Video “những hành động ấm áp tình người trong gió bão” nổi bật tuần qua

Những tài xế tốt bụng giúp đỡ 3 mẹ con đi xe máy trong cơn bão

Gió mạnh do bão đã khiến 3 mẹ con đi xe máy gặp khó khăn khi di chuyển, thậm chí bị ngã xuống đường. Khi chứng kiến sự việc xảy ra, một tài xế đã chủ động dừng xe để đề nghị chở 2 bé gái, trong khi một tài xế khác đã đi chậm để che chắn gió cho người mẹ.

Đoạn video ghi lại những hành động đẹp này đã “gây sốt” và khiến nhiều cư dân mạng cảm động.

Những tài xế tốt bụng giúp đỡ 3 mẹ con đi xe máy trong cơn bão (Video: TikTok).

Những tình huống thót tim cho thấy lý do không nên ra ngoài khi trời mưa, bão

Nhiều người có sở thích ra ngoài trời để quay video, chụp ảnh những khoảnh khắc khi cơn bão sắp đổ bộ. Tuy nhiên, có thể họ sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình sau khi xem đoạn video dưới đây.

Đoạn video tổng hợp một số tình huống thót tim suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, nguyên do bắt nguồn từ những cơn gió mạnh, cho thấy lý do mọi người nên tìm nơi tránh trú an toàn và hạn chế ra ngoài trong thời tiết mưa, bão.

Những tình huống thót tim cho thấy lý do không nên ra ngoài khi mưa bão (Video: HKN).

Robot hình người bất ngờ “tỉnh giấc”, làm loạn trong phòng nghiên cứu

Video được camera giám sát ghi lại bên trong phòng nghiên cứu của REK, một công ty phát triển trò chơi dựa trên robot của Mỹ.

Đoạn video cho thấy robot đang được treo trên giá đã bất ngờ “tỉnh giấc”, sau đó vùng vẫy một cách dữ dội như đang tìm cách thoát ra. Một kỹ sư của REK đã không dám can thiệp, chỉ biết đứng ôm đầu đầy lo lắng.

Sự việc chỉ dừng lại khi robot bị ngã ra khỏi giá treo.

Nguyên do của sự việc được xác định do lỗi của một kỹ sư của REK khi chạy thử một phần mềm điều khiển toàn thân của robot hình người, khiến robot bất ngờ vận động mạnh đến mức mất kiểm soát.

Robot hình người bất ngờ “tỉnh giấc”, làm loạn trong phòng nghiên cứu (Video: X).

Bé gái đi xe đạp làm rơi em xuống đường mà không hay biết

Bé gái đi xe đạp chở theo em nhỏ ở phía sau. Khi đi qua đoạn đường xóc em bé ngồi sau bị ngã xuống đường nhưng cô chị không hề hay biết mà vẫn tiếp tục di chuyển.

Chỉ khi nghe thấy tài xế ô tô đi ngay phía sau bấm còi để cảnh báo, bé gái mới nhận ra sự việc và dừng xe để đón em nhỏ.

Bé gái đi xe đạp làm rơi em xuống đường mà không hay biết (Video: Newsflare).

Tài xế dừng ô tô giữa đường để nhặt tiền rơi và cái kết

Khi thấy tiền bị đánh rơi, một tài xế đã thản nhiên dừng xe ô tô giữa đường để lao ra nhặt, bất chấp các phương tiện đang di chuyển xung quanh.

Tuy nhiên, người này đã có tình huống muối mặt khi bị trượt ngã và tờ tiền trên đường cũng bị người khác nhặt mất.

Tài xế dừng ô tô giữa đường để nhặt tiền rơi và cái kết (Video: BCN).

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ném cục băng vào dung nham núi lửa?

Dung nham núi lửa có nhiệt độ cực cao, trong khi băng lại rất lạnh. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu ném một tảng băng vào dung nham núi lửa?

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một tảng băng được ném vào dung nham của Etna, ngọn núi lửa đang hoạt động trên hòn đảo Sicilia (Ý). Ngay khi chạm vào dòng dung nham nóng bỏng, tảng băng nhanh chóng tan chảy và bốc thành hơi nước.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ném cục băng vào dung nham núi lửa? (Video: LAD).

Cậu bé nghịch dại ném pháo xuống cống gây ra vụ nổ kinh hoàng

Camera giám sát trên một tuyến phố tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã ghi lại được khoảnh khắc một cậu bé tinh nghịch ném pháo xuống bên dưới một miệng cống.

Hành động này đã gây ra một vụ nổ kinh hoàng, khiến hàng loạt nắp cống bị hất tung lên cao. Vụ việc khiến nhiều ô tô đậu gần cống bị hư hại, nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Cậu bé đã bỏ chạy khỏi hiện trường sau khi trò nghịch dại của mình gây hậu quả nghiêm trọng.

Cậu bé nghịch dại ném pháo xuống cống gây ra vụ nổ kinh hoàng (Video: QQ).

Khoảnh khắc nhóm người bất ngờ bị sét đánh trúng khi đang đứng trên bãi biển

Camera giám sát trên bãi biển St. Augustine, bang Florida, Mỹ, đã ghi lại được khoảnh khắc một nhóm người đã bất ngờ bị sét đánh trúng, khiến 3 người gục ngã.

Vụ việc khiến một người lâm vào tình trạng nguy kịch và 2 người bị thương nhẹ.

Khoảnh khắc nhóm người bất ngờ bị sét đánh trúng khi đứng trên bãi biển (Video: X).

Một giây bất cẩn của người lớn suýt khiến trẻ nhỏ gặp tai nạn nghiêm trọng

Ngay khi bế em bé xuống xe, người phụ nữ đã không nhận thấy cậu bé đang chạy băng ra đường. May mắn, không có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra trong tình huống này.

Đoạn clip được xem như lời cảnh báo, khi sự bất cẩn của người lớn có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng với trẻ nhỏ.

Một giây bất cẩn của người lớn suýt khiến trẻ nhỏ gặp tai nạn nghiêm trọng (Video: OFFB).

Sĩ quan cảnh sát gặp tai nạn hy hữu khi bị lốp xe tải văng trúng người

Camera giám sát bên ngoài một đồn cảnh sát ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã ghi lại được khoảnh khắc một chiếc lốp xe tải không rõ từ đâu, lao đi với tốc độ cao hất văng một sĩ quan cảnh sát.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân bất tỉnh. Người này được nhanh chóng đưa đến bệnh viện và may mắn không bị thương nghiêm trọng.

Điều tra sau đó cho biết một chiếc xe tải chạy qua phía trước đồn cảnh sát bị gãy trục khiến bánh xe văng ra, vô tình gây nên vụ tai nạn.