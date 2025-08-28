Khánh thành 4 ngôi nhà Nhân ái ở Cần Thơ, giúp các hộ nghèo sớm an cư

Khánh thành 4 ngôi nhà Nhân ái tại Cần Thơ: Hơn 538 triệu đồng từ tấm lòng bạn đọc Dân trí

Sáng 28/8, đại diện báo Dân trí tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đã phối hợp chính quyền xã Thạnh Hoà, TP Cần Thơ, tổ chức khánh thành 4 ngôi nhà Nhân ái. Đây là thành quả từ sự chung tay, đóng góp của đông đảo bạn đọc Dân trí, mang đến mái ấm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Buổi lễ có sự tham dự của bà Huỳnh Thuý Duy, Phó Chủ tịch HĐND xã; ông Phạm Khánh An, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã, cùng đại diện 4 gia đình được nhận nhà.

Phóng viên Huỳnh Hải và chính quyền xã Thạnh Hoà trao bảng tượng trưng nhà Nhân ái tặng 4 gia đình (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bốn hộ gia đình may mắn được nhận nhà Nhân ái lần này là bà Đinh Thị Tuyền (46 tuổi, ngụ ấp Tầm Vu 3), bà Nguyễn Thị Hồng Thắm (50 tuổi, ngụ ấp Long Phụng), bà Nguyễn Thị Huỳnh (77 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi A2) và chị Đặng Thị Mỹ Diện (47 tuổi, ngụ ấp Phụng Sơn A).

Khánh thành 4 ngôi nhà Nhân ái ở Cần Thơ do bạn đọc Dân trí tài trợ (Video: Bảo Kỳ).

Tổng kinh phí xây dựng 4 ngôi nhà lên đến hơn 538 triệu đồng, được triển khai từ tháng 4 đến cuối tháng 6.

Cụ thể, bà Tuyền nhận được hơn 138 triệu đồng, bà Thắm gần 90 triệu đồng, bà Huỳnh 100 triệu đồng và chị Diện hơn 211 triệu đồng. Số tiền còn lại sau khi xây nhà đã được các gia đình sử dụng để chữa bệnh, gửi tiết kiệm lo cho con ăn học.

Bà Huỳnh Thuý Duy, Phó Chủ tịch HĐND xã Thạnh Hoà trao các quyết định bàn giao nhà đến các hộ dân (Ảnh: Bảo Kỳ).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Khánh An, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã Thạnh Hoà, bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc trước tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí.

Ông nhấn mạnh: "Chương trình xây nhà Nhân ái của báo mang ý nghĩa nhân văn, sâu sắc, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống người dân. Thay mặt chính quyền xã, tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Dân trí, mong rằng báo sẽ tiếp tục phát huy nghĩa cử cao đẹp này, giúp đỡ cho nhiều mảnh đời còn khó khăn".

Ngôi nhà của bà Huỳnh khởi công ngày 29/6, kinh phí 160 triệu đồng, trong đó báo Dân trí hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại do gia đình đối ứng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Mái ấm mới, động lực cho những phận đời khó khăn vươn lên

Chị Đặng Thị Mỹ Diện, một người mẹ đơn thân mắc ung thư vú đang nuôi con trai học lớp 6, xúc động khi chia sẻ: "Nhà tôi xây lúc tháng 5, hoàn thiện 2 tháng, sau đó hai mẹ con dọn vào ở. Từ lúc có nhà mới, tinh thần tôi phấn chấn hơn, có động lực sống và nuôi con ăn học, căn bệnh ung thư vú cũng thuyên giảm hơn".

Hoàn cảnh của chị Diện vô cùng đáng thương. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị một mình nuôi con trai Đoàn Đặng Phúc Thành.

Tháng 9/2024, chị Diện nhận tin sét đánh khi được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 3. Sức khỏe suy kiệt, chị không thể làm công nhân mà chỉ có thể hái rau dại bán kiếm vài chục nghìn đồng mỗi ngày để cầm cự. Mọi chi phí điều trị đều nhờ vào sự giúp đỡ của người thân, họ hàng.

Chị Diện dù bệnh ung thư vẫn hái rau nuôi con trai ăn học (Ảnh: Bảo Kỳ).

Còn bà Nguyễn Thị Huỳnh (77 tuổi, ngụ ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) thì người thân cứ lần lượt qua đời vì bệnh tật. Trong đó, con trai thứ 5 của bà là anh Dương Văn Trung mất vào tháng 8/2024, để lại 2 đứa con trai thiếu thốn trăm bề. Sau khi hoàn cảnh bà Huỳnh được đăng tải, các nhà hảo tâm đã giúp gia đình có nhà mới để ở.

Tại lễ khánh thành nhà, bà Huỳnh xúc động chia sẻ: "Nếu không có báo Dân trí và bạn đọc giúp đỡ thì bà cháu tôi sẽ không có nhà kiên cố như thế này. Gia đình chúng tôi mang ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm! Từ nay bà cháu tôi có chỗ ở kiên cố rồi".

Bà Nguyễn Thị Huỳnh xúc động chia sẻ với phóng viên Dân trí vì có nhà mới, cháu bà sẽ có chỗ ở tốt hơn, nếu bà có bất trắc gì thì cháu cũng có mái nhà che mưa, che nắng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm cũng trải qua nhiều biến cố. Từ ngày chồng mất và nhà sập, bà cùng con gái tá túc trong một nhà kho bỏ hoang. Cuộc sống mưu sinh vất vả, thu nhập bấp bênh từ việc cạo hạt điều chỉ đủ để duy trì cuộc sống qua ngày.

Con gái bà là Ngô Thị Thúy Quỳnh, đã phải nghỉ học để phụ mẹ kiếm sống. Ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa che nắng mà còn là hy vọng để hai mẹ con bà Thắm có thể ổn định cuộc sống và em Quỳnh có cơ hội trở lại trường học.

Trước đó, gia đình bà Thắm từng sống trong căn nhà kho cũ kỹ, bỏ hoang (Ảnh: Bảo Kỳ).

Dịp này, ông Lê Hoàng Hổ (76 tuổi), một nông dân tại ấp Thạnh Lợi A1, đã trao tặng những phần quà thiết thực như nồi cơm điện, ấm điện, nồi nấu đa năng... trị giá khoảng 3 triệu đồng cho 4 hộ gia đình, góp thêm niềm vui và sự ấm áp cho những mái ấm mới.