Sau gần một tháng phát hành, iOS 26.1 ghi nhận nhiều phản hồi trái chiều từ người dùng.

Bản cập nhật này mang đến một số cải tiến nhỏ về khả năng xử lý thông minh và cá nhân hóa, giúp một bộ phận người dùng cảm thấy việc thao tác và tra cứu trên iPhone trở nên nhanh và trực quan hơn.

Tuy vậy, vẫn có người cho rằng những thay đổi này chưa đủ tạo khác biệt rõ rệt, trong khi một số tính năng mới lại làm máy tiêu hao pin hơn trong vài ngày đầu sau khi nâng cấp. Điều này khiến câu chuyện có nên cập nhật lên iOS 26.1 trở thành chủ đề gây tranh luận trong cộng đồng.

Dù bản cập nhật không tạo bước ngoặt lớn, những tinh chỉnh nhỏ của iOS 26.1 vẫn khiến nhiều người muốn tự trải nghiệm để xem mức độ phù hợp với thiết bị của mình.

Nếu bạn còn phân vân, video bên dưới sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn những điểm nổi bật đáng chú ý.

Không nâng cấp iOS 26.1 thì có bỏ lỡ gì không? (Video: Đoàn Thủy - Khánh Vi).

