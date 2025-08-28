Liên tục phát hiện trạm BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo

Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II (Trung tâm II), thuộc Cục Tần số vô tuyến điện, đã phối hợp với Bộ Công an và Công an TP.HCM triệt phá một vụ án sử dụng trạm thu phát sóng di động (BTS) giả để phát tán tin nhắn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chiều ngày 21/8, trong quá trình giám sát tần số thường xuyên, Trung tâm II đã phát hiện tín hiệu phát sóng bất thường trên địa bàn TP.HCM.

Nhận định đây là dấu hiệu của trạm BTS giả, Trung tâm II đã nhanh chóng triển khai lực lượng, khoanh vùng và phối hợp khẩn cấp với các lực lượng chức năng để kiểm tra, bắt giữ đối tượng cùng tang vật tại hiện trường.

Trạm BTS giả được các đối tượng giấu trên xe hơi (Ảnh: Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ 2 thiết bị BTS giả đang hoạt động, phát tán tin nhắn giả mạo Ngân hàng Vietcombank và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) nhằm lừa đảo người dân. Ngoài ra, một thiết bị khác chưa kịp sử dụng cũng bị thu giữ.

Đây là vụ việc thứ tư trong vòng 3 tuần đầu tháng 8 mà Trung tâm II phối hợp với Bộ Công an phát hiện và bắt giữ các đối tượng sử dụng trạm BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo, trong đó có sự tham gia của người nước ngoài.

Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao mới, kết hợp giữa kỹ thuật giả mạo trạm BTS và các chiêu trò đánh vào tâm lý người tiêu dùng trong thời đại số.

Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của công tác phối hợp liên ngành giữa các lực lượng chuyên trách về tần số, kỹ thuật nghiệp vụ và hình sự trong việc bảo vệ an toàn thông tin và giữ gìn an ninh trật tự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

"Khi phát hiện tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an hoặc các nhà mạng di động để được hỗ trợ và ngăn chặn kịp thời", đại diện cơ quan chức năng nhấn mạnh.