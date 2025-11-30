TPHCM ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số

Ngày 30/11, Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức nghi thức lễ ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM (Ảnh: H.H.).

Ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM có chức năng quản lý, cập nhật dữ liệu người cần hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn thành phố một cách chính xác; góp phần tăng cường liên kết giữa tổ chức, cá nhân với đối tượng thụ hưởng để MTTQ phân bổ hiệu quả, đúng mục đích.

Ứng dụng cũng công khai, minh bạch các thông tin tiếp nhận, phân phối để người dân giám sát. Đồng thời, ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM sẽ cập nhật thông tin thiên tai, sự cố để kích hoạt hỗ trợ, mức độ ưu tiên; hỗ trợ triển khai các dự án khởi nghiệp, giúp thoát nghèo bền vững.

Việc ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM ra đời góp phần đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong chăm lo an sinh xã hội.

Các đại biểu dự buổi ra mắt ứng dụng An sinh xã hội số TPHCM (Ảnh: H.H.).

Phát biểu tại Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, việc ứng dụng công nghệ thông tin, tạo hệ sinh thái số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới. Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cần tích cực ứng dụng chuyển đổi số, việc này không chỉ để hiện đại hóa công tác mặt trận mà còn để thay đổi phương thức tập hợp, nắm bắt lòng dân, giúp nhân dân hào hứng hơn trong việc đóng góp ý kiến.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cần nghiên cứu xây dựng tổng đài trực tuyến 24/7 để tiếp nhận ý kiến nhân dân. Đồng thời, cơ quan cần công khai tiến độ giải quyết kiến nghị, tổ chức các diễn đàn số để góp ý chính sách”, Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tập trung giám sát các dự án lớn, các quyết sách quan trọng, đặc biệt là việc thực thi Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Đồng thời, các cơ quan của MTTQ Việt Nam TPHCM cần giám sát đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ của cán bộ công chức. Từ đó, MTTQ Việt Nam TPHCM đưa ra những tham vấn chuyên sâu các cải cách liên quan quy hoạch, đô thị hóa, an sinh với nguyên tắc giám sát phải có chiều sâu, phản biện phải có cơ sở và kiến nghị phải có trách nhiệm, có tính xây dựng.