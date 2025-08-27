Cảnh giác với lừa đảo công nghệ cao dịp Quốc khánh 2/9

Các dịp lễ lớn luôn là "thời điểm vàng" để tin tặc hoạt động (Ảnh minh hoạ: NCA).

Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, đánh dấu chặng đường 80 năm lịch sử hào hùng.

Hàng triệu trái tim yêu nước đang cùng chung nhịp đập, hướng về Thủ đô Hà Nội để được tận mắt chứng kiến những đoàn diễu binh, diễu hành đầy tự hào.

Điều này đã dẫn đến nhu cầu đặt phòng khách sạn, homestay tăng vọt. Tuy nhiên, ẩn sau sự hân hoan đó, một "chiến trường" ngầm đang nóng lên trên không gian mạng.

Lợi dụng chính niềm háo hức và đôi khi là sự chủ quan của người dân, tội phạm công nghệ cao đã sẵn sàng giăng ra những cạm bẫy lừa đảo tinh vi.

Theo chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ và Hợp tác Quốc tế (Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia), các dịp lễ lớn luôn là "thời điểm vàng" để tin tặc hoạt động.

Lợi dụng nhu cầu mua sắm, du lịch và tìm kiếm thông tin tăng vọt, chúng triển khai hàng loạt chiến dịch lừa đảo và phát tán thông tin độc hại.

Ông Vũ Ngọc Sơn chỉ ra một số chiêu trò lừa đảo trong dịp này, người dùng lưu ý:

Lừa đảo đặt phòng giá rẻ, vị trí “đẹp” để xem duyệt binh: Những kẻ lừa đảo sẽ quảng cáo các gói phòng khách sạn/homestay với giá hấp dẫn, vị trí siêu đẹp, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc ngay để giữ cơ hội, rồi sau đó biến mất.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (Ảnh: NCA).

Lừa đảo nhượng lại vé concert, sự kiện: Kẻ lừa đảo sẽ đăng thông tin nhượng lại vé 'chính chủ, sát giờ' và yêu cầu chuyển tiền để giao vé, sau đó chiếm đoạt tiền khi nạn nhân chuyển khoản.

Phát tán thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử: Các đối tượng sẽ lợi dụng hiệu ứng từ phim “Mưa đỏ” và nhu cầu tìm hiểu, tra cứu sự kiện lịch sử để cài cắm luận điệu sai trái, dùng AI để dựng clip giả, “đầu độc thông tin” người dùng.

Giả mạo trạm BTS để gửi tin nhắn thương hiệu (brandname SMS): Đây là hình thức không mới. Các đối tượng sẽ mạo danh ngân hàng, công ty chuyển phát, yêu cầu bấm vào liên kết độc hại để làm theo hướng dẫn. Từ đó cài mã độc, chiếm thông tin, chiếm tài khoản.

Chuyên gia an ninh mạng Vũ Ngọc Sơn khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ đặt phòng, nhận vé qua kênh chính thức; kiểm chứng thông tin người bán, người tặng vé.

Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền giao dịch trước cho cá nhân lạ mà chưa xác minh. Chỉ tiếp nhận thông tin lịch sử, xã hội từ nguồn báo chí, cơ quan chức năng chính thống.

Người dân cũng cần cảnh giác với tin nhắn brandname yêu cầu bấm vào link hay cung cấp mật khẩu/OTP; liên hệ trực tiếp với ngân hàng, đơn vị chuyển phát để xác thực. Cập nhật thường xuyên các cảnh báo an ninh mạng và chia sẻ cho người thân, bạn bè.

Bằng việc nhận diện đúng những chiêu trò lừa đảo, cẩn trọng trong từng cú click chuột, từng giao dịch trực tuyến, mỗi người có thể tự bảo vệ mình và người thân khỏi “bẫy” của tội phạm mạng.