Khánh thành 4 ngôi nhà Nhân ái ở Cần Thơ, giúp các hộ nghèo sớm an cư
(Dân trí) - Nhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí, 4 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Cần Thơ được giúp đỡ số tiền hơn 538 triệu đồng đã hoàn thành nhà Nhân ái, hiện thực hóa giấc mơ an cư.
Sáng 28/8, đại diện báo Dân trí tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đã phối hợp chính quyền xã Thạnh Hoà, TP Cần Thơ, tổ chức khánh thành 4 ngôi nhà Nhân ái. Đây là thành quả từ sự chung tay, đóng góp của đông đảo bạn đọc Dân trí, mang đến mái ấm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Buổi lễ có sự tham dự của bà Huỳnh Thuý Duy, Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Phạm Khánh An, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã, cùng đại diện 4 gia đình được nhận nhà.
Bốn hộ gia đình may mắn được nhận nhà Nhân ái lần này là bà Đinh Thị Tuyền (46 tuổi, ngụ ấp Tầm Vu 3), bà Nguyễn Thị Hồng Thắm (50 tuổi, ngụ ấp Long Phụng), bà Nguyễn Thị Huỳnh (77 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi A2) và chị Đặng Thị Mỹ Diện (47 tuổi, ngụ ấp Phụng Sơn A).
Tổng kinh phí xây dựng 4 ngôi nhà lên đến hơn 538 triệu đồng, được triển khai từ tháng 4 đến cuối tháng 6.
Cụ thể, bà Tuyền nhận được hơn 138 triệu đồng, bà Thắm gần 90 triệu đồng, bà Huỳnh 100 triệu đồng và chị Diện hơn 211 triệu đồng. Số tiền còn lại sau khi xây nhà đã được các gia đình sử dụng để chữa bệnh, gửi tiết kiệm lo cho con ăn học.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Khánh An, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Thạnh Hoà, bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc trước tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí.
Ông nhấn mạnh: "Chương trình xây nhà Nhân ái của báo mang ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống người dân. Thay mặt chính quyền xã, tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Dân trí, mong rằng báo sẽ tiếp tục phát huy nghĩa cử cao đẹp này, giúp đỡ cho nhiều mảnh đời còn khó khăn".
Mái ấm mới, động lực cho những phận đời khó khăn vươn lên
Chị Đặng Thị Mỹ Diện, một người mẹ đơn thân mắc ung thư vú đang nuôi con trai học lớp 6, xúc động khi chia sẻ: "Nhà tôi xây lúc tháng 5, hoàn thiện 2 tháng, sau đó hai mẹ con dọn vào ở. Từ lúc có nhà mới, tinh thần tôi phấn chấn hơn, có động lực sống và nuôi con ăn học, căn bệnh ung thư vú cũng thuyên giảm hơn".
Hoàn cảnh của chị Diện vô cùng đáng thương. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị một mình nuôi con trai Đoàn Đặng Phúc Thành.
Tháng 9/2024, chị Diện nhận tin sét đánh khi được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 3. Sức khỏe suy kiệt, chị không thể làm công nhân mà chỉ có thể hái rau dại bán kiếm vài chục nghìn đồng mỗi ngày để cầm cự. Mọi chi phí điều trị đều nhờ vào sự giúp đỡ của người thân, họ hàng.
Còn bà Nguyễn Thị Huỳnh (77 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) thì người thân cứ lần lượt qua đời vì bệnh tật. Trong đó, con trai thứ 5 của bà là anh Dương Văn Trung mất vào tháng 8/2024, để lại 2 đứa con trai thiếu thốn trăm bề. Sau khi hoàn cảnh bà Huỳnh được đăng tải, các nhà hảo tâm đã giúp gia đình có nhà mới để ở.
Tại lễ khánh thành nhà, bà Huỳnh xúc động chia sẻ: "Nếu không có báo Dân trí và bạn đọc giúp đỡ thì bà cháu tôi sẽ không có nhà kiên cố như thế này. Gia đình chúng tôi mang ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm! Từ nay bà cháu tôi có chỗ ở kiên cố rồi".
Tương tự, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm cũng trải qua nhiều biến cố. Từ ngày chồng mất và nhà sập, bà cùng con gái tá túc trong một nhà kho bỏ hoang. Cuộc sống mưu sinh vất vả, thu nhập bấp bênh từ việc cạo hạt điều chỉ đủ để duy trì cuộc sống qua ngày.
Con gái bà là Ngô Thị Thúy Quỳnh, đã phải nghỉ học để phụ mẹ kiếm sống. Ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là hy vọng để hai mẹ con bà Thắm có thể ổn định cuộc sống và em Quỳnh có cơ hội trở lại trường học.
Dịp này, ông Lê Hoàng Hổ (76 tuổi), một nông dân tại ấp Thạnh Lợi A1, đã trao tặng những phần quà thiết thực như nồi cơm điện, ấm điện, nồi nấu đa năng... trị giá khoảng 3 triệu đồng cho 4 hộ gia đình, góp thêm niềm vui và sự ấm áp cho những mái ấm mới.
Hưởng ứng phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Chính phủ phát động, báo Dân trí đề ra mục tiêu, trong 2 năm 2024-2025 sẽ xây dựng xong 200 ngôi nhà Nhân ái, tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.
Ngày 15/7, nhân kỷ niệm 20 năm thành lập báo điện tử Dân trí, các doanh nghiệp đã trao tặng ủng hộ và cùng ấn nút khởi công 20 ngôi nhà Nhân ái, góp phần hoàn thành mục tiêu "Xây dựng 200 ngôi nhà Nhân ái" mà báo Dân trí đã đề ra.
Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có 218 ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí khởi công xây dựng, trong đó, khánh thành 149 nhà.
Bên cạnh dự án xây nhà Nhân ái tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua, báo Dân trí đã xây 58 phòng học; 31 công trình cầu, đường dân sinh; 50 nhà phao chống lũ; tổ chức 25 chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 6.000 người dân; tặng 5.054 thẻ BHYT miễn phí tới học sinh nghèo; mở mã số kêu gọi giúp đỡ gần 6.000 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó là các hoạt động đều đặn tri ân Người có công mỗi dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm; hoặc hỗ trợ khẩn cấp người dân các địa phương khi có thiên tai, hoạn nạn…