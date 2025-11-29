Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện một số đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam cho biết hãng vừa thay đổi về chính sách giá và chương trình bán hàng đối với dòng sản phẩm iPhone 15. Điều này khiến giá bán sản phẩm tăng đáng kể so với trước đây.

iPhone 15 liên tục tăng giá trong thời gian gần đây (Ảnh: Thế Anh).

Cụ thể, iPhone 15 đang được các đại lý chào bán với mức giá 17 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Mức giá hiện tại cao hơn 1,2 triệu đồng so với giai đoạn đầu tháng 10.

"Sau khi giá iPhone 15 được điều chỉnh, doanh số sản phẩm không còn tăng mạnh như những tháng trước. Người dùng đang cân nhắc nhiều hơn qua các lựa chọn khác như iPhone 14 và iPhone 16e", đại diện Minh Tuấn Mobile chia sẻ.

Sau khi công bố dòng sản phẩm iPhone 17, Apple đã âm thầm khai tử hàng loạt sản phẩm đời cũ, trong đó có bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus. Đến nay, iPhone 15 vẫn nằm trong nhóm sản phẩm được người dùng ưa chuộng trong phân khúc dưới 20 triệu đồng.

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, nguồn cung iPhone 15 tại thị trường Việt Nam vẫn tương đối ổn định và chưa có thông tin về việc ngừng sản xuất. Tuy vậy, các lựa chọn phiên bản màu sắc không còn đa dạng như trước.

iPhone 15 tăng giá khiến iPhone 16e trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn với người dùng (Ảnh: Tom's Guide).

Xét trong cùng phân khúc, iPhone 15 hiện cạnh tranh với chính "gà nhà" là mẫu iPhone 16e. iPhone 15 nổi bật hơn nhờ thiết kế trẻ trung nhiều màu sắc, màn hình Dynamic Island và cụm camera kép.

Trong khi đó, iPhone 16e sở hữu chip A18 mạnh mẽ, hỗ trợ bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence và có thời lượng sử dụng pin tốt hơn. Dù là một sản phẩm đời cũ, iPhone 15 lại được người dùng Việt ưa chuộng hơn so với mẫu máy mới ra mắt của Apple.

"Động thái điều chỉnh giá bán có thể là một giải pháp của Apple nhằm phân cấp các thiết bị rõ ràng hơn. Với mức chênh lệch 2 triệu đồng ở thời điểm hiện tại, iPhone 16e sẽ trở thành một lựa chọn tối ưu hơn cho người dùng", một đại diện hệ thống phân phối nhận định.