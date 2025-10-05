Clip “cô gái bất chấp nguy hiểm giúp người gặp nạn” nổi bật tuần qua

Cô gái không ngại nguy hiểm, giúp người gặp nạn trên đường

Khi thấy giàn giáo bị nghiêng khiến thanh niên ở trên bị ngã, cô gái đã không ngại nguy hiểm lập tức lao đến đỡ. Hành động kịp thời của cô gái đã giảm hậu quả cho cú ngã từ thanh niên phía trên giàn giáo.

Tài xế xe tải gây phẫn nộ vì phóng nhanh trên đường ngập nước, xô ngã em bé

Dù đoạn đường đang ngập nước cao, chiếc xe tải vẫn di chuyển với tốc độ nhanh tạo nên sóng nước, xô ngã hàng loạt người đi xe máy. Tình huống này khiến một em bé trở nên hoảng loạn vì bị ngã xuống nước.

Kiểu chạy xe vô ý thức của tài xế xe tải đã khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ.

Khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ sập, suýt đè trúng nhóm người đi bộ

Đoạn video do một nhân chứng ghi lại trên đèo Khau Phạ, Lào Cai, cho thấy nhóm người đang phải đi bộ để trèo qua đoạn đường bị sạt lở do ảnh hưởng bởi mưa bão.

Chỉ ít giây sau khi người cuối cùng vượt qua đoạn đường này, đất đá từ trên sườn núi đã bất ngờ đổ sập xuống đoạn đường này, cuốn trôi tất cả mọi thứ. Sự việc may mắn không gây thương vong.

Người phụ nữ gặp nạn vì cánh cổng sắt nặng bất ngờ đổ sập

Trong khi đang đóng cổng, cánh cửa sắt to và nặng đã bất ngờ bị bung ra khỏi bản lề, đè xuống người phụ nữ phía dưới. Khi nghe thấy tiếng động lớn, một người phụ nữ trong nhà đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ nạn nhân.

Đoan video là một lời cảnh báo cho những gia đình đang sử dụng những cánh cổng to và nặng, cần phải kiểm tra bản lề cẩn thận, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Bật cười khoảnh khắc cô gái đu lên cửa để trốn bác sĩ

Tình huống hài hước xảy ra bên trong một phòng khám răng tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, khi một cô gái trẻ trong lúc đang chuẩn bị điều trị tủy răng đã quá hoảng sợ đến mức đu lên cánh cửa để trốn các bác sĩ.

Bất chấp những lời khuyên can của các bác sĩ, cô gái vẫn quyết tâm bám trụ trên cánh cửa một thời gian dài. Chỉ đến khi mẹ của cô gái được gọi vào phòng khám, cô gái mới chấp nhận trèo xuống, nhưng không dám tiếp tục quá trình chữa trị.

Robot hình người hoàn thành thử thách chạy vượt chướng ngại vật

Một robot hình người của hãng công nghệ robot Unitree, Trung Quốc, đã khiến nhiều người kinh ngạc và thán phục khi hoàn thành đường chạy với nhiều chướng ngại vật khác nhau, bao gồm lên xuống cầu thang, nhảy qua vật cản, đường dốc ngoằn ngoèo…

Robot đã cho thấy khả năng giữ thăng bằng ấn tượng sau khi hoàn tất đường chạy này.

Người đàn ông giả vờ thử hàng để cướp đồng hồ Rolex đắt tiền

Camera giám sát bên trong một cửa hàng đồng hồ tại Trung tâm mua sắm Far East Plaza, Singapore, đã ghi lại được khoảnh khắc một người đàn ông đeo khẩu trang kín mặt bước vào cửa hàng và yêu cầu đeo thử một chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền.

Sau khi đeo thử đồng hồ vào tay, người này đã bất ngờ bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của chủ nhân cửa hàng.

Bà chủ của cửa hàng sau đó hô hoán và lập tức đuổi theo, nhưng tên cướp đã kịp thời trốn thoát.

Được biết chiếc đồng hồ bị mất cắp là một chiếc Rolex GMT-Master II 116718LN, có giá bán hơn 40.000 đô la Singapore, tương đương 819 triệu đồng.

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra và truy lùng danh tính tên cướp.

Cả gia đình may mắn thoát nạn khi trần thạch cao bất ngờ đổ sập

Video do camera giám sát bên trong một ngôi nhà đã ghi lại khoảnh khắc trần thạch cao tại phòng khách đã bất ngờ đổ sập khi các thành viên trong gia đình đang có mặt tại đây.

May mắn trước khi mảng trần thạch cao đổ sập đã phát ra nhiều âm thanh, giúp cảnh báo các thành viên trong gia đình nên mọi người đã kịp thời bỏ chạy ra ngoài trước khi sự cố xảy ra, nhờ đó không gây ra thương vong.

Bé trai 10 tuổi châm lửa đốt gian hàng giấy vệ sinh trong siêu thị

Camera giám sát bên trong một siêu thị tại thành phố Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ, đã ghi lại khoảnh khắc một bé trai đã châm lửa đốt gian hàng giấy vệ sinh và bỏ đi.

Ngọn lửa đã bùng lên nhanh chóng, thiêu rụi cả gian hàng. May mắn lực lượng cứu hỏa đã có mặt kịp thời, dập tắt đám cháy nên sự việc không gây ra thương vong.

Thủ phạm sau đó được xác định là một bé trai 10 tuổi. Đáng chú ý, cậu bé này từng cố tình gây ra một vụ hỏa hoạn khác bên trong siêu thị.

Cậu bé sau đó được bàn giao cho trung tâm giáo dục trẻ em, trong khi cha mẹ của cậu bé này đã bị khởi kiện.

Người phụ nữ có mặt kịp thời, đỡ em bé ngã từ ban công tầng 2

Camera giám sát tại một ngôi làng ngoại ô tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) ghi lại cảnh một bé trai 3 tuổi ở nhà một mình đã trèo ra ban công tầng hai để tìm bố mẹ. Trong lúc leo lên ghế, bé trượt ngã, treo lơ lửng bên ngoài ban công.

Nghe tiếng khóc, một người hàng xóm lập tức chạy đến, đứng phía dưới chờ sẵn để đỡ, đồng thời gọi thêm người hỗ trợ. Ít phút sau, bé buông tay rơi xuống nhưng may mắn được người phụ nữ đỡ kịp, tránh va chạm với nền đường.

Bé được đưa đến bệnh viện kiểm tra và không bị chấn thương. Trong khi đó, người phụ nữ bị thương nhẹ ở chân. Gia đình bé sau đó gửi quà cảm ơn, song bà từ chối nhận và cho rằng việc cứu bé là điều cần làm.