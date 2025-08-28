Chiến dịch “Nhuộm đỏ không gian mạng” được hưởng ứng nhiệt liệt dịp 2/9

Để lan tỏa tinh thần yêu nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đang triển khai một chiến dịch truyền thông quy mô lớn mang tên “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng”.

Chiến dịch với nhiều hoạt động ý nghĩa với mục tiêu khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa tinh thần yêu nước trên không gian mạng.

Các tựa game và ứng dụng đang hưởng ứng chiến dịch “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng” một cách tích cực.

Điểm nhấn xuyên suốt chiến dịch là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng cùng các biểu tượng lịch sử - văn hóa dân tộc sẽ được lan tỏa rộng rãi trên không gian mạng, không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn xa tới nhiều quốc gia trên thế giới.

Các nền tảng mạng xã hội hàng đầu tại Việt Nam sẽ tích cực tham gia hưởng ứng chiến dịch. Cụ thể, trên nền tảng Zalo sẽ cập nhật bộ giao diện trang cá nhân mang đậm sắc màu của ngày lễ lớn, giúp người dùng dễ dàng hòa mình vào không khí kỷ niệm.

Zalo cũng cho ra mắt hình đại diện AI tích hợp biểu tượng quốc kỳ và các hình ảnh gợi nhớ tinh thần độc lập, tự do, cho phép người dùng thể hiện lòng yêu nước một cách sáng tạo

Ngoài ra, chiến dịch còn mở rộng trên các nền tảng thuộc hệ sinh thái của Zalo, như Zing MP3 sẽ giới thiệu các playlist âm nhạc đặc biệt với chủ đề Tổ quốc - Nhân dân - Cách mạng, đồng thời gắn biểu tượng Quốc khánh 2/9 đặc biệt trên trang chủ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Ứng dụng Zalo Video sẽ quảng bá sự kiện livestream chào mừng Quốc khánh, đồng thời gợi ý loạt video theo chủ đề 2/9 như phỏng vấn nhân vật lịch sử, chương trình nghệ thuật và các hoạt động kỷ niệm tại địa phương.

Dự kiến, những hoạt động này sẽ tiếp cận tới 30-40 triệu tài khoản và các ứng dụng thuộc hệ sinh thái của Zalo, đảm bảo tinh thần Quốc khánh lan tỏa rộng khắp.

Sự tham gia của ngành công nghiệp game Việt cũng là một điểm đặc biệt của chiến dịch này. Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã vận động, kêu gọi khoảng 30 doanh nghiệp sản xuất game hàng đầu của Việt Nam cùng tham gia chiến dịch “nhuộm đỏ không gian mạng”.

Các doanh nghiệp game sẽ "nhuộm đỏ" từ 150 đến 200 game được phát hành trên toàn cầu, trong số đó, nổi bật là các tựa game như Screwdom, Bus Out, Cookingdom, Dreamy Room, Goods Puzzle: Sort Challenge, Galaxiga: Space Arcade Shooter, Survivor Kingdoms...

Tất cả các game này sẽ đồng loạt gắn hình ảnh lá cờ Việt Nam trên biểu tượng ứng dụng, trên bản đồ, các vật phẩm trong game, và trong các sự kiện đặc biệt.

Ước tính sẽ có khoảng 100 triệu người chơi tại Việt Nam và trên khắp thế giới sẽ được tiếp cận với chiến dịch ý nghĩa này, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế một cách độc đáo.

Ngoài ra, nhân dịp đặc biệt này, theo đề nghị của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, kho ứng dụng Google Play dành cho nền tảng Android cũng đã hưởng ứng và triển khai kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 với Bộ Sưu tập “Made in Vietnam”.

Theo đó, bộ sưu tập này được ưu tiên hiển thị giới thiệu trên trên trang chủ Google Play Games những tựa game kinh điển gợi nhớ văn hóa truyền thống Việt Nam, do các doanh nghiệp lớn của Việt Nam sản xuất và phát hành. Mục tiêu là tôn vinh những tài năng đặc biệt của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển game và giúp họ tiếp cận đa dạng người chơi tại Việt Nam và trên khắp thế giới

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, đây là lần đầu tiên Zalo và các Công ty game Việt Nam đồng lòng triển khai một hoạt động quy mô lớn, thống nhất để chào mừng Quốc khánh 2/9, không chỉ tại Việt Nam mà còn lan tỏa hình ảnh lá cờ tổ quốc trên toàn cầu

Ông Tự Do nhấn mạnh chiến dịch này không chỉ mang đến trải nghiệm thú vị cho người dùng và game thủ, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế một cách sáng tạo và gần gũi.

Với quy mô và sự phối hợp đồng bộ giữa các nền tảng công nghệ, doanh nghiệp và chính phủ, chiến dịch “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng” hứa hẹn sẽ tạo nên một làn sóng mạnh mẽ, góp phần khắc sâu niềm tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới một cách hiệu quả và đầy sáng tạo.

Chiến dịch “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng” khẳng định sức mạnh của không gian số trong việc khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa dân tộc, lan tỏa lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc, đồng thời thắt chặt tinh thần gắn kết cộng đồng, đặc biệt là trong giới trẻ - lực lượng nòng cốt của kỷ nguyên số Việt Nam.