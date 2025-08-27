YouTube nhận phản ứng trái chiều khi tự ý dùng AI làm nét video

Động thái của YouTube không có sự đồng ý từ các nhà sáng tạo nội dung (Ảnh: Tom's Guide).

Hàng loạt video trên YouTube bị "biến dạng" không rõ nguyên nhân, gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cả người xem lẫn các nhà sáng tạo nội dung.

Nhiều ý kiến cho rằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã can thiệp, khiến hình ảnh trở nên giả tạo và mất đi tính chân thực.

Các video bị ảnh hưởng được mô tả là có hiệu ứng giống như được phủ một lớp tranh sơn dầu. YouTuber Rhett Shull bày tỏ sự bức xúc khi video ngắn của anh trông "kỳ lạ" và giống như deepfake.

Tương tự, TheMrBravoShow, một YouTuber khác, cũng phàn nàn rằng hệ thống của YouTube đã làm mất đi bản chất của video gốc.

Người này cho biết, anh cố tình quay video bằng máy quay phim thập niên 80 để tạo hiệu ứng hoài niệm, nhưng những thử nghiệm gần đây từ YouTube đã khiến video của họ trông hoàn toàn khác so với mục đích ban đầu.

Điều đáng nói là YouTube đã thực hiện những thay đổi này mà không có sự đồng ý của bất kỳ nhà sáng tạo nào. Các video ngắn được cho là đã tự động thay đổi và không có tùy chọn nào để tắt tính năng này, gây ra sự thất vọng và bức xúc lớn trong cộng đồng.

Trước làn sóng phản ứng dữ dội, đại diện YouTube đã lên tiếng xác nhận đây là một thử nghiệm. Người này cho biết YouTube đã sử dụng "học máy" để làm nét, khử nhiễu và cải thiện độ trong của video, đồng thời nhấn mạnh đây "không phải là AI".

Tuy nhiên, lời giải thích này tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng việc phân biệt giữa "AI" và "học máy" chỉ là cách nói giảm nói tránh.

Về bản chất, nền tảng đã dùng thuật toán để tự động thay đổi nội dung gốc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm của các nhà sáng tạo mà không có sự cho phép.