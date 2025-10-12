Clip “bé trai bình tĩnh cứu em gái sau tai nạn bất ngờ” nổi bật tuần qua

Bé trai phản ứng bình tĩnh, cứu em gái khi tai nạn bất ngờ xảy ra

Video do camera giám sát ghi lại cho thấy những tấm la phông trên trần nhà bất ngờ đổ sập xuống vị trí của hai anh em. Sau tình huống bất ngờ xảy ra, bé trai đã rất bình tĩnh, kiểm tra tình trạng của em gái, sau đó cõng em gái ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Hành động bình tĩnh và chững chạc của cậu bé trong đoạn video đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Bé trai phản ứng bình tĩnh, cứu em gái khi tình huống bất ngờ xảy ra (Video: OFFB).

Phản ứng hài hước của bé gái khi làm vỡ chén

Sau khi làm rơi vỡ chén trong lúc đang đùa nghịch, bé gái đã lập tức chạy đến dùng tay che mắt của bố, với hy vọng bố sẽ không nhìn thấy hậu quả do mình gây ra để không bị mắng.

Hành động hài hước và đáng yêu của bé gái đã khiến nhiều người xem phải bật cười.

Phản ứng hài hước của bé gái khi làm vỡ chén (Video: Quyền Nguyễn).

Cô gái trượt ngã vì không ngờ nhà bị ngập nước

Vừa bước chân xuống tầng một, cô gái đã bị trượt ngã vì không ngờ rằng nhà mình đã bị ngập nước do mưa lớn.

Cô gái trượt ngã vì không ngờ nhà bị ngập nước (Video: HKN).

Vòi rồng khổng lồ xuất hiện trên vùng biển Phú Quốc

Sáng 10/10, tại khu vực cảng Bãi Vòng (Phú Quốc, An Giang), trời chuyển mưa giông, kèm theo đó là sự xuất hiện của một vòi rồng khổng lồ trên biển. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân và các du khách.

Vòi rồng sau đó đã tan ngay trên biển, thay vì di chuyển về phía đất liền và hình thành lốc xoáy.

Vòi rồng khổng lồ xuất hiện trên vùng biển Phú Quốc (Video: TikTok).

Sự cố nguy hiểm tại phố cà phê đường tàu ở Hà Nội

Video do một du khách ghi lại tại phố cà phê đường tàu ở Hà Nội, cho thấy khoảnh khắc khi chiếc tàu di chuyển qua đã cuốn bay hàng loạt bàn ghế, khiến nhiều du khách hét lên đầy hoảng hốt.

Nguyên do được xác định vì quán cà phê đã kê bàn quá sát đường tàu, dẫn đến tình huống nguy hiểm. May mắn không có ai bị thương trong tình huống này.

Sự cố nguy hiểm tại phố cà phê đường tàu ở Hà Nội (Video: Instagram).

Vật thể bay bí ẩn rực lửa trên bầu trời đêm

Người dân sống tại tỉnh Chaco, Argentina, đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy một vật thể bay không xác định, bốc cháy và bay ngang qua bầu trời đêm. Nhiều người dự đoán đó là một bộ phận của tàu vũ trụ rơi xuống Trái Đất và bị đốt cháy khi lao qua bầu khí quyển.

Vật thể bay bí ẩn rực lửa trên bầu trời đêm (Video: Newsflare).

Đá lở kinh hoàng tại điểm du lịch nổi tiếng Trung Quốc

Một trận đá lở kinh hoàng đã xảy ra tại hẻm núi Toàn Phố, thuộc núi Vân Đài (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Đây là điểm du lịch nổi tiếng và thu hút rất đông khách tham quan.

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy những tảng đá lớn rơi xuống từ trên đỉnh núi, gây nên một cảnh tượng kinh hoàng. Các du khách đã phải hốt hoảng bỏ chạy để tìm nơi trú ẩn an toàn.

Sự việc may mắn không gây ra thương vong.

Đá lở kinh hoàng tại điểm du lịch nổi tiếng Trung Quốc (Video: Newsflare).

Phản ứng hài hước của bé gái khi lần đầu ăn xoài chua

Dù miếng xoài chua đến mức phải nhăn mặt, bé gái trong đoạn video vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nếm thử miếng xoài. Phản ứng đáng yêu và hài hước của cô bé này đã khiến người xem không thể nhịn cười.

Phản ứng hài hước của bé gái khi lần đầu ăn xoài chua (Video: TikTok).

Tốc độ tàu cao tốc Nhật Bản khiến nhiều người kinh ngạc

Nhiều người đã phải kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng đoàn tàu cao tốc lao vút qua trước mặt mình trong chớp mắt.

Tốc độ tàu cao tốc Nhật Bản khiến nhiều người kinh ngạc (Video: X).

Lốp xe tải bất ngờ phát nổ suýt gây tai nạn kinh hoàng

Lốp sau của chiếc xe tải đang lưu thông trên đường đã bất ngờ phát nổ khiến phần vành sắt của lốp bị văng ra xa, suýt trúng một người đàn ông bên đường. Nếu người đàn ông bị vành lốp xe tải văng trúng trong tình huống này, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.