Clip “mẹ phản ứng nhanh cứu con khỏi cú ngã từ tầng 4” nổi bật tuần qua

Mẹ phản ứng nhanh như chớp, cứu con khỏi cú ngã từ tầng 4

Tình huống thót tim được camera giám sát ghi lại tại một chung cư ở thành phố Medellin (Colombia), cho thấy khoảnh khắc hai mẹ con bước ra khỏi cửa thang máy ở tầng 4.

Trong khi người mẹ đang nói chuyện điện thoại, thì em bé tiến lại phía lan can và dự định sẽ dựa người vào đó, mà không hay biết lan can đã bị hỏng và chừa lại một lỗ hổng.

Hậu quả em bé bị lọt qua khoảng trống và ngã cắm đầu xuống dưới. Tuy nhiên, người mẹ đã kịp thời phát hiện và lập tức chồm tới để chụp vào chân em bé. Phản ứng nhanh như chớp của người mẹ đã kịp thời cứu con nhỏ khỏi cú ngã từ tầng 4.

Những người xung quanh cũng nhanh chóng chạy đến hỗ trợ người phụ nữ kéo con của mình lên một cách an toàn.

Đoạn clip ghi lại phản xạ tuyệt vời của người mẹ đã nhanh chóng “gây sốt” sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã không tiếc lời khen ngợi người mẹ, khi phản ứng nhanh như siêu nhân của cô đã giúp cứu mạng con mình.

Mẹ phản ứng nhanh như chớp, cứu con khỏi cú ngã từ tầng 4 (Video: SML).

Tài xế container chỉ ra những điểm mù người đi xe máy cần tránh

Do xe container có kích thước lớn nên có rất nhiều điểm mù mà tài xế không thể quan sát được, điều này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Đoạn video do đích thân một tài xế container ghi lại đã chỉ ra những điểm mù như vậy, như một lời cảnh báo để những người tham gia giao thông cần cảnh giác, tránh dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Tài xế container chỉ ra những điểm mù người đi xe máy cần tránh (Video: TikTok).

Đại hội thể thao dành cho robot hình người tại Trung Quốc

Một đại hội thể thao dành cho robot hình người đã được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc), quy tụ hàng loạt mẫu robot hình người từ những công ty công nghệ trên khắp đất nước.

Các robot hình người đã tham gia thi đấu ở các bộ môn khác nhau như chạy thi, bóng đá, đấu võ, nhảy cao, nhảy xa… Các màn thi đấu đã thu hút rất đông khán giả đến theo dõi và cổ vũ nhiệt tình cho các vận động viên đặc biệt.

Đại hội thể thao dành cho robot hình người tại Trung Quốc (Video: Newsflare).

Cụ bà 82 tuổi xử lý bình tĩnh giúp tránh được vụ hỏa hoạn nghiêm trọng từ bếp gas

Camera giám sát bên trong một căn hộ tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã ghi lại được khoảnh khắc cụ bà 82 tuổi đang nấu ăn bằng bếp gas thì một vụ nổ bất ngờ xảy ra, khiến lửa bùng lên dữ dội.

Áp lực từ vụ nổ khiến 2 ngăn kệ tủ bên dưới bếp gas bung ra, suýt đẩy ngã cụ bà. Dù bất ngờ trước tình huống xảy ra, cụ bà vẫn xử lý bình tĩnh, tìm cách để dập tắt ngọn lửa. Bà sau đó đã tắt van bếp gas khiến ngọn lửa bị dập tắt.

Nguyên nhân của vụ việc được xác định vì đường ống dẫn gas bị rò rỉ, dẫn đến vụ nổ khiến lửa bùng lên. Phản ứng bình tĩnh của cụ bà đã giúp tránh được một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng.

Cụ bà xử lý bình tĩnh giúp tránh được vụ hỏa hoạn nghiêm trọng từ bếp gas (Video: Weibo).

Bật cười với tình huống mẹ “để quên” con ở nhà

Người phụ nữ tưởng rằng con mình đã ngồi lên xe nên phóng đi mà không hay biết rằng em bé đã bước xuống xe để lấy đồ. Phải một lúc sau, người phụ nữ mới phát hiện “để quên” con mình ở nhà nên quay trở lại để đón đứa trẻ.

Bật cười với tình huống mẹ “để quên” con ở nhà (Video: HKN).

Chiếc xe độ độc đáo giúp tài xế không còn sợ ngập nước

Chiếc xe đã được độ lại với 4 bánh kích thước lớn, giúp nó có thể dễ dàng vượt qua những đoạn đường ngập nước mà không lo chết máy.

Chiếc xe độ độc đáo để không còn sợ ngập nước (Video: X).

Tia laser làm hỏng cảm biến máy ảnh trên smartphone

Cảm biến camera trên smartphone đã bị hỏng sau khi bị laser cường độ mạnh trên sân khấu chiếu thẳng vào. Không chỉ cảm biến camera trên smartphone, cảm biến của các loại máy ảnh kỹ thuật số nói chung cũng sẽ bị hỏng nếu gặp trường hợp tương tự.

Do vậy, người dùng cần phải tránh không để tia laser chiếu thẳng vào cảm biến camera để tránh bị hư hỏng.

Tia laser làm hỏng cảm biến máy ảnh trên smartphone (Video: Reddit).

Những kiểu cắm hoa đơn giản nhưng đầy nghệ thuật

Thay vì phải sử dụng nhiều kiểu phụ kiện khác nhau và phải sử dụng số lượng hoa lớn, đoạn video tổng hợp những cách cắm hoa đơn giản nhưng đầy tính nghệ thuật. Đoạn video có thể như một lời gợi ý để người xem có thể thực hiện theo.