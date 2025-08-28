Phương Thanh bắt tay ban nhạc Ngũ Cung hát về nỗi đau, mất mát do thiên tai

Sau thời gian dài ấp ủ, ca sĩ Phương Thanh cùng nhạc sĩ Trần Thắng và Tăng Ngân Hà (Ngũ Cung Band) gây chú ý khi ra mắt dự án nghệ thuật “Mẹ thiên nhiên” với thông điệp kêu gọi bảo vệ môi trường, chia sẻ với bà con chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Nhạc phẩm được đúc kết từ những quan sát của nhạc sĩ Trần Thắng và Tăng Ngân Hà trong hành trình lưu diễn và những chuyến đi hỗ trợ bà con chịu ảnh hưởng thiên tai, ghi nhận nỗi mất mát không thể đong đếm của người dân trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

Đây là ca khúc thuộc thể loại rock, với cách phối tăng dần đều. Khi giai điệu đã có, giọng ca đầu tiên mà hai nhạc sĩ nghĩ đến là Phương Thanh. Sự mãnh liệt, nỗi đau âm ỉ trong tiếng hát của Phương Thanh phù hợp với tinh thần mà nhạc sĩ Trần Thắng và Tăng Ngân Hà mong muốn truyền tải đến khán giả lần này.

Ca sĩ Phương Thanh mong muốn dùng âm nhạc truyền tải thông điệp về thiên nhiên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phương Thanh và Ngũ Cung Band đã song hành trong nghệ thuật hơn 1 thập kỷ, tạo nên dấu ấn trong làng rock Việt. Mảnh đất miền Trung cũng là quê hương của nữ ca sĩ.

Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ thường xuyên tham gia chuyến công tác xã hội để san sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiệt hại do thiên tai. Bởi quê nhà của cô hằng năm cũng phải oằn mình gánh chịu những đau thương, mất mát do bão lũ, sạt lở gây ra.

Từ trải nghiệm sâu sắc đó, ca sĩ quyết định dùng âm nhạc và tiếng hát của mình để gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường, cũng như lan tỏa lối sống cân bằng, hòa hợp với thiên nhiên.

Giọng ca “Trống vắng” cho biết thêm, cô không muốn “Mẹ thiên nhiên” chỉ dừng lại ở một sản phẩm âm nhạc mà đang nỗ lực phát triển thành một chuỗi hoạt động cộng đồng.

Sắp tới đây, Phương Thanh sẽ bắt đầu chuyến đi đến các tỉnh, thành phía Bắc đang chịu ảnh hưởng thiên tai để chung tay cùng bà con khắc phục hậu quả sau bão lũ, tái thiết cuộc sống.

Ca sĩ Phương Thanh hát cùng trẻ em vùng cao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phương Thanh là một hiện tượng khá đặc biệt của nhạc Việt hơn 3 thập kỷ qua. Sau thời gian dài vắng bóng trên sân khấu ca nhạc, cô trở lại với sự trầm tĩnh và đầy chiêm nghiệm, đồng thời bắt kịp xu hướng khi cover nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích.

Phương Thanh nói sau "Chị đẹp đạp gió 2024", cảm xúc với âm nhạc của cô đã trở lại mạnh mẽ và tươi mới. Chính vì thế, nữ ca sĩ ấp ủ rất nhiều dự định trong giai đoạn này.

"Chị Chanh" cũng cho biết, cô không buồn trước những ý kiến cho rằng mình "hết thời" mà luôn tìm kiếm những nguồn cảm hứng mới, đặc biệt tìm về những giá trị văn hóa truyền thống.