Người dân phấn khích với robot Việt Nam đi dạo, giao lưu ở triển lãm 80 năm

Tại không gian Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc sáng 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, robot hình người được phát triển bởi nhóm kỹ sư Việt Nam đã trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo người dân.

Robot có khả năng di chuyển linh hoạt, nhận diện gương mặt và giao tiếp cơ bản với khách tham quan. Nhiều người, đặc biệt là trẻ em, tỏ ra thích thú khi được bắt tay, chụp ảnh và tương tác với “nhân vật đặc biệt” này.

Sự xuất hiện của robot không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khách tham quan, mà còn thể hiện bước tiến trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Người dân phấn khích giao lưu cùng robot hình người trong triển lãm 80 năm (Video: Đoàn Thủy - Hải Yến).

Video: Đoàn Thủy, Hải Yến