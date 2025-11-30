Điểm tuần: iPhone 17 giúp Apple thắng lớn, iOS 27 được kỳ vọng cao

iPhone 17 có thể giúp Apple giành lại "ngôi vương"

Theo báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research, doanh số iPhone trong năm 2025 có thể tăng đến 10%. Con số này cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 4,6% của Samsung.

Dòng sản phẩm iPhone 17 ghi nhận doanh số kỷ lục (Ảnh: SCMP).

Điều này sẽ cho phép Apple vượt qua Samsung để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Lần gần nhất Apple đạt được thành tích này là vào năm 2011.

"Apple sẽ tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu vào năm 2026. Việc ra mắt iPhone màn hình gập và iPhone 17e giá cả phải chăng hơn sẽ giúp thúc đẩy doanh số", nhà phân tích Yang Wang của Counterpoint Research nhận định.

Meta lên kế hoạch loại bỏ đối thủ

Nếu là người dùng WhatsApp, bạn sắp bị giới hạn các tùy chọn AI trong ứng dụng trò chuyện yêu thích của mình. Hai trong số những hệ thống trí tuệ nhân tạo phổ biến nhất vừa đưa ra thông báo sẽ rời khỏi WhatsApp do những thay đổi về điều khoản dịch vụ của ứng dụng.

Meta thay đổi điều khoản dịch vụ khiến ChatGPT và Copilot sẽ không còn khả dụng trên WhatsApp (Ảnh: PhoneArena).

Cụ thể, ChatGPT và Copilot sẽ không còn khả dụng trên WhatsApp. Động thái trên diễn ra sau khi Meta tuyên bố hạn chế các công ty AI sử dụng API doanh nghiệp của mình làm nền tảng phân phối cho các chatbot.

Copilot và ChatGPT vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trên WhatsApp cho đến ngày 15/1/2026, khi các điều khoản dịch vụ mới của Meta bắt đầu có hiệu lực.

iOS 27 sẽ giải quyết nỗi khổ của người dùng iPhone

Theo Bloomberg, Apple sẽ tạm dừng việc phát triển thêm các tính năng mới cho phiên bản hệ điều hành tiếp theo. Thay vào đó, công ty được cho là sẽ tập trung cải thiện chất lượng và độ ổn định của bản cập nhật iOS 27.

iOS 27 hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm ổn định cho người dùng iPhone (Ảnh: The Verge).

Để thực hiện mục tiêu trên, các nhóm kỹ sư của Apple đang rà soát kỹ lưỡng hệ điều hành, tìm kiếm những tính năng cồng kềnh cần cắt giảm, lỗi cần loại bỏ, từ đó tìm ra giải pháp để tăng cường hiệu suất và chất lượng tổng thể của nền tảng.

iOS 27 được kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho iPhone màn hình gập và các phần cứng mới khác. Tuy vậy, Apple có thể vẫn sẽ phát hành một số tính năng AI mới trên iOS 27, để công ty không bị tụt hậu trong cuộc đua AI.

Tai nghe chống ồn phổ thông từ Huawei

Huawei FreeBuds 7i được trang bị tính năng chống ồn chủ động thông minh ANC 4.0, hỗ trợ thích ứng theo môi trường. Hệ thống ba micro mỗi bên tai kết hợp bốn kích cỡ nút tai giúp tối ưu hiệu suất giảm ồn.

FreeBuds 7i cung cấp 3 tùy chọn màu sắc gồm hồng, trắng và đen (Ảnh: Mobile Review).

Tai nghe hỗ trợ tính năng âm thanh không gian với khả năng theo dõi chuyển động đầu, tạo nên trải nghiệm âm thanh 360 độ. Sản phẩm trang bị driver động 11mm, đồng thời cho phép tinh chỉnh 10 dải EQ và các hiệu ứng âm thanh để người dùng cá nhân hóa theo sở thích.

Điện thoại, laptop giảm giá tiền triệu dịp Black Friday

Bước vào tuần lễ cao điểm của dịp Black Friday, không khí mua sắm tại các hệ thống bán lẻ công nghệ trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tâm điểm vẫn là nhóm điện thoại thông minh với nhiều mẫu giảm giá sâu.

Dịp Black Friday năm nay ghi nhận mức giảm lớn ở nhiều ngành hàng công nghệ (Ảnh: Thế Anh).

Samsung Galaxy Z Fold7 5G giảm 6 triệu đồng, Galaxy Z Flip 7 5G giảm 3 triệu đồng. Trong khi đó, dòng sản phẩm iPhone thế hệ mới (iPhone 17 series) ghi nhận mức giảm không đáng kể.

Đáng chú ý, mảng laptop năm nay trỗi dậy mạnh mẽ. Nắm bắt nhu cầu nâng cấp máy tính cuối năm, các dòng laptop Gaming đến từ thương hiệu Asus, Acer hay dòng văn phòng mỏng nhẹ từ HP, Dell đều được điều chỉnh về mức giá "chạm sàn".

Đột phá trên iPhone màn hình gập

Điện thoại màn hình gập đã được thương mại hóa trong 7 năm qua. Tuy vậy, dòng sản phẩm này đến nay vẫn tồn tại nhiều hạn chế như màn hình dễ bị hỏng khi gập lại do bụi bám vào thiết bị hay một nếp nhăn ở giữa màn hình khi mở ra.

Báo cáo mới nhất từ 9to5mac cho biết Apple đã giải quyết triệt để các vấn đề này trên chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng.

Apple được cho là đã giải quyết triệt để vấn đề nếp gấp trên iPhone màn hình gập (Ảnh: 9to5mac).

Nhiều nguồn tin rò rỉ tiết lộ Samsung là đối tác độc quyền cung ứng màn hình gập cho dòng sản phẩm này. Tuy vậy, Apple được cho là đã tham gia rất nhiều vào công đoạn thiết kế tấm nền và cơ chế gập để loại bỏ hoàn toàn nếp nhăn trên màn hình.

Theo đó, cấu trúc tấm nền, quy trình xử lý vật liệu và phương pháp ép nhiều lớp màn hình đều do Apple phát triển. Đến nay, công ty đã chuyển sang giai đoạn thứ hai trong quá trình sản xuất, được gọi là giai đoạn Kiểm tra xác minh kỹ thuật (EVT).