Nhiều người dùng Việt Nam bị khóa tài khoản Facebook không rõ lý do

Nhiều tài khoản Facebook tại Việt Nam bị khóa không rõ lý do

Anh Thanh Tùng, trú tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), có thói quen mỗi sáng mở Facebook trên điện thoại để cập nhật tin tức từ bạn bè và người thân. Tuy nhiên, sáng 18/10, anh bất ngờ nhận được thông báo: “Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa”.

Đáng chú ý, Facebook không đưa ra bất cứ lý do cụ thể nào để giải thích vì sao tài khoản của anh bị vô hiệu hóa.

Tài khoản anh Tùng bị khóa mà không có lời giải thích cụ thể nào từ Facebook (Ảnh chụp màn hình).

Trong thông báo, Facebook nêu: “Nếu cho rằng tài khoản bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn, bạn có thể gửi thông tin qua Trung tâm trợ giúp trong vòng 30 ngày. Sau thời hạn này, tài khoản sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể yêu cầu xem xét lại”.

Tuy nhiên, khi truy cập đường dẫn “Trung tâm trợ giúp”, anh Tùng chỉ thấy những hướng dẫn chung, không có mục cụ thể để kháng cáo, khiến anh lo ngại tài khoản có thể bị xóa sau 30 ngày.

“Tôi đăng ký tài khoản này từ năm 2010, chủ yếu để liên lạc với bạn bè, hiếm khi đăng bài. Giờ bị khóa mà không rõ nguyên nhân thì thật đáng tiếc”, anh nói.

Không chỉ anh Tùng, nhiều người dùng tại Việt Nam cũng gặp tình trạng tương tự. Trên các nhóm công nghệ, hàng loạt người cho biết tài khoản Facebook của họ bị vô hiệu hóa đột ngột mà không rõ lý do.

Những người này chỉ có 30 ngày để gửi kháng nghị nhưng đều gặp khó khăn do Facebook không cung cấp hướng dẫn rõ ràng. Khi bị khóa, trang cá nhân của họ biến mất hoàn toàn, bạn bè không thể tìm thấy thông tin hay nội dung trước đây.

Nhiều người tỏ ra tiếc nuối vì tài khoản gắn bó nhiều năm, lưu giữ tin nhắn và hình ảnh quan trọng. Họ khẳng định không đăng tải nội dung vi phạm chính sách như bạo lực hay khiêu dâm, nhưng vẫn bị khóa vô cớ.

Nhiều người tham gia Facebook lâu năm cũng bị khóa tài khoản mà không rõ lý do (Ảnh chụp màn hình).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, tình trạng khóa tài khoản hàng loạt không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn xảy ra với người dùng ở nhiều quốc gia khác.

Trên các nền tảng như X và Reddit, nhiều người dùng tại Mỹ cho biết họ bất ngờ nhận được thông báo bị vô hiệu hóa tài khoản, dù không hề đăng tải nội dung hay hình ảnh vi phạm chính sách của Facebook trong thời gian gần đây.

Cảnh giác mất tiền với những dịch vụ mở lại tài khoản Facebook bị khóa

Sau khi nhiều người dùng phản ánh tình trạng tài khoản Facebook của họ bị khóa, nhiều dịch vụ mở khóa tài khoản Facebook cũng đã xuất hiện.

Nhiều người quảng cáo họ có thể mở lại các tài khoản bị vô hiệu hóa, với mức giá dao động tùy thuộc vào tuổi đời của tài khoản Facebook. Với những tài khoản Facebook có tuổi đời trên 10 năm, người dùng sẽ phải mất từ 3 đến 5 triệu đồng để mở lại tài khoản.

Người dùng cần đề phòng lừa đảo khi tìm đến những dịch vụ mở khóa tài khoản Facebook (Ảnh chụp màn hình).

Để mở khóa tài khoản Facebook, các dịch vụ này thường yêu cầu người dùng phải cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, bằng lái xe hoặc hộ chiếu… với lý do phải sử dụng các thông tin cá nhân để khai báo với Facebook mới có thể mở khóa tài khoản.

Tuy nhiên, điều này có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân. Chưa kể việc nhiều người bị lừa tiền mà tài khoản vẫn không thể mở khóa được, hoặc tài khoản chỉ hoạt động được một thời gian trước khi bị khóa trở lại.

Do vậy, người dùng cần phải nâng cao cảnh giác trước khi nhờ đến dịch vụ mở khóa tài khoản Facebook và nên chọn lựa những dịch vụ uy tín, được nhiều người sử dụng hoặc giới thiệu.

Vì sao tài khoản Facebook bị khóa?

Facebook thường lấy lý do nội dung vi phạm chính sách cộng đồng để khóa các tài khoản của người dùng. Tuy nhiên, mỗi khi vô hiệu hóa tài khoản, Facebook lại không đưa ra lời giải thích cụ thể họ đã vi phạm điều khoản hoặc chính sách cụ thể nào, điều này khiến không ít người cảm thấy khó hiểu và bất bình vì bị khóa tài khoản vì những lý do không rõ ràng.

Facebook thường lấy lý do “không tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồng” để khóa tài khoản người dùng, mà không chỉ rõ ra những vi phạm cụ thể nào (Ảnh chụp màn hình).

Có nhiều nguyên nhân khiến Facebook vô hiệu hóa tài khoản người dùng. Phổ biến nhất là khi họ đăng tải hoặc chia sẻ nội dung mang tính khiêu dâm, bạo lực, phân biệt chủng tộc, hay kích động thù hận, là những hành vi vi phạm chính sách của nền tảng.

Một lý do khác là việc sử dụng cùng một số điện thoại cho nhiều tài khoản. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ nghi ngờ người dùng tạo tài khoản giả hoặc phục vụ mục đích spam và tiến hành khóa hàng loạt.

Ngoài ra, các tài khoản thường xuyên đăng bài tuyển dụng hoặc chia sẻ thông tin việc làm cũng có thể bị khóa, do thuật toán nhận diện nhầm là hành vi lừa đảo hoặc buôn người.

Thỉnh thoảng, Facebook triển khai chiến dịch quét tự động để rà soát những tài khoản bị coi là “khả nghi”. Một số tài khoản sau khi bị khóa được mở lại mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Facebook hiện dựa nhiều vào hệ thống trí tuệ nhân tạo và thuật toán tự động trong việc kiểm duyệt và xử lý vi phạm. Tuy nhiên, các công cụ này không phải lúc nào cũng chính xác, dẫn đến nhiều trường hợp người dùng bị khóa tài khoản dù không vi phạm chính sách.

Với hơn 3 tỷ người dùng toàn cầu, Facebook khó có thể xem xét thủ công từng khiếu nại, khiến nhiều người mất quyền truy cập mà không thể kháng cáo hoặc nhận phản hồi cụ thể từ nền tảng.