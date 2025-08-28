Việt Nam sắp có trung tâm dữ liệu quốc tế đầu tiên

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và AIDC DeCenter nhấn nút khởi động dự án (Ảnh: BTC).

Sáng 28/8, tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, IPTP Networks tổ chức lễ khởi động dự án Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter.

Khu vực này hiện là điểm trung chuyển của nhiều tuyến cáp quang biển quốc tế, đồng thời nằm trên trục kết nối Bắc – Nam, thuận lợi cho việc liên kết với các nhà mạng.

Theo giới thiệu, trung tâm được thiết kế theo chuẩn Tier 3+/Tier 4 Uptime, hướng đến việc cung cấp hạ tầng phục vụ điện toán hiệu năng cao, trí tuệ nhân tạo, blockchain và dịch vụ điện toán đám mây. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những trung tâm dữ liệu được đánh giá “AI-Ready” tại Việt Nam.

Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, dự án có tổng vốn đăng ký 200 triệu USD và được xem là một trong những dự án công nghệ trọng điểm của thành phố.

Đại diện IPTP Networks cho hay doanh nghiệp đã có kinh nghiệm vận hành hạ tầng tại hơn 70 trung tâm dữ liệu ở 66 thành phố thuộc 37 quốc gia, hiện phục vụ trên 5.000 khách hàng.

Ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks chia sẻ: “AIDC DeCenter không chỉ là một trung tâm dữ liệu, mà là hệ sinh thái hạ tầng số quốc tế đầu tiên đặt nền móng tại Việt Nam".

"Tôi tin rằng, từ Đà Nẵng, AIDC DeCenter sẽ trở thành cửa ngõ công nghệ mới của Đông Nam Á, giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội và vươn lên mạnh mẽ trong cuộc đua hạ tầng số toàn cầu”, ông nói.

Theo dự báo từ Mordor Intelligence và GII Research, dung lượng thị trường trung tâm dữ liệu tại Việt Nam có thể tăng từ 524,7 MW (2025) lên 950,4 MW vào năm 2030.

Việc đầu tư AIDC DeCenter được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu hạ tầng số tại Đà Nẵng, trong bối cảnh thành phố đang triển khai định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và thử nghiệm các mô hình tài chính số.

IPTP Networks là tập đoàn cung cấp giải pháp viễn thông và hạ tầng công nghệ toàn cầu, thành lập năm 1996 tại Síp. Doanh nghiệp được biết đến với mạng lưới kết nối Internet cấp 1 (Tier-1) và hoạt động phát triển phần mềm.

Hiện đơn vị vận hành mạng lưới gồm hơn 228 điểm hiện diện tại 77 trung tâm dữ liệu ở 37 quốc gia, cung cấp dịch vụ truy cập Internet, IP transit, điện toán hiệu suất cao và các giải pháp an ninh mạng cho doanh nghiệp.