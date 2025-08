Clip “tên cướp điện thoại bị cô gái hạ gục và tóm gọn” nổi bật tuần qua

Tên cướp điện thoại bị cô gái hạ gục

Tên cướp sau khi giật chiếc điện thoại trên tay cô gái đã lập tức bỏ chạy, nhưng cô gái nhanh chóng đuổi theo, xô ngã và hạ gục tên này. Những người xung quanh sau đó hỗ trợ cô gái bắt tên cướp và giao cho cảnh sát.

Sự việc được camera giám sát ghi lại trên một tuyến đường ở thủ đô Moscow, Nga.

Tên cướp điện thoại bị cô gái hạ gục (Video: VK).

Tạo dáng để quay phim trước biển, cô gái suýt gặp tai nạn nguy hiểm

Cô gái đứng để tạo dáng trước biển đã phải bỏ chạy khi một con sóng lớn bất ngờ ập đến. Trong khi bỏ chạy ra xa, người này còn suýt bị một chiếc xe điện tông trúng.

Tạo dáng để quay phim trước biển, cô gái suýt gặp tai nạn nguy hiểm (Video: TikTok).

Shipper vừa dùng điện thoại vừa chạy xe máy, đâm vào ô tô và cái kết bất ngờ

Sự việc được camera giám sát ghi lại tại thành phố Sơn La, cho thấy một nam shipper vừa chạy xe máy vừa sử dụng điện thoại nên không chú ý đến chiếc ô tô giảm tốc độ phía trước mặt. Hậu quả người này đã đâm mạnh vào đuôi ô tô.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người, nhưng khiến 2 phương tiện bị hư hỏng.

Lỗi trong tình huống này thuộc về thanh niên đi xe máy, vì đã sử dụng smartphone nên không chú ý nhìn đường. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng tài xế ô tô cũng có một phần lỗi vì dừng đột ngột giữa đường.

Sau tình huống va chạm, thay vì bắt đền nam shipper, tài xế ô tô thậm chí còn cho tiền người này để sửa chữa phương tiện bị hư hỏng. Hành động của tài xế ô tô đã khiến nhiều người phải bất ngờ.

Shipper dùng điện thoại khi chạy xe máy, đâm vào ô tô và cái kết bất ngờ (Video: OFFB).

Cổng sắt bất ngờ bung bản lề khiến bé gái suýt gặp tai nạn nguy hiểm

Đoạn video do camera giám sát ghi lại cho thấy bé gái mở cánh cổng sắt, vô tình va chạm mạnh với bồn hoa khiến bản lề của cổng bị bung ra. Cảnh cổng sắt to và nặng đổ sập xuống, nhưng may mắn bé gái vẫn kịp thời đỡ lại.

Cô bé sau đó nhanh chóng bỏ chạy vào trong nhà, tránh bị cánh cổng sắt đè trúng.

Đoạn video là lời cảnh báo cho các gia đình sử dụng cổng sắt, cần phải kiểm tra bảo dưỡng bản lề thường xuyên, tránh xảy ra tai nạn tương tự.

Cổng sắt bất ngờ bung bản lề khiến bé gái suýt gặp tai nạn nguy hiểm (Video: HKN).

Khoảnh khắc máy bay chiến đấu chao đảo trên bãi biển khiến nhiều người hốt hoảng

Những người đang có mặt trên bãi biển Asturias, Tây Ban Nha, đã rất thích thú khi chứng kiến sự xuất hiện của một chiếc máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet của không quân Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, sự thích thú đã sớm chuyển sang hoảng loạn khi chiếc máy bay này bất ngờ chao đảo trên không, như bị mất lực nâng và có khả năng rơi xuống phía dưới.

May mắn, phi công của chiếc máy bay đã xử lý tình huống một cách hoàn hảo, giúp máy bay lấy lại được độ cao.

Nguyên nhân của tình huống này được xác định vì phi công phải cơ động để tránh va chạm với một đàn chim xuất hiện trên đường bay.

Máy bay chiến đấu chao đảo trên bãi biển khiến nhiều người hốt hoảng (Video: X).

Cậu bé gặp tai nạn bất ngờ trên đường ngập nước

Sự việc được camera giám sát ghi lại tại thành phố Phúc Châu, Trung Quốc, cho thấy khoảnh khắc một cậu bé đang đi bộ trên đường trong cơn mưa, khi bước chân vào một vũng nước ngập thì bất ngờ bị lọt xuống hố sâu bên dưới.

Cậu bé vùng vẫy để cố gắng thoát ra khỏi hố sâu ngập nước nhưng bất thành. May mắn, một người đàn ông ở gần đó đã kịp thời phát hiện sự việc, nhanh chóng chạy đến kéo cậu bé lên. Nếu không được giải cứu kịp thời, rất có thể cậu bé này sẽ bị đuối sức và chìm sâu dưới hố nước, dẫn đến tử vong.

Đoạn video được xem là một bài học đáng nhớ cho người tham gia giao thông, dù đi bộ hay sử dụng phương tiện, cần phải thật cẩn trọng mỗi khi đi vào những vũng nước ngập, vì không ai biết được phía dưới vũng nước ngập đó sẽ là gì, liệu có phải một hố sâu hay một miệng cống mất nắp hay không.

Cậu bé gặp tai nạn bất ngờ trên đường ngập nước (Video: Weibo).

Vận động viên suýt mất mạng khi cố gắng nâng tạ quá nặng

Nam vận động viên cố gắng nâng tạ quá nặng, dẫn đến mất đà khiến thanh tạ bị văng ra, suýt đập trúng đầu khi người này ngã xuống đất.

Vận động viên suýt mất mạng khi cố gắng nâng tạ quá nặng (Video: QQ).

Khoảnh khắc trò chơi đu quay bất ngờ gãy đôi trong công viên giải trí

Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại công viên giải trí Green Mountain, thành phố Taif, Ả Rập Xê Út. Đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy trò chơi đu quay cảm giác mạnh trong khi đang đưa người chơi lên cao đã bất ngờ bị gãy làm đôi, khiến ghế ngồi của người chơi bị rơi xuống đất.

Những người chơi đã la hét hoảng loạn khi sự cố xảy ra. Vụ việc khiến nhiều người phải nhập viện, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Công viên giải trí đã bị ngưng hoạt động tạm thời để cơ quan chức năng điều tra nguyên do vụ tai nạn.

Khoảnh khắc trò chơi đu quay bất ngờ gãy đôi trong công viên giải trí (Video: X).

Học sinh dàn dựng màn kịch để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho giáo viên

Chắc hẳn cô giáo trong tình huống này phải được các học sinh yêu mến rất nhiều nên mới được tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ đến như vậy.

Học sinh dàn dựng màn kịch để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho giáo viên (Video: Instagram).

Kích thước đáng kinh ngạc của chiếc máy xúc lớn nhất thế giới

Komatsu PC8000 là máy xúc thủy lực lớn nhất thế giới, được thiết kế đặc biệt cho các hoạt động khai thác mỏ lộ thiên quy mô lớn. Komatsu PC8000 có tổng khối lượng lên đến 750 tấn.

Mỗi gàu múc của chiếc máy xúc này có thể tích lên đến 43 mét khối, cho phép khai thác 6.800 tấn/giờ. PC8000 được trang bị 2 động cơ, cho tổng công suất 4.020 mã lực.

Đoạn video quay cận cảnh PC8000 đã cho thấy kích thước khổng lồ đáng kinh ngạc của chiếc máy xúc này.