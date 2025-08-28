Nga đánh chìm tàu quân sự Ukraine

Tàu trinh sát Simferopol của Ukraine (Ảnh: Ukrinform).

Theo thông báo ngày 28/8 của Bộ Quốc phòng Nga, tàu trinh sát Simferopol của Hải quân Ukraine bị tấn công tại vùng châu thổ sông Danube, một phần nằm trên lãnh thổ tỉnh Odessa của Ukraine.

“Kết quả của cuộc tấn công là tàu Ukraine đã chìm”, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời một chuyên gia UAV cho hay đây là lần đầu tiên một tàu hải quân Ukraine bị đánh chìm bởi một thiết bị không người lái trên biển của Nga.

Kiev cũng đã xác nhận con tàu trúng đòn tấn công. Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết thêm: “Các nỗ lực khắc phục hậu quả đang được tiến hành. Phần lớn thủy thủ đoàn an toàn, và việc tìm kiếm một số thủy thủ mất tích vẫn tiếp tục”.

Theo báo Kyiv Independent, vụ việc khiến một thủy thủ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tuy nhiên, những chi tiết khác về vụ tấn công, bao gồm thời gian và địa điểm, hiện chưa được công bố.

Simferopol là tàu lớp Laguna cỡ trung, được thiết kế cho nhiệm vụ trinh sát vô tuyến, điện tử, radar, quang học đồng thời trang bị hệ thống pháo 30mm AK-306.

Tàu được hạ thủy năm 2019 và gia nhập Hải quân Ukraine 2 năm sau đó. Theo kênh Telegram WarGonzo, đây là con tàu lớn nhất mà Ukraine có thể đưa vào hoạt động kể từ sau năm 2014. Kênh này mô tả Simferopol như “biểu tượng của lực lượng hải quân hùng mạnh Ukraine”.

Trong những tháng gần đây, Nga đã đẩy mạnh sản xuất thiết bị không người lái hải quân cùng các hệ thống không người lái khác, vốn ngày càng chiếm vai trò chủ đạo trong xung đột Ukraine.

Cùng thời điểm, chính trị gia Ukraine Igor Zinkevich cho biết Nga đã tấn công một cơ sở sản xuất UAV lớn ở Kiev bằng 2 tên lửa trong đêm. Ông khẳng định địa điểm này đang “huấn luyện nhân sự” và chuẩn bị sản xuất máy bay không người lái Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời “hầu hết các cơ sở đã gần hoàn thiện, lực lượng chính đã hoàn tất huấn luyện”.