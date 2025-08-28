Phú Thọ bắn pháo hoa tại 3 địa điểm đêm 2/9

Thông tin đó được UBND tỉnh Phú Thọ nêu ra trong kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), ban hành ngày 28/8.

Tại mỗi điểm, Phú Thọ sẽ bắn 800 quả pháo hoa nổ hỗn hợp tầm cao và 180 giàn pháo hoa tầm thấp.

Thời gian bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 2/9. Kinh phí tổ chức từ nguồn vận động tài trợ xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Phú Thọ bắn pháo hoa tầm cao chào mừng thành lập tỉnh vào đêm 1/7 vừa qua ở Công viên Văn Lang, phường Việt Trì (Ảnh: Tùng Vy).

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ được giao chủ trì, chỉ đạo, tổ chức tiếp nhận, kết nối việc thực hiện bắn pháo hoa tại các địa điểm nêu trên. Đồng thời phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức bắn pháo hoa đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy định.

Phú Thọ giao công an tỉnh xây dựng phương án, tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh trật tự và an toàn cho người dân; phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, phân luồng giao thông xung quanh các điểm bắn pháo hoa.

Việc tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, toàn thể lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Bên cạnh đó còn nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, theo UBND tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Tỉnh mới đi vào hoạt động từ ngày 1/7, có diện tích tự nhiên hơn 9.361km2, quy mô dân số trên 4 triệu người và có 148 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh.

Trung tâm hành chính của tỉnh Phú Thọ đặt tại phường Việt Trì. Thành phố Việt Trì từ 20 xã, phường đã được sắp xếp còn 5 phường, xã, gồm: Phường Việt Trì, phường Nông Trang, phường Thanh Miếu, phường Vân Phú và xã Hy Cương.