Singapore sẽ phạt roi và bỏ tù người bán thuốc lá điện tử có ma túy

Singapore đã cấm thuốc lá điện tử (Ảnh: CNA).

Singapore sẽ bắt đầu phân loại một số chất được sử dụng trong thuốc lá điện tử như là ma túy bị kiểm soát từ tháng tới, mở đường cho các hình phạt nghiêm khắc hơn khi quốc gia này tăng cường nỗ lực kiểm soát việc hút thuốc lá điện tử.

Etomidate, một loại dược chất lâm sàng được dùng để gây mê toàn thân, cùng các hợp chất liên quan sẽ được xem là ma túy nhóm C, Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Singapore cho biết tại một buổi họp báo hôm 28/8. Chính phủ dự kiến sẽ ban hành luật mới vào đầu năm 2026.

Singapore đã cấm mua bán, sở hữu và sử dụng thuốc lá điện tử từ năm 2018, trở thành một trong những nước đầu tiên thực hiện việc này. Việc chuyển sang coi thuốc lá điện tử như một vấn đề liên quan tới ma túy, thay vì chỉ là hành vi hút thuốc, đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách quốc gia này nhìn nhận tình hình. Tại Singapore, tội phạm ma túy nhóm A có thể bị áp dụng hình phạt tối đa là tử hình.

Những người bị phát hiện sử dụng thuốc lá điện tử sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 1.555 USD, trong khi các đối tượng buôn bán loại thuốc lá điện tử có chứa etomidate có thể bị phạt tối đa 20 năm tù giam và đánh roi, thông báo cho biết. Trước đây, những người bị phát hiện hút thuốc lá điện tử chỉ bị phạt 389 USD.

Người nước ngoài có thị thực ngắn hạn nếu tái phạm nhiều lần sẽ bị cấm quay lại Singapore sau khi rời đi, trong khi người có thị thực dài hạn sẽ bị trục xuất và cấm nhập cảnh trở lại sau lần vi phạm thứ 3, theo 2 bộ trên.

Theo Bloomberg, lạm dụng etomidate tiềm ẩn nguy cơ gây ảo giác và suy tạng vĩnh viễn.

“Bức tranh tiêu thụ các chất gây hại đã thay đổi. Thuốc lá điện tử trở thành cánh cửa dẫn tới lạm dụng chất (gây nghiện) nghiêm trọng hơn", Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung nói.

Các nhà chức trách đã tăng cường hoạt động thực thi trong những tháng gần đây. Cảnh sát đột kích các điểm vui chơi về đêm, các nhân viên chính phủ mặc thường phục bắt giữ người dùng thuốc lá điện tử ở khu vực kinh doanh và các địa điểm du lịch.

Chính phủ cũng khuyến khích người dân báo cáo các hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử. Truyền thông Singapore cho biết hơn 6.800 người đã bị bắt và phạt vì sở hữu hoặc sử dụng thuốc lá điện tử trong nửa đầu năm nay.

Thủ tướng Lawrence Wong đã đề cập vấn đề này trong bài phát biểu hồi đầu tháng rằng: “Cho tới giờ, chúng ta vẫn coi việc hút thuốc lá điện tử giống như thuốc lá, nhiều nhất chỉ phạt tiền. Nhưng giờ điều đó là không đủ nữa".