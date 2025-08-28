Tạm giữ hình sự kẻ thông chốt bảo vệ A80, tông ngã công an phường

‎Tối 28/8, Công an TP Hà Nội cho biết ‎Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Khải (22 tuổi, ở xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

‎Theo cơ quan chức năng, tối 27/8, Công an phường Láng làm nhiệm vụ bảo vệ buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm A80 tại khu vực đường Láng - Trần Duy Hưng.

Nguyễn Xuân Khải (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc 21h40, tổ công tác phát hiện Khải điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy ngược chiều trên đường Láng, hướng từ Ngã Tư Sở về Cầu Giấy, nên ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, tăng ga xe máy, tông trúng một cán bộ công an phường ngã ra đường. Tổ công tác sau đó đã khống chế, bắt giữ và đưa đối tượng về trụ sở.

Tiến hành kiểm tra, cảnh sát xác định đối tượng có nồng độ cồn 0,572mg/l khí thở.

