Nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí tìm người đi đường để đánh

Đây là 4 đối tượng cầm đầu nhóm gồm hàng chục thanh, thiếu niên, mang theo hung khí di chuyển bằng xe máy thành đoàn với tốc độ cao, qua nhiều tuyến đường nhằm mục đích tìm người khác để đánh nhau, vào rạng sáng 22/8.

Bốn đối tượng bị khởi tố gồm: Ngô Phạm Văn Anh, Phạm Hoàng Anh Khoa, Trần Văn Huy, Hoàng Bảo Lộc (16-18 tuổi), cùng trú tại thành phố Đà Nẵng.

4 đối tượng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, qua công tác theo dõi thông tin trên mạng xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện clip ghi lại cảnh một số thanh thiếu niên điều khiển xe máy, mang theo hung khí đuổi đánh 2 nam thanh niên trên đường Núi Thành, phường Hòa Cường.

Qua xác minh, truy xét, cảnh sát xác định, khoảng 4h20 ngày 22/8, nhóm 16 thanh, thiếu niên (gọi là nhóm Văn Anh), trong đó có 4 đối tượng Anh, Khoa, Huy, Lộc và một nhóm 9 thanh thiếu niên khác (do Văn Anh kêu gọi tụ tập, chưa rõ lai lịch) mang theo hung khí, điều khiển xe máy di chuyển thành đoàn với tốc độ cao nhiều vòng quanh tuyến đường 2/9, mục đích tìm người khác để đánh nhau.

Khi đến đoạn trước công viên APEC, nhóm Văn Anh gặp 3 thanh niên đi trên 2 xe máy, gồm: Nguyễn Nhất Hoàng (SN 2007, trú tại phường An Khê, Đà Nẵng) điều khiển, chở sau Trương Thanh Kiệt (SN 2006, trú phường Hòa Cường, Đà Nẵng) và Thái Hoàng Đức (SN 2007, trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng), nên đuổi theo.

Được một đoạn, nhóm Văn Anh đuổi kịp Đức rồi cả nhóm hành hung. Sau khi nhận ra Đức là người quen, cả nhóm ngưng đánh và đưa về, sau đó tiếp tục tìm Hoàng và Kiệt để đánh.

Hoàng chở Kiệt sau khi đi vào hẻm đường Núi Thành (phường Hòa Cường) thì bỏ xe chạy trốn. Khi bị nhóm Văn Anh phát hiện, cả 2 đều bị đánh.

Chưa hết, một đối tượng trong nhóm Văn Anh sử dụng đao chém vào biển số xe máy do Hoàng điều khiển làm gãy biển số xe, sau đó cả nhóm rời đi.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ tang vật gồm 2 xe máy, một cây kiếm.

Ngoài khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng Anh, Khoa, Huy và Lộc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề xuất xử lý hành chính 3 đối tượng, gồm Nguyễn Bá Bảo, Phan Ngọc Huy và Hồ Công Nguyễn Khương (do tại thời điểm phạm tội chưa đủ 16 tuổi) và tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý các đối tượng còn lại.