đòi hỏi nguồn kinh phí hàng tỉ USD, hạ tầng dữ liệu khổng lồ cùng đội ngũ hàng nghìn kỹ sư.

Ông Chu Tuấn Anh, Giám đốc một hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế cho biết, một hiện tượng khá phổ biến hiện nay là người dùng sau khi tạo ra được kết quả như ý bằng AI thì chỉ khoảng 5 phút sau không thể nhớ lại quá trình thực hiện.

Tình trạng này không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực lập trình hay môi trường giáo dục mà còn xảy ra nhiều hơn tại các văn phòng.

Ông dẫn chứng, nhiều bạn trẻ có thể viết nội dung quảng cáo bằng AI rất nhanh, chỉ trong 2 đến 3 phút. Nhưng khi được hỏi lại về những ẩn ý hoặc thông điệp cài cắm trong chính đoạn nội dung đó, phần lớn lại hoàn toàn không nhớ.

Ông Chu Tuấn Anh cảnh báo về tình trạng người dùng quá phụ thuộc AI (Ảnh: Minh Nhật).

“Theo thống kê do chúng tôi thực hiện, chỉ trong vòng một tháng, nếu sinh viên liên tục dùng AI để sinh ra kết quả mà không hiểu vì sao có kết quả ấy, thì hơn 90% sẽ trở nên thụ động trong quá trình tư duy”, ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Chuyên gia tại hội thảo cũng đưa ra khuyến nghị để sử dụng AI hiệu quả mà không rơi vào tình trạng “rỗng não”. Giải pháp được gói gọn trong ba nguyên tắc:

Thứ nhất, trước khi bắt đầu dùng AI, hãy dành ra 3 phút để tự suy nghĩ cách để làm việc này.

Thứ hai, AI chỉ là công cụ, không phải thầy giáo. Ví dụ, nếu coi AI là một người thầy, chúng ta sẽ đưa một câu lệnh dạng viết cho tôi cả bài văn hay báo cáo. Lúc này là chúng ta đã phó mặc cho AI làm toàn bộ.

Nhưng nếu coi AI là công cụ, chúng ta trước tiên sẽ phải tự dựng nên cấu trúc của bài và sau đó dùng AI để xử lý từng phần.

Thứ ba, sau khi nhận được kết quả từ AI, người dùng nên thử diễn giải, trình bày lại trong khoảng 3 phút cho bạn bè, đồng nghiệp, hoặc nói lại cho chính mình. Việc này giúp củng cố hiểu biết và nhận diện những thông tin ẩn mà mình muốn truyền tải.