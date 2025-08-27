Thêm một công ty nộp hồ sơ thí điểm Internet vệ tinh tại Việt Nam

Thứ trưởng Phạm Đức Long cùng đại diện Tập đoàn Amazon tại buổi làm việc (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ).

Ngày 26/8, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Amazon.

Hai bên đã trao đổi về dự án Kuiper - sáng kiến cung cấp dịch vụ Internet băng rộng từ vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối số tại Việt Nam.

Ông Gonzalo de Dios, Giám đốc Cấp phép toàn cầu và Quan hệ pháp lý quốc tế Dự án Kuiper khẳng định, Việt Nam có vị thế đặc biệt trong chiến lược phát triển của tập đoàn.

Liên quan đến dự án Kuiper, đại diện Amazon cho biết, đây là sáng kiến chiến lược của tập đoàn nhằm xây dựng hệ thống hơn 3.200 vệ tinh LEO, cung cấp Internet tốc độ cao (lên đến 400 Mbps cho cá nhân, 1Gbps cho doanh nghiệp) với độ trễ thấp.

Dự án tập trung vào các khu vực chưa được phục vụ hoặc phục vụ kém như vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Đến nay, Amazon đã phóng 102 vệ tinh, với kế hoạch đạt ít nhất 50% chòm sao vào năm 2026. Hệ thống sử dụng băng tần Ka, thiết bị đầu cuối nhỏ gọn, dễ lắp đặt và tích hợp bảo mật từ AWS.

Trước đó ngày 6/8, Amazon đã nộp hồ sơ tham gia thí điểm có kiểm soát cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh LEO theo Nghị quyết 193/2025/QH15 nhằm phục vụ đến 600.000 thuê bao, tập trung vào kết nối tiêu dùng, doanh nghiệp, backhaul viễn thông, hàng không - hàng hải và dịch vụ chính phủ.

Dự án phù hợp với Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0, Luật Viễn thông và mục tiêu phủ sóng Internet toàn quốc đến năm 2030.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Đức Long đánh giá cao những tiến bộ của dự án Kuiper trong thời gian qua, đồng thời gửi lời cảm ơn Tập đoàn Amazon đã tin tưởng cam kết đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là đối với quy mô sản xuất các thiết bị đầu cuối của dự án Kuiper.

Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn chú trọng phát triển hạ tầng số, trong đó công nghệ vệ tinh LEO đóng vai trò quan trọng để đảm bảo kết nối băng rộng, tốc độ cao, phổ cập phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, thứ trưởng đánh giá dự án Kuiper phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam, là giải pháp để giúp đưa người dân lên không gian số, tiếp cận các dịch vụ số để giải quyết các thủ tục hành chính nhờ kết nối tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Thứ trưởng giao Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện sớm tổ chức làm việc ở cấp kỹ thuật với đại diện của dự án Kuiper để trao đổi, hướng dẫn đội ngũ dự án tháo gỡ các vướng mắc và hoàn thiện hồ sơ dự án, với mục tiêu trong tháng 9, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ thí điểm.