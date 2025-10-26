Clip “tai nạn nguy hiểm từ tình huống đời thường” nổi bật tuần qua

Hai cậu bé gặp tai nạn nguy hiểm từ tình huống đời thường

Một tình huống nguy hiểm được camera giám sát ghi lại, cho thấy khoảnh khắc hai cậu bé vừa đóng cổng thì cánh cửa sắt to và nặng bất ngờ đổ sập, đè trúng cả hai.

Một cậu bé đã tự thoát ra khỏi cánh cổng sắt, trong khi cậu bé còn lại phải đến khi người lớn trong nhà cùng nhau hợp lực nâng cánh cổng nặng lên thì mới thoát được ra ngoài.

Điều may mắn là chiếc xe máy đang dựng trong sân nhà đã vô tình trở thành vật cản, giúp giảm đáng kể lực va đập lên cơ thể của hai cậu bé trong tình huống này.

Đoạn video được xem như lời cảnh báo cho những gia đình đang sử dụng các loại cổng sắt lớn, cần phải chú ý hơn trong việc bảo dưỡng bản lề cửa hoặc kiểm tra thanh trượt một cách chắc chắn, tránh những tai nạn bất ngờ và đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Hai cậu bé gặp tai nạn nguy hiểm từ tình huống đời thường (Video: HKN).

Cậu bé trở nên nổi tiếng vì cưỡi lợn đi học mỗi ngày

Cậu bé 9 tuổi có tên Gutinho Rocha, sống tại thị trấn Girau do Ponciano (Brazil) đã trở nên nổi tiếng sau khi đoạn video cho thấy cậu bé đang cưỡi lợn đi học được chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo truyền thông địa phương, Rocha yêu thích động vật từ nhỏ nên đã nuôi và chăm sóc một chú lợn có tên Foquett. Cậu bé thường xuyên cưỡi Foquett đi học cũng như đi chơi. Việc cưỡi lợn đã giúp cậu bé Rocha rút ngắn được đáng kể thời gian đến trường.

Ngoài cưỡi lợn, Rocha còn có thể cưỡi lừa và cưỡi chó, đều là những vật nuôi trong gia đình của cậu.

Cậu bé trở nên nổi tiếng vì cưỡi lợn đi học mỗi ngày (Video: X).

Động cơ máy bay hư hại nghiêm trọng sau khi va chạm với chim

Một vụ va chạm với chim khi đang bay có thể khiến động cơ của một chiếc máy bay đắt tiền bị hư hại nặng, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn hàng không nghiêm trọng.

Động cơ máy bay hư hại nghiêm trọng sau khi va chạm với chim (Video: Reddit).

Hy hữu tình huống chồng để quên vợ sau khi đổ xăng

Tình huống hy hữu xảy ra tại một cây xăng ở tỉnh Sơn La, khi một cặp vợ chồng chở theo con nhỏ vào đổ xăng.

Sau khi đổ xăng, người vợ bế con nhỏ ngồi lên xe máy và đứng chờ trả tiền thừa, nhưng người chồng đã bất ngờ nổ máy và chạy đi. Dù người vợ và nhân viên cây xăng đã gọi lớn nhưng do người chồng đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu nên không nghe thấy.

Cuối cùng, nhân viên cây xăng đã phải dùng xe máy chở người vợ đuổi theo. Phải mất 15 phút và đi quãng đường khoảng 8km, nhân viên cây xăng mới đuổi kịp người chồng.

Người phụ nữ đã đề nghị gửi tiền cảm ơn nhưng nhân viên trạm xăng từ chối nhận. Cả gia đình sau đó đã tiếp tục hành trình của mình.

Hy hữu tình huống chồng để quên vợ sau khi đổ xăng (Video: Đức Toàn).

Độc đáo cuộc đua xe bay tại Mỹ

Một cuộc đua dành cho phương tiện bay cá nhân có người lái đã được diễn ra tại thành phố Bentonville, bang Arkansas (Mỹ), với sự tham gia của 4 vận động viên. Đây là những chiếc xe bay Jetson One, sản phẩm của công ty phát triển phương tiện bay cá nhân Jetson, có trụ sở tại bang California.

Các vận động viên tham gia cuộc đua đã điều khiển Jetson One bay xung quanh một đường đua trên không được chuẩn bị sẵn. Cuộc đua không nhằm mục đích tìm ra người chiến thắng, mà chủ yếu để trình diễn khả năng bay lượn của Jetson One.

Chiếc xe bay này có khả năng đạt tốc độ lên đến 102km/h, trọng lượng chuyên chở tối đa 95kg, sử dụng động cơ điện và bay được trong 20 phút cho mỗi lần sạc đầy pin.

Độc đáo cuộc đua xe bay tại Mỹ (Video: Jetson).

Mãn nhãn với màn trình diễn máy bay không người lái lập kỷ lục Guinness của Trung Quốc

15.947 chiếc máy bay không người lái đã rực sáng trên bầu trời huyện Lưu Dương, Trung Quốc, lập nên kỷ lục Guinness về màn trình diễn máy bay không người lái lớn nhất thế giới.

Các máy bay không người lái đã mang theo 7.496 quả pháo hoa để tạo nên một màn trình diễn ánh sáng đầy ấn tượng trên bầu trời.

màn trình diễn máy bay không người lái lập kỷ lục Guinness của Trung Quốc (Video: Newsflare).

Cô gái với màn múa lửa thảm họa

Cô gái đã khiến các khán giả phải nơm nớp lo sợ, nhưng cũng không thể nhịn cười, khi được chứng kiến một màn múa lửa thảm họa và liên tục gặp sự cố.

Cô gái với màn múa lửa thảm họa (Video: X).

Máy thu hoạch được trang bị cảm biến để tách cà chua ra khỏi đất cát

Máy thu hoạch cà chua tự động được trang bị cảm biến màu sắc để có thể nhận diện cà chua và tách những trái này ra khỏi đất cát trong quá trình thu hoạch.

Máy thu hoạch được trang bị cảm biến để tách cà chua ra khỏi đất cát (Video: Gecko).

Khoảnh khắc người leo núi bị trượt chân ngã xuống từ trên đỉnh núi tuyết

Camera gắn trên người của một thành viên trong đoàn leo núi đã ghi lại được khoảnh khắc một vụ tai nạn nghiêm trọng trên đỉnh núi Nama, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Đoạn video cho thấy đoàn leo núi đang nối đuôi nhau trèo lên đỉnh núi tuyết, thì một người trong đoàn đã tháo dây an toàn với ý định chụp ảnh kỷ niệm, nhưng không may bị mất đà và trượt xuống từ trên đỉnh.

Vụ việc khiến người đàn ông thiệt mạng.

Khoảnh khắc người leo núi bị trượt chân ngã xuống từ trên đỉnh núi tuyết (Video: Newsflare).

Vụ va chạm máy bay hy hữu ngay tại sân bay

Camera giám sát tại sân bay Toronto Pearson (Canada) đã ghi lại khoảnh khắc một chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Air Canada sau khi hoàn thành chặng bay đang được một chiếc xe lai dắt vào chỗ đậu.

Tuy nhiên, trong khi được đưa vào khoảng trống, cánh của chiếc máy bay này đã va quệt với 2 máy bay khác cũng của hãng Air Canada đang nằm chờ trong sân đỗ.

Vụ va chạm được đánh giá là hy hữu khi cùng lúc khiến cả 3 máy bay thương mại bị hư hại. Hãng hàng không Air Canada từ chối tiết lộ mức độ thiệt hại.