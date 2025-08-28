"Mưa đỏ" vượt mốc 200 tỷ đồng, thành phim chiến tranh có doanh thu cao nhất

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, tính đến tối ngày 28/8, Mưa đỏ đã vượt mốc 200 tỷ đồng. Con số này giúp phim vượt qua Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (173 tỷ đồng) để trở thành bộ phim chiến tranh có doanh thu cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Chỉ trong ngày 28/8, tác phẩm thu về 21,7 tỷ đồng với hơn 264.000 vé bán ra và 4.793 suất chiếu trên toàn quốc.

"Mưa đỏ" đang tạo cơn sốt chưa từng có về phim chiến tranh tại phòng vé Việt (Ảnh: Nhà sản xuất).

Đây là mức suất chiếu gần gấp 3 lần so với phim xếp thứ 2 về doanh thu trong ngày là Làm giàu với ma (1.841 suất, thu 2,3 tỷ đồng). Tốc độ "kiếm tiền" của Mưa đỏ được giới quan sát đánh giá là ấn tượng, đặc biệt khi phim không ra mắt vào dịp Tết - thời điểm thường mang lại lợi thế lớn cho các tác phẩm nội địa.

Trước đó, bộ phim cũng đạt được thành tích ấn tượng khi nhanh chóng vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu (từ 21/8), tương đương với tốc độ của các "bom tấn" như Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải hay Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành.

Như vậy, đến nay, Mưa đỏ là phim Việt thứ 10 trong năm vượt ngưỡng trăm tỷ, góp phần vào sự bùng nổ của thị trường điện ảnh nội địa.

Trước đó, các tác phẩm như Bộ tứ báo thủ (322 tỷ đồng), Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng), Nhà gia tiên (243 tỷ đồng), Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng), Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ đồng), Mang mẹ đi bỏ (169 tỷ đồng) và Quỷ nhập tràng (150 tỷ đồng) đã tạo nên cơn sốt phòng vé.

Với gần một triệu vé bán ra và tỷ lệ lấp đầy suất chiếu trung bình hơn 44%, Mưa đỏ chứng tỏ sức hút vượt trội, lấn át cả các đối thủ ngoại nhập như Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành (doanh thu ngày 28/8 chỉ 1,1 tỷ đồng, tổng 127,3 tỷ đồng).

Sức nóng của Mưa đỏ không chỉ dừng lại ở phòng vé mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và các nền tảng tìm kiếm.

Theo Google Trends, bộ phim liên tục trở thành từ khóa hot nhất, nhận hàng nghìn đánh giá và bình luận tích cực từ khán giả.

Trên Google User Rating, nhiều người chấm điểm 5 sao, khen ngợi câu chuyện xúc động về thời chiến, gợi lên niềm tự hào dân tộc. Trailer phim, dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên, đã thu hút hàng triệu lượt xem, với hình ảnh chiến trường khốc liệt và những khoảnh khắc nhân văn sâu sắc.

Diễn viên Thúy Hà trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Bộ phim Mưa đỏ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đại tá, nhà văn Chu Lai - tác phẩm từng đạt Giải A của Bộ Quốc phòng tại cuộc vận động sáng tác kịch bản về đề tài chiến tranh cách mạng năm 2015.

Đại tá, nhà văn Chu Lai cũng chính là người viết kịch bản phim Mưa đỏ. Phim tái hiện cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 - biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đại tá Kiều Thanh Thúy - Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ - cho rằng, thành công của Mưa đỏ không chỉ thể hiện ở việc có hàng triệu lượt khán giả xem phim, mà còn ở sự lan tỏa sâu rộng, sự đón nhận nồng nhiệt của nhân dân.

"Đó là minh chứng cho sức sống bền vững của điện ảnh cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc và khát vọng giữ gìn hòa bình hôm nay”, Đại tá Kiều Thanh Thúy nhấn mạnh.

Cũng theo bà Thúy, con đường lan tỏa nhanh nhất và rộng khắp nhất của Mưa đỏ chính là hệ thống rạp chiếu phim trên toàn quốc, giúp hàng triệu khán giả hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay - thành quả được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ cha anh.

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - nhấn mạnh, thành công của Mưa đỏ là một “cơ hội vàng” cần được tận dụng để xây dựng chiến lược lâu dài, giúp dòng phim chiến tranh, cách mạng phát triển bền vững.

"'Chìa khóa" nằm ở việc đầu tư kịch bản, chất lượng phim tốt và có đơn vị phát hành chuyên nghiệp, chú trọng khâu quảng bá", ông Cường nhận định.

Mưa đỏ chinh phục khán giả không chỉ bằng tính lịch sử mà còn bởi câu chuyện xúc động, nhân văn, nơi vẻ đẹp con người thời chiến được khắc họa sống động.

Chuyên gia, nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt chia sẻ với phóng viên Dân trí: “Tôi thấy đây là điểm hấp dẫn lớn. Phim xây dựng hình ảnh người lính rất đời thường, không thiếu lãng mạn nhưng vẫn chân thực”.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ, khán giả xem phim, nhận xét: "Trong 2 tiếng, khán giả nghẹt thở vì nhiều trường đoạn chiến tranh được tái hiện công phu. Đã lâu rồi tôi mới được thưởng thức một phim Việt về chiến tranh xuất sắc như vậy.

Là một cựu binh từng đánh 2 chiến dịch phía Bắc, 4 chiến dịch phía Nam, tôi không nén được xúc động khi cuộc chiến được tái hiện chân thực, không né tránh đau thương và mất mát".

Đánh giá về sự đầu tư và chất lượng bối cảnh, hình ảnh của Mưa đỏ, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (Địa đạo) nhận xét: “Bộ phim dựng lại những thước phim rất xúc động. So với tác phẩm của tôi, về quy mô và độ khó, Mưa đỏ khó hơn rất nhiều. Đoàn phim đã thành công trong việc tái hiện một giai đoạn lịch sử bi tráng của dân tộc”.