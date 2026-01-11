Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Dòng sự kiện : Vòng chung kết U23 châu Á 2026
U23 Trung Quốc 0-0 U23 Australia (hiệp 1): Thế trận căng thẳng

(Dân trí) - U23 Trung Quốc thi đấu khá chắc chắn trong những phút đầu trận đấu với U23 Australia.

H. Long
